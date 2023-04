Mannefall i Glimt, usikkerhet rundt Molde-stjerner og RBK-kapteinen flyttes på

VENDER TILBAKE: Amahl Pellegrino kunne juble over to mål i 4-1-seieren borte mot Sarpsborg 08 i fjor. I dag vender Glimt-profilen tilbake, men trolig starter han på benken for sitt Bodø/Glimt. Foto: Christoffer Andersen

Størst er overraskelsene i Bodø/Glimt, der en trøblete treningsuke like før seriestart har gjort at Kjetil Knutsen virkelig har måttet tenke nytt når han tar ut laget som skal møte Sarpsborg 08 mandag.

Planen er at Isak Helstad Amundsen skal starte som back.

Ringreven Brede Moe er neppe med, mens målkongen Amahl Pellegrino starter på benken grunnet trøbbel med en lyske, etter det TV 2 får opplyst.

– Det er ingen tvil om at det er klare svekkelser for Bodø/Glimt. Amundsen er god med ball, men han er ingen høyreback – og de får ikke de samme bidragene offensivt som de hadde fått med Wembangomo. I midtforsvaret har de god dekning, men ingen i laget kan erstatte Pellegrinos kvaliteter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

TV 2 har tatt runden i kulissene til samtlige av lagene som skal i aksjon 2. påskedag. Noen bom vil der garantert være, men totalt vil oversikten gi deg en god pekepinn på hvilke spillere som starter årets første seriekamp.

Jesper Mathisen gir deg sin ekspertvurdering av kampen, mens TV 2s Fantasy-ekspert Dagfinn Thon kommer med et konkret tips i den aktuelle kampen.

Klokken 14.30 sparkes alvoret i gang.

Dette er siste nytt før runden.

ROSENBORG - VIKING

Lerkendal stadion, avspark 14.30

Værmelding: Tolv grader og sol

Antatt RBK-lag (3-5-2): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Sam Rogers, Ulrik Yttergård Jensen – Leo Cornic, Morten Bjørlo, Markus Henriksen, Carlo Holse, Adrian Pereira – Ísak Thorvaldsson og Kristall Máni Ingason.

Antatt Viking-lag (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, David Brekalo, Djibril Diop, Shane Pattynama – Harald Nilsen Tangen, Markus Solbakken, Patrick Yazbek – Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen og Zlatko Tripic.

TV 2s info: Kjetil Rekdal gjør trolig ingen forandringer fra forrige treningskamp. Tobias Børkeeiet nærmer seg comeback etter strekkskaden han pådro seg mot Viking, men trolig er det tidlig å starte i denne. Viking mangler viktige Stensness med karantene. Yazbek får trolig sjansen, selv om Bjarnason viste positive takter i sitt innhopp mot Haugesund.

Fantasy-tipset: Kristall Ingason. Tar etter all sannsynlighet straffer ettersom Ole Sæter er skadet.

Mathisens vurdering: Rosenborg har ikke imponert i vinter og tapte fortjent da disse lagene møttes i cupen. Skal det bli medaljekamp på Rekdals menn i år, må de nok en gang gjøre Lerkendal til et fort. Dette tror jeg blir en tett og jevn kamp mellom to lag som er relativt jevngode. Uavgjort blir mitt tips.

FLYTTES FRAM: Markus Henriksen var midtstopper i fjor, men starter trolig årets sesong sentralt på midtbanen. Foto: Ole Martin Wold

AALESUND - VÅLERENGA

Color Line stadion, avspark 17.00

Værmelding: Elleve grader, overskyet og lett bris

Antatt Aalesund-lag (3-4-3): Sten Grytebust – Ole Martin Kolskogen, David Fällman, Jeppe Moe – Alexander Munksgaard , Amidou Diop, Nikolai Hopland, Trace Murray – Kasper Lunding, Bjørn Martin Kristensen og Markus Karlsbakk.

Antatt VIF-lag (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Odin Thiago Holm – Daniel Håkans, Torgeir Børven og Jacob Dicko Eng.

TV 2s info: Usikkerhet på enkelte posisjoner hos Aalesund, spesielt er forventningene der til at nykommer Atanga skal starte. Unggutten Hopland også aktuell for flere posisjoner på banen og sterkt ønsket på banen av sunnmøringene. Kristoffer Barmen har slitt i oppkjøringen og starter trolig på benken. VIF starter trolig som i generalprøven, med ett unntak: Torgeir Børven kommer trolig inn. Ellers verdt å merke seg at nykommer Omar Bully er suspendert grunnet utvisning for Grorud i fjor.

Fantasy-tipset: Sten Grytebust. Dette fordi AaFK har dobbeltrunde allerede i runde fire.

