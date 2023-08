Maigaard-dobbel i historisk seier

For første gang tok Sarpsborg 08 alle tre poengene på Skagerak Arena.

Odd – Sarpsborg 08 0-3

Historisk sett har det kampene mellom Odd og Sarpsborg 08 vært tette affærer.

Men søndagens 3-0-seier over Odd er første gang Sarpsborg 08 tar tre poeng på Skagerak Arena.

Mikkel Maigaard stod for de to første scoringene, før innbytter Henrik Meister satte inn 3-0 to minutter på overtid.

Vakkert forarbeid

Det første målet kom etter et lekkert forarbeid.

Niklas Sandberg trådde gjennom til Eirik Wichne, som banket ballen langs bakken inn foran mål. Der stod Maigaard, som gjorde ingen feil og satte 1-0.

–Så får de omsetning, og det kommer etter en fantastisk pasning. Ingen kan si at det er ufortjent. De har kjørt kampen, Sarpsborg, kommenterte Espen Ween.

«Særpelona» kontrollerte det meste av spillet i første omgang og ledet etter de første 45 minuttene.

Odd kom best ut av startblokkene etter pause.

Etter minuttet spilt slo Gjengaard ballen inn foran mål. Der fikk Odds nye spiss Mikael Ingebrigtsen et dårlig touch på ballen, men touchet ble fanget opp av Josef Baccay som satte ballen i mål.

Etter en VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Annullert – igjen

Ti minutter senere økte bortelaget ledelsen, nok en gang etter et lekkert angrep.

Sandberg trådde igjennom til Ramon Lundqvist som chippet ballen inn i boksen til Maigaard, som satte sitt andre for kvelden.

Fem minutter før fulltid satte nok en gang Odd ballen i mål, men også det ble annullert.

På corner fikk Faniel Tewelde pirket ballen over linja, men etter en VAR-sjekk valgte dommer Martin Grøtta Hansen å annullere målet. Annulleringen kom etter at Steffen Hagen kom med knottene inn i 08s sisteskanse Jarik Sundling i situasjonen i forkant.

– Vi hadde litt marginer mot oss i dag, sier Odd-trener «Paco» til TV 2 etter kampen.

Så, to minutter på overtid, fastsatte Meister resultatet til 3-0. Det var også 19-åringens første mål i Sarpsborg-drakt.

Resultatet sender Sarpsborg opp til en foreløpig sjuendeplass på tabellen før endt runde. Odd er på plassen bak og er to poeng fattigere.

Odd møter Vålerenga på bortebane neste runde. Sarpsborg tar på sin side imot høytflygende Tromsø.