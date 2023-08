– Mange kunne trent dem rett ned i Obos

Et av Eliteseriens mest stabile lag de siste årene kan få en tung høst. Men treneren forsvares av TV 2s ekspert.

Se FKH – Bodø/Glimt i kveld klokken 17.00 på TV 2 Play!

Nedrykksracet er i gang, og FK Haugesund er trolig blant lagene som må kjempe for livet i Eliteserien.

FKH har slitt med å plukke poeng tross brukbare prestasjoner i sommer, og nå har de nederste lagene begynt å komme farligtruende nær.

At det blir en kamp i bunnen erkjenner FKH-trener Jostein Grindhaug.

– Siden vi har vært i sumpen hele sesongen så er det nok en gruppe som har tenkt at det kan ende slik. Vi velger å snu på det, og være offensive og si at vi kan plukke poeng og slå alle lag i serien, sier Grindhaug.

Langt unna målet

Han ble klubbens hovedtrener i 2009, og tok araberne opp til Eliteserien på første forsøk. Siden 2010 har de hvitkledde vært sammenhengende på det øverste nivået, som ett av bare seks lag.

Grindhaug har vært trener hele veien, med unntak av perioden 2016-18, da han var klubbens sportssjef.

Ikke én gang har laget vært i ordentlig fare for å rykke ned mot slutten av sesongen. Denne sesongen kan bli den første.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror imidlertid at FKH berger seg.

– Jeg er brukbart optimistisk på deres vegne. De har erfaring fra tidligere, og kommer aldri til å få panikk. De har en X-faktor på topp med Bilal Njie og Sory Diarra som lagene rundt dem misunner.

– Derfor tror jeg de kommer til å gå klar nedrykksstriden før de siste par rundene.

TUNG PERIODE: Poengmessig har det ikke vært en supersommer for FKH. Foto: Jan Kåre Ness

Det er langt unna målet om å være topp 5, som de satt seg før sesongen.

– Må jo alltid gå inn i en sesong med tro og håp og kjærlighet med det du holder på med. Det er sunt å våge å sikte høyt og si at vi har ambisjon om at vi vil være fem beste lagene i Norge. En visjon og styringsmiddel, så må vi jobbe ræva av oss for å nå det.

– Samtidig vet vi at det ikke alltid klikker inn. Det er naturlig at Haugesund med de tradisjonene vi hatt de siste 10–15 årene at vi skal søke og se på øvre halvdel.

Kommer signeringer

Søren Reese og Adrion Pajaziti har dratt. Foreløpig har ingen kommet inn. Klubben jobber med forsterkninger, men Grindhaug er ikke bekymret.

– Nei, vi kunne fått mange nye folk inn. Vi er kresne og ønsker å gjøre en god jobb som mulig. Treffe planken best mulig. Det er en jobb som er krevende, men vi kommer nok til å signere både en, to eller tre spillere. Det er aktivitet, betyder han.

Amankwah er tydelig på hva som bør inn.

– Reese spilte så mye at de bør ha en erstatter for ham på stopperplass.

HAR DRATT: Søren Reese forsvant tidligere i sommer. Foto: Christoffer Andersen

Skeptisk til fjerning

Jostein Grindhaug sitter etter alt å dømme i sjefsstolen ut sesongen, uansett hvor godt det skal gå i høst. Men stadig flere haugalendinger flørter med tanken på noe nytt fra nyttår av.



– Det kommer an på hva. Å skifte for å skifte har jeg ingen tro på. Det må være hvis de har en veldig klar visjon å erstatte dette med, sier Amankwah.

Han tar Grindhaug i forsvar.

– Jeg syns ikke troppen i år er veldig sterk. Kritikken som Grindhaug har fått har vært uberettiget. Det er mange kandidater som kunne trent dette laget rett ned i Obos, sier han.