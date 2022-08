Magiske Sahraoui senket Viking med finteshow og perlescoringer

HERJET: Vålerengas Osame Sahraoui jubler etter 0-1 scoring under eliteseriekampen mellom Viking og Vålerenga på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Viking – Vålerenga 1-2:

Et revansjesugen Viking-lag, som måtte se gruppespillet i Conference League glippe torsdag etter 3-4-tap sammenlagt mot rumenske FCSB, møtte et Vålerenga-lag i storform.

Dag-Eilev Fagermos menn hadde vunnet seks av sine sju siste seriekamper før oppgjøret mot Viking i Stavanger.

Nå kan de juble for sin sjuende seier på sine åtte siste kamper. Det er først og fremst takket være 21-åringen Osame Sahraoui, som scoret bortelagets to mål.

– En deilig følelse. Det er etterlengtet. Det er morsomt, jeg er i et øyeblikk og må gjøre det jeg klarer og er god på, så jeg må bare avslutte, sier Sahraoui etter seieren.

Vålerenga-trener Fagermo skryter av 21-åringen.

– Vi trener på det 3-4 ganger i uka. Når vi kommer i de posisjonene som han gjør må vi jobbe på feltet for å treffe i kamp, sier treneren til TV 2.

– Hvor langt kan han nå?

– Han kan nå så langt han vil fordi han er veldig profesjonell og er sterk i hodet. Når han nå begynner å produsere målpoeng blir han for god for Eliteserien, utdyper VIF-treneren.

Først rundlurte han David Brekalo innenfor 16-meteren og ga Vålerenga ledelsen ti minutter før pause etter et finteshow av de sjeldne.

Ti minutter etter pause satte samme mann inn 2-0-scoringen etter Sondre Bjørshol ble offer for dribleriene til Vålerengas nummer 10.

20 minutter før slutt reduserte innbytter Edvin Austbø for Viking. 17-åringen ga Viking blod på tann. Anført av en annen innbytter, Zlatko Tripic som ble hvilt fra start, jaget Stavanger-klubben utligningsmålet.

Det kom imidlertid aldri, til tross for store Viking-sjanser i sluttminuttene. Blant annet headet Mai Traore i stolpen tre minutter før slutt. Viking måtte se seg slått 2-1 på eget kunstgress.

2-1-seieren sendte formlaget Vålerenga opp i 33 poeng og en foreløpig femteplass. Viking sakker akterut i medaljekampen og ligger på en foreløpig sjetteplass med sine 29 poeng.

– De første ti er vi svake. Da var vi ikke med, og Vking kjørte oss og siste ti minuttene. Det blir hektisk, men mellom der er vi gode og det beste laget. Vi bør avgjøre på 2-0, men når vi ikke greier det blir det et kjør, sier Fagermo til TV 2 etter kampen.

Magisk dribleraid

Etter en jevnspilt første halvtime på Viking Stadion, der begge lag produserte brukbare sjanser, tok Vålerengas nummer 10, Osame Sahraoui ansvar. Han fintet seg forbi Sondre Bjørshol på kanten, rundlurte David Brekalo innenfor 16-meteren, og satte inn 1-0-scoringen for bortelaget etter en lekker soloprestasjon.

Den lekre scoringen sørget for at Vålerenga kunne gå til pause med en fortjent ledelse.

Etter sidebyttet kontrollerte Vålerenga kampen som de ville de første 10 minuttene.

I det 54 minutt lurte Osame Sahraoui igjen av Sondre Bjørshol. På lekkert vis dundret han ballen i lengste hjørnet bak en sjanseløs Patrik Gunnarsson og doblet Vålerengas ledelse.

17-åring ga Viking håp

Men 20 minutter reduserte 17-åringen Edwin Austbø for Viking. Innbytteren lurte ballen i hjørnet bak en forfjamset Magnus Sjøeng i det 70. minutt.

Like etter kom Zlatko Tripic inn for Viking. Han ble hvilt fra start på grunn av det heftige kampprogrammet for Viking den siste tiden.

Blåtrøyene jaget 2-2-scoringen, samtidig som Vålerenga var farlige på kontringer.

Kvarteret før slutt presenterte Tripic seg med en suser fra langt hold som gikk like utenfor.

Ti minutter før slutt skrek Stavanger-publikummet på rødt kort etter at innbytter Mai Traore tilsynelatende ble felt som bakerste mann. Dommer Kristoffer Hagenes unnlot imidlertid å blåse.

På overtid av overtid ble Vålerengas Odin Thiago Holm liggende på kunstgresset etter hode mot hode mot Patrik Gunnarsson. TV-bildene viste at Holm blødde litt, men etter å ha fått behandling kom Holm seg på beina.

Til tross for flere store sjanser maktet Viking aldri å få inn 2-2-scoringen. De måtte se seg slått 2-1 på eget kunstgress.

Nysigneringen rett inn i startoppstillingen

Fredag kom finske Naatan Skyttä på lån ut sesongen fra franske Toulouse. Kun to dager senere – og etter kun én lett treningsøkt med sine nye lagkamerater – gikk han rett inn i startoppstillingen mot Vålerenga. Han bidro med et par gode involveringer de første 45 minuttene. Etter pause var finnen mer usynlig.

Vikings trenerduo Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim valgte samtidig å hvile Zlatko Tripic fra start. Tripic kom inn 20 minutter før slutt.

Vålerenga på sin side startet naturligvis med sine storsigneringer i sommer, Stefan Strandberg og Torgeir Børven.