Mathisens vurdering: Lars Arne Nilsen skal være godt fornøyd om han holder plassen i Eliteserien med dette AaFK-mannskapet. Det har sett veldig tynt ut i vinter, men de kommer til å være en vanskelig motstander for Vålerenga i serieåpningen. Jeg tror ikke dette ender med seier til Dag-Eilev Fagermo, men nok en jevn kamp som fort ender uavgjort.

TROLIG TILBAKE: Torgeir Børven ble henvist til innbytterbenken i generalprøven, men signalene går på at han er tilbake i startelleveren mot Aalesund. Foto: MARIUS SIMENSEN

HAMKAM - SANDEFJORD

Briskeby stadion, avspark 17.00

Værmelding: Sju grader, overskyet og svak vind.

Antatt HamKam-lag (3-5-2): Marcus Sandberg – Brynjar Bjarnason, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, Oliver Kjærgaard, Kobe Hernandez-Foster, Kristian Lønstad Onsrud, Alexander Melgalvis – Pål Alexander Kirkevold og Henrik Udahl.

Antatt Sandefjord-lag (4-3-3): Hugo Keto – Vetle Egeli, Jesper Taaje, Fredrik Berglie, Ian Smeulers – Alexander Nilsson, Filip Ottosson, Simon Amin – Jakob Dunsby, Alexander Ruud Tveter, Danilo Andres Al-Saed.

TV 2s info: Halvor Opsahls skade gjør alternativene færre for HamKam i forsvarsrekka. På midten henvises sommersigneringene Sørås og Kurtovic til benken. I Sandefjord kan Pålerud være et alternativ på høyrebacken.

Fantasy-tipset: Alexander Ruud Tveter. 15 målpoeng i fjor og tar trolig straffer.

Mathisens vurdering: HamKam har hatt en tung sesongoppkjøring, og dette er en kamp mellom to av de svakeste lagene i Eliteserien. Begge lag kommer til å variere stort i prestasjonene, og om HamKam skal spille i Eliteserien også neste år, må de vinne kamper som dette. Hjemmeseier.

FRA VIF TIL KAMMA: I fjor jaktet han spilletid i Vålerenga. I år er Henrik Udahl selvskreven på topp for HamKam. Foto: Javad Parsa

SARPSBORG 08 - BODØ/GLIMT

Sarpsborg stadion, avspark 17.00

Værmelding: Ti grader, overskyet og lett bris

Antatt Sarpsborg-lag (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Peter Reinhardsen, Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Jeppe Andersen, Victor Torp – Christopher Bonsu Baah, Mikkel Maigaard, Simon Tibbling – Ramon Pascal Lundqvist.

Antatt Bodø/Glimt-lag (4-3-3): Nikita Haikin – Isak Helstad Amundsen, Odin Bjørtuft, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Sondre Sørli, Faris Pemi og Joel Mvuka.

TV 2s info: Det store spørsmålet i Sarpsborg er om stjerneskuddet Christopher Bonsu Baah får sjansen fra start, og etter all sannsynlighet gjør han det. Bortsett fra det virker startelleveren til hjemmelaget å være ganske satt. Dersom 18-åringen fra Ghana mot formodning ikke starter, kommer trolig Kristian Fardal Opseth inn som spiss og skyver Lundqvist et hakk bak i banen. I Bodø/Glimt må Kjetil Knutsen gjøre en rekke forandringer. Ferske skader på Brede Moe, Brice Wembangomo og Amahl Pellegrino gjør at Glimt allerede i første serierunde får testet bredden i stallen.

Fantasy-tipset: Joel Mvuka. Siden Pellegrino starter på benk, er trolig Mvuka den som kan straffe Sarpsborg mest med sin fart.

Mathisens vurdering: Sarpsborg kommer til få fantastisk støtte fra tribunen, men jeg tror ikke det hjelper mot Bodø/Glimt. Kjetil Knutsens mannskap ser kruttsterkt ut, og i en åpen fotballkamp tror jeg tre poeng blir med nordover.

TVILSOM: Eliteseriens poengkonge Amahl Pellegrino sliter med en vond lyske og mye tyder på at han starter på benken mot Sarpsborg 08 i kveld. Foto: Annika Byrde / NTB



STABÆK - ODD

Nadderud stadion, avspark 17.00

Værmelding: Åtte grader, minimalt med nedbør og flau vind.

Antatt Stabæk-lag (3-5-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen, Curtis Edwards, Jonatan Lucca, Fredrik Krogstad, Tobias Pachonik – Mushaga Bakenga, Kasper Høgh.

