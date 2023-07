Mareritt-debut for Bakke: – Reell fare for nedrykk

Vålerenga–Molde 0-4

Geir Bakke fikk en skrekkelig debut på Intility Arena.

– Vi har nok å jobbe med fremover, sa Bakke etter kampslutt.



Gjestene fra Molde overkjørte de blåkledde og vant 4-0.

– I Vålerenga fortsetter krisen, selv om treneren nå heter Geir Bakke, sa kommentator Morten Langli etter kampslutt.

– For første gang siden 1999 har de tapt fire hjemmekamper på rad, sa han.

Vålerenga tapte sin sjette hjemmekamp for sesongen og er dermed det dårligste hjemmelaget i eliteserien. Ligger nå på 13. plass på tabellen, kun ett poeng fra direkte nedrykk.

– Tabellen lyver ikke. Det blir knalltøft utover sommeren og høsten. Men jeg har troen på at vi skal snu dette her, sa Henrik Bjørdal etter kampen.

– Det er masse talent og det er mye bra som blir gjort med ball, men vi starter kampen med å slippe inn et lettvint mål. Da blir vi jagende og det er tøft mot Molde, sa Bakke om lagets prestasjon.



Marerittstart



– Vi har lyst å prøve å få tak i ballen kjapt. Jeg håper vi klarer å legge press på Molde.

Det sa Geir Bakke før kampstart i din første prøvelse som Vålerenga-trener.

Men den ønsketenkingen ble fort til et mareritt. Det var nemlig gjestene fra Romsdal som skulle sørge for presset.

For etter bare 55 sekunder kom nettkjenningen. Kristoffer Haugen fikk ballen på bakre stolpe og la den lavt inn i feltet til Eric Kitolano som plasserte ballen ned i det høyre hjørnet.

– Den er tung å svelge for Geir Bakke, utbrøt kommentator Morten Langli.



–For andre kamp på rad scorer Kitolano før publikum har fått tid til å sette seg ned, sa ekspertkommentator Yaw Amankwah.



– Slipper til for enkelt

Og verre skulle det bli for Bakke og co.

Med fire minutter igjen før pause slo Eirik Haugan en nydelig pasning over Vålerenga-forsvaret.

Der sto Kristoffer Haugen som kontrollert kunne sette ballen forbi Magnus Sjøeng.

– Det begynner å komme seg. Når jeg klarer å holde meg skadefri over en lengre periode så kommer prestasjonene litt etter litt, sa Haugen selv etter kampslutt.



Og tre minutter senere var bortelaget der igjen.

Ola Brynhildsen serverte lagkompis Kristian Eriksen som kunne sette Moldes tredje nettkjenning for kvelden.

– Vi er for dårlige uten ball. Vi er for sent ute, det kan vi ikke være. Molde er Norges beste lag. Da kan vi ikke gi ballen så enkelt til dem, sa sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, i pausen.



Ufattelig bom på åpent mål

Men pausepraten til Bakke så ikke ut til å hjelpe stort.

Petter Strand var klønete når han sparket ballen i egen arm.

Dommer Daniel Higraff var ikke i tvil. Straffe til gjestene fra Molde, og der gjorde Emil Breivik jobben.

Etter 55 minutter spill på Intility sto det 4-0.



– Hvis de ikke klarer å heve spillet sitt er det rett og slett en reell fare for nedrykk, sa ekspertkommentator Yaw Amankwah.



Det kunne blitt mer for gjestene.

For Veton Berisha var helt alene foran åpent mål. Den klarte han klønete å bomme på.

– Er det mulig? Nå skal du være glad du scoret i forrige serierunde, utbrøt kommentator Langli.

Berisha selv ler av tabben.

– En artist har jeg aldri vært så det skal jeg ikke ha på meg. Jeg prøvde på det der, og derfor skal jeg aldri gjøre det igjen.

– Jeg tror jeg hadde to tanker i hodet og så ble det bare vas, som du ser. Det er egentlig bare å le av den - det er det vi kan gjøre, sa han etter kamp.