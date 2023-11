– Man må opp igjen på første forsøk

Hva betyr det egentlig for klubbene å rykke ned?



Flere store, tradisjonsrike klubber har de siste årene kjent på det å rykke ned fra Eliteserien. Brann har ved to anledninger rykket ned de siste ti årene, Lillestrøm og Viking har lidd skjebnen av å rykke ned en gang.

Felles for disse tilfellene er at klubbene har kommet seg opp igjen etter ett år på nivå to. Klubber som Start og Fredrikstad har ikke klart det, og der har man virkelig fått kjenne på det.

Lillestrøms Frode Kippe etter kvalifiseringskampen til eliteserien mot Start der Lillestrøm rykket ned en divisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er på ingen måte bra å rykke ned. For oss endte det litt slik, men det var rett og slett en beintøff greie å rykke ned, sier daglig leder i Lillestrøm Robert Lauritsen til TV 2.

I år står Vålerenga i stor fare for det samme. Med kun to runder igjen av Eliteserien ligger hovedstadslaget på nest siste plass i Eliteserien. Om Vålerenga taper mot HamKam, mens Stabæk vinner mot Sandefjord, er det bare en tynn teori som kan hindrer VIF i å spille OBOS-ligaen i 2024.

– Må rykke opp igjen på første forsøk

Når store klubber står i den posisjonen er ofte to setninger brukt om situasjonen:



1. Det kan være godt for klubben å rykke ned.

2. Et nedrykk er aldri bra.

TV 2 har spurt sentrale personer i klubbene Lillestrøm, Brann, Viking og Start hva et nedrykk faktisk betød for de.

Lauritsen i Lillestrøm forteller at da laget rykket ned, så hadde klubben i noen år allerede kjempet i bunn av tabellen. Dermed var dette noe klubben hadde «øvd på». Det i form av at klubben i de aktuelle årene måtte ha en plan for hvordan et nedrykk eventuelt ville bli.



Én ting ble det viktigste suksesskriteriet for at Lillestrøm, med fasit i hånden, kan si at et nedrykk ikke ble krise over tid.

– Man har bare ett år på seg for å klare det. Om man ikke rykker opp igjen på ett forsøk, så er jeg usikker på hvordan veien videre er.

– Vi var nesten ikke folk her i administrasjonen da vi var i OBOS-ligaen, men vi tenkte langsiktig og bygget. Alle jobbet beinhardt, og den iveren og entusiasmen både innad og utad tror jeg hadde slukket litt, om vi ikke rykket umiddelbart opp igjen, sier Lauritsen.

– 30 prosent av inntektene forsvant

Det er noe Vibeke Johannesen kjenner seg igjen i. Hun ble først ansatt som daglig leder i Brann rett etter nedrykket i 2014 var et faktum. Hennes jobb var da å sørge for å få Brann rustet og klart til å komme seg opp igjen til Eliteserien igjen.

2014: Skuffede Brann-supportere gråter etter at Brann rykket ned etter å ha tapt 0-3 mot Mjøndalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er egentlig ingenting bra med et nedrykk. Det handler utelukkende om hva man gjør ut av en situasjon som oppstår. For Brann sin del så var det grovt regnet 30 prosent av inntektene som forsvant da vi rykket ned. Det blir også en slags domino-effekt av det i form av spillerlogistikk.

NEDRYKK: En skuffet Brann-spiller Kasper Skaanes etter at Mjøndalen vant 3-0 i kvalifiseringskamp for eliteserien. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Samtidig trekker hun frem at OBOS-ligaen ikke er like attraktiv for spillere. Det er rett og slett vanskeligere å få folk inn til en klubb i OBOS-ligaen enn det er å få spillere til det øverste nivået.

Hun er også klar på at det hadde vært en vanvittig stor oppgave å samle sponsorer, entusiasme innad og utad om det hadde blitt to strake år på nivå to.

– Men ved et nedrykk får man også virkelig se hvem som er med i tykt og tynt. Man ser karakteren i menneskene som bryr seg. I Brann var det heldigvis mange av de. Hadde ikke de vært der, så tror jeg vi skulle slitt mer for å klare å komme oss opp igjen.

– Det kan kanskje se enkelt ut, men det er det virkelig ikke. Jeg vet hva som ligger bak og det er virkelig ikke smått.

«Oi, nå skjer det noe her»

I Lillestrøm peker Lauritsen på særlig to ting som ble avgjørende for at entusiasmen og troen falt på plass. Det var resigneringen av Thomas Lehne Olsen og ansettelsen av Geir Bakke som trener.

Da Bakke ble klar for LSK på nyttårsaften var rakettene et tegn på tro på Åråsen.

– Det er omtrent 20 millioners forskjell på inntekter. Mange på kontrakt går ned i lønn ved et nedrykk, og vi tilbød alle i administrasjonen sluttpakker for de som måtte ønske det. Da trenger man noe håndfast som gir håp.

– Med de signeringene så skjønte supportere, spillere, klubben og næringslivet at «oi, nå skjer det noe her».

SKUFFELSE: Spillerne lå strødd etter at Lillestrøms nedrykk var et faktum i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var også noe av årsaken til det ekstreme som skjedde i lokalsamfunnet.

– Fra da Lillestrøm rykket ned til OBOS-ligaen, og frem til seriestarten, hadde vi fått 37 nye sponsorer. Vi serieåpnet borte mot HamKam og vi hadde vel solgt ut 2000 bortebilletter. Det var helt magisk, sier Lauritsen som også minner på at en viss pandemi kom og ødela folkefesten.

