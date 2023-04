– Må være en «pain in the ass»

Se Molde-RBK på TV 2 Play søndag fra kl. 16.30

Kjetil Rekdal knekker sammen i latter. Spørsmålet er ladet, og Erik Thorstvedt vet hva svaret blir.

25 år etter «Mirakelet i Marseille» har Rekdal fortsatt høye tanker om seg selv som straffeskytter.

– Er du den beste til å ta straffer i Rosenborg?

– Ja, det tror jeg faktisk, svarer Rekdal og ler rått.

VELKJENT LATTER: Kjetil Rekdal intervjues av Erik Thorstvedt til "Fotballpunsj". Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ingen har bommet siden jeg kom. Jo, Carlo Holse bommet i cupen. Han får ikke ta flere. Det var mot Verdal, og vi ledet 6-0. Han er langt bak i køen, sier 54-åringen bestemt.

Etter Holse-flausen mot Verdal ble ansvaret gitt videre til Stefano Vecchia og Ole Sæter. Etter Vecchias avskjed, er det Sæter som er førstevalget.

– Ole har scoret på alle siden jeg kom. Men jeg har sagt til Ole at han må trene på å skyte i begge hjørner. Han hadde to i samme hjørne og Grytebust holdt på å redde.

I treningskampen mot Tromsø skjøt han i det andre hjørnet og scoret.

– Det er bra han hører etter, smiler Rosenborg-treneren.

Fotballpunch: Se «Vinnerskallen» på TV 2 Play

– Sunt å rive opp litt

20. desember 2021 ble han ansatt som hovedtrener i Rosenborg. Det kom overraskende på mange.

GLIS: Kjetil Rekdal presenteres som ny hovedtrener i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

For som spiller og trener i andre klubber hadde ikke Rekdal spesielt mye pent å si om sin nåværende arbeidsgiver.

Ved flere anledninger har det kokt over.

Som da han ledet Aalesund mot trønderne i 2011.

DISKUSJON: Rosenborgtrener Jan Jönsson (t.v.) og Kjetil Rekdal (t.h.) etter kampen mellom Aalesund og Rosenborg. RBK vant kampen 3-1. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi får et straffespark mot oss som kan diskuteres, men det er sånn det har vært de siste 20 årene; man blåser for Rosenborg, og den andre veien skjer det som oftest ikke, sa Rekdal den gang.

Selv om han er blitt eldre og litt rundere i kantene, er ikke Rekdal redd for å komme med meningene sine.

Slik har det alltid vært.

Det har gjort ham til en av de mest omdiskuterte personene i norsk fotball på denne siden av årtusenskiftet.

FRITTALENDE: Kjetil Rekdal under en pressekonferanse med landslaget. Foto: Erik Johansen

Som spiller var han heller ikke enkel å hanskes med.

FRA KRITTMERKET: Kjetil Rekdal som Hertha Berlin-spiller mot Galatasary. Foto: ROBERTO PFEIL

– Jeg har kranglet med mange trenere opp gjennom årene. Jeg har søkt den faglige diskusjonen.

Ikke for å være vanskelig, men også for sin egen utvikling.

CHAMPIONS LEAGUE: Chelseas Dan Petrescu mot Kjetil Rekdal på Stamford Bridge i 1999. Foto: CHRISTINE NESBITT

– Hvis en trener kommer til meg og sier at jeg har vært dårlig, vil jeg gjerne vite hva som er dårlig. Er det noe jeg kan rette på selv? Det handler om egenskapen til å ta til deg læring, ta til deg kritikk og komme deg ut av det, sier Rekdal.

– Du virker å være komfortabel med konflikt?

– Jeg tror det er sunt å rive opp litt og få ting på bordet. Jeg har alltid vært veldig direkte, ærlig og tydelig. Hvis det er ting jeg ikke er fornøyd med eller er usikker på, graver jeg og spør. Jeg vil vite. Det er mye bedre å vite enn å tro.

IRRITERT: Kjetil Rekdal på sidelinja som VIF-trener mot Sarpsborg. Foto: Jon Olav Nesvold

– Er du noe du angrer på?

– Ja, det er klart at... Ikke nødvendigvis for min del, men for folk rundt meg som har havnet i stormen. Jeg lar meg ikke affisere av det så lenge jeg vet at jeg har vært ærlig og tydelig.

At andre er misfornøyde med ham får så være.

– Det er klart at man kan unngå noen ting, men jeg forsvarer mitt eget ganske brutalt. Hvis noen kommer inn på mitt territorium og prøver å kødde med meg... Da kommer veggen fort opp. Dit slipper ingen inn. Det gjelder å forsvare mitt eget lag, mine egne spillere og jobben jeg holder på med, sier Rekdal.

PAPPA-REKDAL: Kjetil Rekdal, med sønnen Niklas på armen, møtte kravstore medier i sin nye klubb Hertha Berlin. Foto: Morten Holm

Familiær krise

Etter mange år i gamet vet Rekdal at det er lite som skiller suksess fra fiasko. Marginene i toppfotball er små.

Som Vålerenga-trener ledet han hovedstadsklubben til gull i 2005.

