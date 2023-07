Måtte flykte fra krig – nå stråler han i Molde

I STORFORM: Eric Kitolano briljerer for Molde om dagen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

AKER STADION (TV 2): Eric Kitolano (25) hadde en spesiell oppvekst. Nå går livet på skinner for Molde-spilleren.

Eric Kitolano har fått dreis på sakene i Rosenes by. Fem strake kamper fra start, to mål og to målgivende.

Der 25-åringen kanskje tråkket på torner i starten, er Molde-livet nå en dans på roser.

– Jeg har det bra. Jeg koser meg med fotball, så da har jeg det fint, sier 25-åringen til TV 2.

– Han har ikke bare tatt kakestykket. Han har spist hele kaken, sier Molde-trener Erling Moe.

Men at det i det hele tatt skulle være en fotballkake å forsyne seg av gir Kitolano foreldrene æren for.

Vi skrur tiden tilbake til 1997.

Flyktningleiren: – Tøffere for dem



2. september 1997 blir Eric Bugale Kitolano født i Den demokratiske republikken Kongo. 2. august neste år bryter den andre krigen i Kongo ut.

– Livet var jo i en flyktningleir. Vi bodde der i fem år før vi kom til Norge. Fra vårt ståsted, så var det fint. Mamma og pappa sørget for at vi hadde det vi trengte, sier han.

– Det var tøffere for dem som voksen enn for meg. Jeg har ikke spurt dem så mye om det.

Romsdals Budstikke har tidligere fortalt historien om Kitolanos oppvekst.

KRIG: Store deler av Afrika var i krig på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet. Her fra Kongos hovedstad Kinshasa. Foto: CHRISTOPHE SIMON

I et intervju med VG har pappa John Kitolano sagt at han så «de fleste bli drept.» Krigen krevde fire millioner liv.

Molde-spiller Eric har likevel få vonde minner fra tiden i flyktningleiren i Malawi.

– Nei, jeg ble jo skjermet for det. Jeg har hatt en fin oppvekst, jeg. På Malawi og Gulset.

Han innrømmer imidlertid at den spesielle starten på livet har satt sine spor.

– Jeg fikk vel vite ganske tidlig at man må få til ting selv. Jeg har alltid stått på og jobbet for det som betyr noe.

Innrømmer: – Var jo tungt



Og kanskje er det nettopp den mentaliteten som har gjort at det omsider har løsnet i blå drakt.

– Jeg har funnet min plass på laget og min måte å bidra på for at vi skal vinne kamper og spille bra fotball.



Det tok imidlertid tid å komme dit. For starten i Molde var preget av benkesliting for mannen som scoret 13 seriemål for Tromsø i fjor.

– Det var jo tungt. Man har alltid lyst til å bidra. Man vet hva man kan bidra med. Så gikk ikke resultatene som vi hadde håpet på heller. Det handler bare om å være tålmodig og trene godt.



Underveis i den tunge perioden hadde Kitolano jevnlige samtaler med trener Erling Moe. Sistnevnte roser sin anvendelige spiller.

– Han har fått bruke tid og kommet inn i det. Det hjelper jo bestandig på å få tillit. Man blir ikke en god eliteseriespiller av å ikke bidra. Alle trenger tillit, så fikk han ikke det i begynnelsen, sier Moe til TV 2.

– Hva overbeviste deg om at han skulle få tillit nå?

– Han har funnet veien og sine rom. Han har vært tålmodig og stått på. Det er fantastisk artig. Han er en viktig spiller for oss.

– Når han får mer og mer selvtillit, da kommer vendingene, da sitter pasningene som kanskje ikke satt like godt tidligere.



GOD DIALOG: Eric Kitolano er glad for samtalene med Erling Moe, og at han nå får tillit av sin trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Kitolano ser lyst på fremtiden på Aker Stadion.

– Molde er et vinnerlag. Det er derfor jeg kom hit. Det er mange gode spillere her, så man blir utfordret hver dag, sier 25-åringen.

– Champions League er noe som frister. Det er barndomsdrøm. Det gleder jeg meg veldig til.

Men før kvalifiseringen til Europas gjeveste klubbturnering, venter Vålerenga til kamp på Intility Arena i Eliteserien.