Nå er den ene signalsigneringen til Lillestrøm trener for Vålerenga. Han tror forskjellen på Lillestrøm-prosjektet og en eventuell restart av Vålerenga ikke kan sammenlignes.

– Nå er det han som må snu på dette. Jeg ser at det ikke er samme Geir som i sommer. Hos oss så han en mulighet til å bygge noe nytt, og han har vel selv uttalt at han ikke hadde tatt LSK-jobben om vi ikke hadde rykket ned. Nå tar han eventuelt noen ned og det er en stor jobb å da snu spillerstallen til å tro på det.

Ønsket nesten at klubben gikk konkurs

I Viking merket de samme effekt som i Lillestrøm. De gjorde også en signering som virkelig satte fyr på både klubb, supportere og markedet.

Den da 25 år gamle Zlatko Tripic kom gratis etter å ha avsluttet sin kontrakt med Sheriff Tiraspol i Moldova til Viking som var klare for spill på nivå to.



– Det er en grunn til at han blir kalt Gud i Stavanger. Signeringen av han var enorm. Han ble redningsmannen og den som ga folk i og utenfor klubben håp. Han og den lokale tilhørigheten la grunnlaget for der vi er i dag, sier Kjartan Salvesen til TV 2. Han har vært ansatt i Viking i flere år og var med på både nedrykk og opprykk.

2017: Dommer Rohit Saggi gir rødt kort til Vikings Rasmus Martinsen i kampen mellom Tromsø og Viking der sistnevnte rykket ned. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Han ler når TV 2 presenterer de to omtalte setningene som mange hører når store klubber står i fare for å rykke ned. Det er to setninger han har hørt tidligere.

Salvesen har en stor kjærlighet til Viking og så lenge for seg at et nedrykk var det verste som kunne skje. I ettertid er han imidlertid glad for at det skjedde.

– På det mørkeste med kaos fra styret til gressmatten, så ønsket jeg nesten konkurs. Viking var på en ekstrem blindvei økonomisk, styringsmessig og kjærligheten var likegyldig til klubben. Vi trengte det.

– Vi måtte forstå hva klubben egentlig betyr. Jeg tror faktisk vi kan si at vi hadde godt av et nedrykk.

Han gjenkjenner også de andre klubbenes økonomiske problemer. Viking var nødt til å si opp mange ansatte i klubben og samtidig kvitte seg med spillere.

Han beskriver det som en bekmørk tid, både personlig, men også for klubben. Sett i ettertid ser han på den prosessen som en fin måte å restarte klubben på.

– Vi fikk en anledning til å nedjustere oss til der vi hørte til. Vi ble mer folkelige uten dress og lavere budsjett. Vi traff et marked mye bedre. Vi restarter hjertene. Det gikk fra likegyldighet til medlidenhet. Folk ville ikke sparke noen som lå nede, de ville hjelpe oss opp igjen, sier Salvesen som selv får gåsehud når han tenker på jobben som ble gjort.

En klubb som derimot ikke har klart å rykke opp igjen på første forsøk er Start. I flere år danset de mellom opprykk og nedrykk, men siden nedrykket i 2020 har de ikke klart å komme seg opp igjen.

Sjansen i år, spolerte de på spektakulært vis, da de ikke hadde på undervarmen på banen, og måtte avlyse kvaliken.

– Start og Fredrikstad er eksempler på store klubber som har vært ned i flere år. Det viser at dersom man ikke klarer det på første forsøk, så endrer hverdagen seg. Det blir mer likegyldighet i byen. Det er livsfarlig for disse klubbene, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen på indre bane for TV 2. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Godset fikk 30 mill. Vi hadde kanskje fått 4

Og han får los fra Starts daglige leder Terje Marcussen. Han forteller at det først og fremst er økonomien et nedrykk går utover.

Tidligere hadde Start noen rike onkler som hjalp til her og der, men det har de ikke lenger. Det har gjort det langt mer krevende for en såpass stor klubb som Start å spille på nivå to.

– En stor klubb som oss er dyrere å drifte enn mindre klubber. Vi har brukt penger som vi skulle ha vært i Eliteserien og det blir tøffere og tøffere for hvert år vi ikke kommer opp igjen.

– Vi har ikke god nok kapital, så om vi ikke rykker opp så må vi kutte 15 millioner nå. Da har spillere og trenere på utgående kontrakt fått beskjed om at de må se etter andre jobber. Det er reine ord for pengene, men det er realiteten vi står i.

2020: Start rykket ned etter å ha blitt nest sist i eliteserien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han sier seg helt enig i at det er en gigantisk forskjell på å rykke opp igjen på første forsøk, og ikke. Han peker på at alt fra sponsorinntekter, tilskuertall, motivasjon og evne til å signere gode nok spillere blir lavere.

En annen ting han peker på som en stor utfordring, er en konkret ting for å hente inn penger til klubben. Nemlig spillersalg.

Og han trekker frem et bestemt tilfelle.

– Se på Jonatan Braut Brunes som var på lån hos oss. Vi kunne kjøpt han for mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Han hadde vi i år kanskje fått 3, 4 millioner kroner for. Fra Strømsgodset i Eliteserien ble han solgt for nesten 30 millioner. Forskjellen er enorm.

Han høres nærmest desperat ut i jakten på å komme tilbake til det øverste nivået med Start igjen. Samtidig peker han på at det har vært krevende i Start de seneste årene.

– Da jeg kom inn så var bestillingen at det var opprykk som var målet. Vi har jobbet beinhardt, men det har vært uenigheter innad. Jeg hadde ikke vært med på dette for å bygge i OBOS. Det skal være full fres på en av de beste arenaene. Det er for dårlig at vi ikke presterer bedre enn vi gjør.