Antatt Odd-lag (5-4-1): Leopold Wahlstedt – Dennis Gjengaar, Sondre Solholm Johansen, Steffen Hagen, Solomon Owusu, Josef Baccay – Mikael Ingebrigtsen, Filip Jørgensen, Conrad Wallem, Milan Jevtovic – Ole Erik Midtskogen.

TV 2s info: Verdt å merke seg at Simen Wangberg og Fredrik Haugen begge starter på benken for Stabæk, etter å ha hatt en trøblete oppkjøring. Hos Odd, som varierer mellom 5-4-1-formasjon defensivt og en slags 3-2-4-1-formasjon offensivt, er ringreven Espen Ruud ute med skade.

Fantasy-tipset: Nicolai Næss. Tar alt av dødballer bortsett fra straffer.

Mathisens vurdering: Stabæk har brukt overgangsvinduet godt, og det er et voksent lag Lars Bohinen sender på banen i åpningskampen på Nadderud. Odd har variert fra det helt fantastiske til det begredelige denne vinteren, og jeg tror Stabæk er sterkest på naturgresset.

EN VRAKES - EN STARTER: Simen Wangberg har slitt litt i oppkjøringen i år, og starter trolig på benken i serieåpningen. Kompisen Mushaga Bakenga er selvskreven på topp. Foto: Thomas Evensen / TV 2

TROMSØ - MOLDE

Alfheim stadion, avspark 17.00

Værmelding: Sju grader, minimalt med nedbør og lett bris

Antatt Tromsø-lag (3-5-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché, Kent-Are Antonsen – Niklas Vesterlund, Runar Norheim, Ruben Yttergård Jenssen, Sakarias Opsahl, Lasse Nilsen –Vegard Erlien og Hilmir Rafn Mikaelsson.

Antatt Molde-lag (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Kristian Eriksen, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Mathias Løvik – Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen.

TV 2s info: Felix Winther har vært god for Tromsø i vinter, men virker uaktuell til denne grunnet en skade. Psyché virker å være tilbake på laget til fordel for Jenssen. I Molde står Kristoffer Haugen over grunnet en nært forestående fødsel. Det store spørsmålet i Molde virker å være hvordan man skal bruke trioen Brynhildsen, Berisha og Wolff Eikrem. Dagen før dagen, da TV 2 jobbet med denne saken, virket det som et fortsatt uløst mysterium: Molde-spillerne hadde fortsatt ikke fått laget. Veton Berisha fikk seg et brudd i hånda mot Glimt i generalprøven, men har friskmeldt seg selv. Et alternativ kan være å starte med Eikrem lengre ned i banen, men det virker som en mer sannsynlig løsning på hjemmebane.

Fantasy-tipset: Martin Linnes. Molde med klart flest nuller sist sesong og vingbackene kommer til å fortsette å levere.

Mathisens vurdering: Tromsø er svekket fra sist sesong, og jeg blir ekstremt imponert om Gaute Helstrups menn vinner åpningskampen. De er ikke lette å slå på kunstgresset sitt, men Molde skal ha såpass mye mer kvalitet at dette tror jeg ender med en pangstart for Magnus Wolff Eikrem og hans lagkamerater.

SPØRSMÅLSTEGN: Ola Brynhildsen og Veton Berisha startet for Molde i generalprøven mot Bodø/Glimt. Før seriestarten er et av det store spørsmålene om duoen får sjansen – eller om de splittes opp av Magnus Wolff Eikrem. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Brann - Haugesund

Brann stadion, avspark 19.15

Værmelding: Åtte grader, lite nedbør til Bergen å være og laber bris.

Antatt Brann-lag (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen, David Møller Wolfe – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg, Bård Finne og Frederik Børsting.

Antatt Haugesund-lag (4-2-3-1): Egil Selvik – Peter Therkildsen, Anders Bærtelsen, Søren Reese, Oscar Krusnell – Kevin Krygård, Magnus Christensen – Mads Sande, Sondre Liseth, Bilal Njie – Sory Diarra.

TV 2s info: Brann har hatt en fantastisk oppkjøring og med kun Thore Pedersen og Niklas Castro ute med skade er det ingen grunn til å skifte ytterligere på laget. Viktige Julius Eskesen ute for Haugesund med skade. Vegard Solheim kan være et alternativ fra start for Haugesund. I så fall flyttes Therkildsen trolig et hakk opp i banen.

Fantasy-tipset: Bård Finne. Vinterens store formspiller.

Mathisens vurdering: Ingen lag har imponert mer enn Brann i vinter, og Haugesund skal få store problemer på Brann Stadion. Her blir det høyt press, mange spillere i angrep og full fart fra hjemmelaget fra første minutt – og alt annet enn hjemmeseier vil overraske meg stort.

