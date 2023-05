«Mannen med hjelmen»:

12. februar 2015: Bjørn Inge Utvik har gått ned for telling – igjen.

I kjent stil har han ofret alt for å forhindre et baklengsmål.

Opptil flere ganger har det endt med hjernerystelser.

For få minutter siden var han kapteinen som dirigerte det norske G19-landslaget rundt på gressmatten i La Manga.

Nå har han gått ned for telling.

Planen til Utvik var å blokkere et skudd. Men det var ikke ballen som traff ham. Istedenfor ballen var det skuddfoten til en slovakisk U-landslagsspiller som smalt i hodet til Utvik.

Som vanlig har han ofret alt for å forsvare det norske målet.

Denne gang gikk det galt.



– Det har kostet, sier Bjørn Inge Utvik vel åtte år senere.



KNALLHARD: Tross en rekke smeller mot hodet: Bjørn Inge Utvik har alltid ofret seg for klubbene han har spilt for. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Før han fylte 21 år hadde han hadde hatt seks til sju hjernerystelser.

Smellen på La Manga var en av de to verste.

– Jeg husker at han mistet resten av samlingen, og at han stort sett lå i et mørkt rom den samlingen, sier Eirik Horneland.

Brann-treneren var G19-landslagstrener da det skjedde. I dag står Horneland på motsatt side når Brann møter Sarpsborg 08.

– Bjørn Inge har vært litt stygg med seg selv. Han har en knalltøff spillestil, og er utrolig oppofrende. Samtidig er han en fantastisk gutt som jeg ønsker alt godt. Jeg håper han slipper flere smeller, sier Horneland.

Det skulle gå flere uker før Utvik var tilbake i fullt slag. Selv mener han at han ikke var hundre prosent seg selv før etter et par måneder.

Det var ikke bare de første dagene, men flere uker at han tilbrakte store deler av dagene i et mørkt rom. Lyset gjorde hodesmertene verre, det samme gjorde TV-titting.

Men for midtstoppertalentet var det ingen tvil. Han skulle tilbake på banen.

– Jeg har ikke fryktet for karrieren, men jeg har vært veldig sliten, vært trøtt og hatt hodeverk. Samtidig har jeg alltid tenkt at det skal gå greit. Jeg har ikke tenkt at det var slutten. Men jeg har stått i det, tatt tiden til hjelp og ikke pushet for tidlig. Det gjør at jeg dagen i dag er helt fin, sier han til TV 2.

SIDEN 2017: Dette var et vanlig syn i Bjørn Inge Utviks tidlige karriere: På en båre etter en kraftig smell. Hjelmen begynte han å bruke i Sogndal. Foto: Jan Kåre Ness

Hjelm ble løsningen

Foran 2017-sesongen var likevel antall hjernerystelser såpass alvorlig at Utvik fikk anbefaling om å bruke en spesiallaget hjelm på trening og i kamp.

Den bruker han fortsatt.

– Hjelmen er på en måte blitt kjennetegnet mitt. Jeg kan gå ute på gata og folk kjenner meg ikke igjen uten hjelmen, forteller Sarpsborg 08-kapteinen.



I utgangspunktet var planen bare å ha hjelmen på en periode.

– Men så ble jeg så vant med den. Siden har det gått sin gang, og det funker egentlig ganske bra. Nå er den bare en del av meg, sier han.

For nå er han helt fin, forsikrer han.

Etter smellen på landslagssamlingen sjekket han opp i hvordan det egentlig stod til med hodet.

Han fikk gode svar.

– Så lenge jeg var frisk etter hver smell, så skulle det ikke påvirke hodet i den grad at det ble dårligere og dårligere. Men jeg ble anbefalt å spille med hjelm en periode siden det var såpass tett opp mot en av de andre mer alvorlige smellene jeg hadde hatt, sier han.

Og selv om han strengt tatt ikke trenger å bruke hjelmen nå, så har han personer i livet sitt som gjerne ser at den brukes.

– Det er kjæresten og mamma hjemme som er mest bekymra. Jeg tenker ikke så mye på det – jeg kjører på uansett hvordan settingen er. Det er sånn jeg er skrudd sammen, sier 27-åringen som startet karrieren i Avaldsnes.

- BLITT BEDRE: Utvik har blomstret og spilt sin kanskje beste fotball i år. Selv tror han dattera kan være en årsak til det. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Dessuten fikk han før jul en ny grunn til å være ekstra forsiktig.

– Da det skjedde (hodesmellen i 2015), var det ikke så mange å ta hensyn til. Nå får det litt mer konsekvenser. Hun hjemme måtte ha tatt ansvar for alt mulig. Jeg satser på at hjelmen beskytter meg nå, sier han.

Har blomstret – peker på spesiell grunn

For Bjørn Inge Utvik er det ikke et alternativ å ikke gå til i en duell med alt han kan: For han er det alt eller ingenting.

I lokalmiljøet er han en helt som alltid stiller opp. I Sarpsborg 08 beskrives han som hel ved. I år har Utvik dessuten prestert så godt på banen at flere har lansert han som en mann for Ståle Solbakken og landslaget.

