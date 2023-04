Mannefall på RBK-trening: – Ikke optimalt

Med 14 utespillere på feltet torsdag formiddag, så det rimelig tynt ut i rekkene for RBKs del før hjemmemøtet med Sandefjord.

– Det er jo ikke optimalt, selvfølgelig, men det blir jo litt sånn når det er tøffe kamper. Det blir enda mer sånn når det blir mange kamper. Når vi skal begynne med midtukekamper vil du kan se at det er veldig få som trener mellom kampene, så vi får bare bli vant til det, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

For trønderne manglet det nemlig nesten et helt fotballag på treningsfeltet tre dager før kamp.

Sett bort fra Jonathan Augustinsson, som er ute med en korsbåndsskade, glimret Erlend Dahl Reitan, Ole Sæter, Olaus Skarsem, Edvard Tagseth, Per Ciljan Skjelbred, Oscar Aga, Sverre Nypan og Marius Broholm alle med sitt fravær.

Heldigvis for RBKs del kommer klubblegen, Olav Aas, med oppløftende nyheter.

LEGENS GLIS: Tross mannefall på torsdagens RBK-trening, kommer RBK-lege Olav Aas med gode nyheter før møtet med Sandefjord. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er heldigvis ikke så dramatisk. Broholm har eksamen, og så har vi en del som er på vei tilbake fra skade. Så er det noen som har litt småtteri, men den gode nyheten er at vi forventer hele laget ute i morgen. Unntatt Augustinsson, så er alle mann alle ute på feltet i morgen, sier Aas til TV 2.

Comeback på søndag?

En annen gladnyhet er at Edvard Tagseth ser ut til å komme tilbake på rekordfart.

– Ja, det har jo gått raskere enn alle trodde, egentlig. I går var det tre uker siden jeg opererte og for to uker siden gikk jeg på krykker, så det er litt rart å tenke på at jeg skal være med å spille på søndag. Men jeg er veldig fornøyd med det, selvfølgelig. Jeg har gjort en god jobb i gymmen, sier Tagseth til TV 2.

I slutten av mars måtte frostingen opereres for en kneskade, og det var ventet at 22-åringen først var tilbake på banen i løpet av mai.

TRENER FOR FULLT: Edvard Tagseth er høyaktuell for RBK-troppen som skal møte Sandefjord søndag. Foto: Ole Martin Wold

Nå er han trolig en del av troppen mot Sandefjord på søndag.

– Troppen er jo ikke tatt ut, men jeg håper at jeg gjør det bra nok på de par øktene her, sånn at jeg får plass i troppen, sier Tagseth med et lurt smil om munnen.

I sorg

Han har vært gjennom en tøff uke på privaten. Mandag kom nemlig beskjeden om at frostingen Lars Erik Saltrø Nilssen omkom i en trafikkulykke på E6.



Det var en mann Tagseth kjente godt.

– Ja, jeg gjorde det. Lars Erik var en god venn. En frosting som har betydd mye for mange på Frosta. Jeg tror mange følte han var en de kunne snakke med. Møtte man han på fritiden slo man gjerne av en prat og han hadde alltid noe fint å si. Han har også vært med litt i Neset og i fotballen der, så han var en jeg kjente veldig godt, sier Tagseth.

I tillegg til å være aktiv i RBK-profilens moderklubb Neset, var Saltrø Nilssen også en ihuga Rosenborg-supporter.

Nå vil Tagseth bidra til at trønderne tar tre poeng på søndag til ære for sin avdøde kompis.

– Det hadde selvfølgelig vært veldig stort og det hadde betydd mye. Det tror jeg «Larsi» har hatt lyst til også. Han var en som brydde seg veldig og en stor Rosenborg-supporter. Klubben her betydde mye for han, avslutter Tagseth.