GULLSESONGEN: Steffen Iversen og Kjetil Rekdal. Foto: Tor Richardsen

Så gikk det bratt nedover.

– Året etter at vi vant seriegull med Vålerenga var egentlig hele klubben i festrus. Vi kom til seriestart i 2006 elendig forberedt. Jeg så dette hele tiden, men jeg gjorde for lite med det. Jeg var også i en familiær krisesituasjon med skilsmisse og greier, så det hadde nok helt sikkert en del å si. Jeg tror vi lå på bunn etter seks-sju serierunder. Vi hadde presset sitronen så hardt gjennom flere sesonger, forteller Rekdal.

FESTRUS: Det var kort vei fra topp til bunn for Vålerenga, etter seriemesterskapet i 2005. Foto: Erlend Aas

Da han kom til Rosenborg i fjor vinter var det mye som kunne bli bedre.

Klubben hadde akkurat avsluttet en svak sesong. 5. plass var et godt stykke unna både klubbens og supporternes forventninger.

Rekdal skjønte fort at han sto overfor en formidabel oppgave.

BETENKT: RBK-trener Kjetil Rekdal. Foto: Tor Erik Schrøder

– Da vi kom i fjor, lå Rosenborg på én fjerdedel av tallene til Bodø/Glimt. Nå er ikke løping og sprinter alt i fotball, men du har et handicap hvis du ligger på en fjerdedel av intensitet og meter som seriemesteren. Vi trener og bygger oss opp for å tåle mange maksspurter i løpet av en fotballkamp uten å bli skadet. Vi har klart å tette litt av den distansen, sier Rekdal.

Iveren etter å utvikle seg - bli bedre - er noe Rekdal har dratt med seg fra oppveksten. Det gjennomsyrer jobben hans som Rosenborg-trener.

– Hvis du har gjort en god kamp: Er det mulig å få neste kamp til å bli enda bedre?, spør han retorisk.

Slik ble han selv oppdratt.

– Da jeg var 10 år vant vi en kamp 16-2. Jeg scoret 14 mål. Moderen spurte pappa hvordan kampen gikk. Da sa broderen, Sindre: «Vi vant 16-2 og Kjetil scoret 14». Da sa moderen til pappa: «Ja, men det var jo bra, Siggen». Han ser opp fra matskålen og sier: «Han kunne scoret flere», forteller Rekdal og fortsetter:

– Det stemmer jo. Det var faktisk mulig. Jeg brente noen sjanser. De tingene setter seg fast. Jeg visste at jeg hadde gjort en fabelaktig kamp, men det var ting jeg kunne jobbe med og forbedre.

YNGRE DAGER: Daværende Rosenborg-trener Nils Arne Eggen i samtale med Kjetil Rekdal under fotball-VM i Frankrike i 1998. Foto: Erik Johansen

– Må være en «pain in the ass»

Sammen med Geir Frigård tok Rekdal klubben til en fin 3. plass i debutsesongen.

Spesielt etter at Casper Tengstedt kom til klubben begynte det å løsne.

Dansken hamret inn mål og utgjorde en fryktet spissduo med Ole Sæter. Nå er Tengstedt borte. Det samme er Stefano Vecchia og Victor Jensen.

Trioen Frigård, sportssjef Mikael Dorsin og Rekdal er hele tiden på utkikk etter spillere som kan styrke laget.

Nå er det mase-Rekdal som er på jobb.

– Jeg gjør ikke annet. Det er helt naturlig. Jeg må prøve å pushe til det ytterste på alle mulige måter. Jeg får nei innimellom, det er helt fair. Det respekterer jeg. Men du må kreve og pushe.

Dét gjør han med støtteapparatet, styret og sportssjefen.

– Deres jobb er å tilrettelegge maksimalt for at vi skal få det beste resultatet. Da må du være en «pain in the ass» og mase på dem, sier Rekdal.

Som spiller var han kjent for å stille krav til omgivelsene.

Og lederen Rekdal var ofte den som stod frem da laget trengte det som mest.

Norge var i knestående da Rekdal sendte en kanonkule i nettet bak Chris Woods på Wembley høsten 1992.

HELTEN: Jubel på Wembley etter at Rekdal utlignet til 1-1 mellom England-Norge.

– At jeg treffer i krysset er selvfølgelig litt flyt. Jostein Flo sa til meg en gang: «Jo dårligere du spiller, jo sikrere er jeg på at du scorer mål». Man jakter noe som kan redde litt av æren eller kampen din.

Ofte var det en scoring.

MINNER: Rekdal ser på bilder fra det berømte skuddet i VM-kvalifiseringen i 1992. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Den egenskapen har jeg bestandig hatt. Jeg begynte jo karrieren som spiss og scoret masse mål. Så ble jeg flyttet bakover. Men jeg hadde alltid evnen til å finne plass og muligheten til å score mål.

På landslaget var han den sittende midtbanespilleren, men ble likevel med fremover på banen.

– Jeg ga aldri opp. Du må alltid tro at muligheten kommer, og da må du være skarp, sier Rekdal.