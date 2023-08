Maalen varsler endringer: – Det må vi gjøre noe med

FOR STOR TROPP: RBK-troppen består i dag av 30 spillere på proffkontrakt. Det betyr at noen fort kan forsvinne i løpet av høstens overgangsvindu. Foto: Ole Martin Wold

1. august åpnet overgangsvinduet for norske klubber igjen, så også for Rosenborg.

Klubbens midlertidige hovedtrener, Svein Maalen, er nå tydelig på at man har en jobb å gjøre på Lerkendal.

– Som jeg har sagt fra dag én, det er mye gode fotballspillere i Rosenborg. Vi har et potensial for å bygge et godt lag, og så må vi tenke både på kort og litt lengre sikt, sier Maalen til TV 2, før han utdyper:

– Antallsmessig er vi litt for mange som står med Rosenborg som sin klubb. Det må vi gjøre noe med for å kunne gjøre noe inn, eventuelt. Så tror jeg det er lurt å gjøre det også med tanke på at vi skal bygge en stall som er mest mulig heterogen, sånn at vi får en fin sammensetning.



Stor tropp

Per dags dato har trønderne 30 spillere på proffkontrakt. Blant disse er 24 en del av dagens RBK-tropp, mens seks spillere er på utlån.

Klubben har tidligere uttalt til TV 2 at de må selge spillere før de kan kjøpe. Det kan bety at flere forsvinner ut portene på Lerkendal i løpet av høstens overgangsvindu.

– Jeg forventer ingenting, men det kan skje. Det er en naturlig del av den utviklingen vi som klubb står i nå, sier Maalen, som i utgangspunktet ser for seg et rolig vindu.

– Jeg forventer egentlig ikke et actionfylt vindu. Vi har en proff speideravdeling som jobber med å følge spillere hele tiden, så vi har et kart med spillere i alle posisjoner og vi har hatt det lenge. Så vil det alltid være sånn at noen posisjoner er mer prekære enn andre og mer ønskelig å gjøre noe i, både inn og ut. Det kan jeg selvsagt ikke kommentere til deg, sier RBK-treneren.

Spiller om millioner

Torsdag tar RBK imot nordirske Crusaders i den 2. kvalikrunden til Conference League.

Trønderne spilte 2–2 borte mot gjengen fra Belfast i forrige uke, og en seier torsdag vil bety at trønderne kun er to kvalikrunder unna et europeisk gruppespill.

DRØMMER OM EUROPA: Edvard Tagseth var med sist gang da RBK var med i et europeisk gruppespill. Nå drømmer han om en ny høst med Europa-fotball på Lerkendal. Foto: Peter Morrison

– Det hadde jo vært helt nydelig. Jeg var i gruppespill da jeg kom hit i 2019, det var stort for meg. Jeg fikk jo debuten i Europa, så det hadde vært helt rått å få til det med den gjengen her som virkelig har jobbet hardt og som har hatt mange nedturer. Jeg håper vi får det til, sier Edvard Tagseth til TV 2, og får støtte av midtbanekollega Tobias Børkeeiet.

– Det hadde selvfølgelig vært kjempekult og det er jo det lille håpet vi kjemper om og drømmer om når vi skal spille her på torsdag. Det er litt ekstra stas om vi hadde klart det, sier han.

For å komme seg til gruppespillet må RBK ta seg forbi Crusaders, og deretter venter Hearts i en eventuell 3. kvalikrunde. Om gjengen fra Skottland også beseires er det kun playoff som gjenstår før et eventuelt gruppespill.

Det ville i så fall gitt noen sårt tiltrengte millioner i klubbkassa på Lerkendal. Et gruppespill i Uefa Conference League vil bety mellom 30–40 millioner kroner for trønderne.

– Et gruppespill i Europa er alltid viktig for Rosenborg. Vi har sagt, historisk sett, at vi skal være der fire av seks år. Det å kvalifisere til Europa er alltid gode penger og det vil alltid være viktig for Rosenborg, sier klubbens daglige leder Tore Bjørseth Berdal til TV 2.