STORTRIVES: Bjørn Inge Utvik lever et hektisk liv som fotballspiller. Fritiden med dattera settes enormt stor pris på. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Selv har han sin egen teori på hvorfor han har blomstret i år.

– Jeg har kanskje fått litt mer i livet etter at jeg fikk ei lita jente. Hjemme slapper jeg mer av, mens jeg på trening får mer trøkk og energi i spillet mitt, sier Utvik.



Før jul ble han far for første gang.

– Jeg merker at jeg er mer «av» hjemme nå. Før grublet jeg mer. Nå er det lettere å slå av bryteren. Og klarer jeg det hjemme, så tror jeg at jeg får mer tenning på jobb. Det er en liten forskjell, men det er ofte de små forskjellene som spiller inn i toppfotballen, sier han.



Så spørs det om den kompromissløse forsvarsvarsspilleren egentlig trenger mer tenning.

Har landslagsambisjoner

I år har Utvik har vært en av Sarpsborg 08s beste spillere. Lokalavisa har ment at landslagssjef Ståle Solbakken burde ta turen til Sarpsborg.

– Jeg skal innrømme at jeg fikk med meg den. Det er selvfølgelig hyggelig at jobben du legger ned blir lagt merke til. Selv på fritida legger jeg jo opp dagene for å prestere best mulig, og da er det gøy at det blir lagt merke til når jobben er såpass krevende, sier Utvik.

– Har du et mål om å spille for landslaget?



– Ja, jeg regner med at alle som spiller i toppfotballen har et mål og en drøm om å spille på landslaget og komme seg ut i større klubber. Det er den driven du trenger for å legge ned så mye jobb hver dag, sier han.



Landslagssjef Ståle Solbakken sier Utvik for øyeblikket er litt bak i køa.

– Han er nok litt bak de som konkurrerer der per i dag, sier Solbakken til TV 2.

Selv har Utvik kontrakt med Sarpsborg 08 ut året. Han holder alle muligheter åpne foreløpig. Også en tur til utlandet.

– Jeg jakter de største mulighetene jeg kan få. Jeg skal gjøre alt jeg kan for det slik at jeg kan legge opp med god samvittighet når den tid kommer, sier han.



- HEADER BEDRE: Bjørn Inge Utvik erkjenner at det tok litt tid før han lært seg å heade med hjelm. Nå - som han har lært seg den å kjenne - mener han det bare er blitt en styrke. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det at du spiller med hjelm: Tror du potensielle klubber kan bli skremt av det?



– Jeg har hørt litt snakk om det, og at folk mener det kan være en sak. Men jeg spiller hver kamp i Sarpsborg. Det betyr jo at hodet og kroppen fungerer. Så lenge jeg spiller hver kamp, så tenker jeg det bør være hovedprioriteten, sier han.

Hardhaus på banen – hel ved utenfor

Dersom han spiller alt av kamper og presterer på banen, bør det i alle fall ikke være noen tvil om kvalitetene til Bjørn Inge Utvik utenfor banen, om man sjekker referanser i Sarpsborg-miljøet.

– Det finnes nesten ikke superlativer nok til å beskrive Bjørn Inge Utvik. Han er en fantastisk ambassadør for klubben, sier Dag Tore Bergerud.

Han har vært analysesjef i Sarpsborg 08 i en årrekke.

– Jeg har sagt til dama at hun kan få «frikort» på to menn. Den ene er David Beckham og den andre er Bjørn Inge Utvik. Først og fremst fordi han er så hel ved at han neppe hadde røket på den, men også fordi jeg hadde forstått det. Han ser jo ut som en gresk Gud i tillegg, sier han.

Da TV 2 besøkte Utvik i Sarpsborg denne uka, var han en av tre Sarpsborg 08-spillere som hadde sagt ja til å trene et lokalt aldersbestemt lag.

– Jeg føler det er viktig å stille opp og levere tilbake til lokalmiljøet. Jeg ønsker å bidra på mye av det klubben bidrar til. Om vi stiller opp her, så tror jeg flere kommer på kampene våre. Det går som hånd i hanske. Jo mer vi stiller opp på, jo større blir entusiasmen rundt klubben, forklarer han.

STILLER OPP: Utvik hylles i lokalmiljøet. Om markedsavdelingen spør han om noe, stiller han gjerne opp. I forrige uke var han med og trente et aldersbestemt lag i nærmiljøet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

«Det er slik han er på ekte», fortelles det i Sarpsborg.

– Jeg er nok litt roligere og balansert utenfor banen. Jeg tar ikke av i samme grad som på banen. Det er noe som skjer når jeg står i spillertunnelen. Da er det noen plugger som skrus på, sier han.

Lørdag venter Brann på hjemmebane. Da våkner garantert konkurranse-instinktet til mannen med hjelmen.

– Det er et slags «fightingmode» som jeg tror alle har uansett om du spiller fotball eller ikke. Om du kommer i en situasjon der du må levere, så tror jeg du fyrer deg opp litt mer ekstra og er skjerpet. Det tar veldig overhånd. Du har hundre prosent fokus på det som teller der og da, sier Bjørn Inge Utvik.