– Må knekke noen koder

Jens Petter Hauge har levd ut guttedrømmen. Delt garderobe med Zlatan Ibrahimovic i Milan. Vunnet Europaligaen med Eintracht Frankfurt.

Så hvorfor ville han hjem til Bodø/Glimt?

– Det er blitt en så stor klubb og et så godt lag at det faktisk er mulig å ta steg her, sier Jens Petter Hauge til TV 2.

For den sportslige utviklingen veier tyngst. Han er opptatt av det, Hauge. Det skal ikke være noen tvil om at han vil ut igjen i Europa.

HOS KJENTE: Jens Petter Hauge er tilbake med gamle lagkamerater på Marbella

Samtidig er det ganske mye enklere å være fotballspiller der alt er velkjent. Utenomsportslige og energitappende elementer finnes det få av.

– Jeg slipper å finne meg et sted å bo, slipper å bli kjent med et nytt land, nytt lag. Nå ligger ting til rette, jeg kan begynne å spille fotball fra dag én og ha fokus på det.

Under Zlatans vinger

Hauge herjet her hjemme. «Stjerneskudd». «Enormt talent».

DRØMMESTART: Jens Petter Hauge omfavnes av Hakan Calhanoglu etter å ha scoret for Milan i Europaligakamp mot Celtic på San Siro.

De som uttalte dette, hadde sine ord i behold.

Så god var Glimt-vingen at AC Milan hentet ham i oktober 2020.

Der var Zlatan Ibrahimovic en ruvende skikkelse i garderoben og på treningsfeltet.

Hauge er proff, han deler ikke mer enn han må fra Milan-garderobens indre gemakker. Likevel, det kommer et par stjerner i øynene når han deler litt.

– En fantastisk tid. Han er en utrolig flott fyr. Han har hatt en så bra karriere som man kan hente utrolig mye fra. Det var fascinerende å se ham i aksjon og ikke minst bli kjent med ham utenfor banen.

LEGENDE: Zlatan Ibrahimovic feirer seriegull med sigar i 2022. Svensken får de beste skussmål fra tidligere lagkamreat, Jens Petter Hauge.

Hauge gjorde sine saker bra. Til å begynne med. Men etter å ha gått Zlatan-skolen et års tid, ble Bodø-gutten hentet på lån til Eintracht Frankfurt.



Mistet seg selv

Nytt land, ny by, men det meste ble litt «da capo», som de sier i Italia.

En god start, avløst av mindre og mindre spilletid, og til slutt utlån til belgiske Gent.

– Det er ikke noe artig, sier en ærlig bodøværing.

– Det er ikke noe å legge skjul på at det ikke gikk som jeg hadde sett for meg. Det gikk jo bra i startet hos flere av de klubbene jeg har vært i. Jeg fikk spilletid, scoret mål og kjente meg igjen. Det gjør jo at jeg vet at jeg kan hevde meg på det nivået.

Da Hauge vendte hjem til Norge og Bodø, uttrykte 24-åringen at han hadde «mistet seg selv».

I Marbella, på treningsleir med velkjente Glimt, forsøker Europaligavinneren å sette ord på hva han mente.

– De øyeblikkene der jeg er på mitt beste, da dribler jeg, da smiler jeg, setter opp kombinasjonsspill, jobber defensivt. Det har det kanskje ikke blitt så mye av i det siste. Gleden av å spille fotball …



SER FREMOVER: Jens Petter Hauge skal finne tilbake til gleden ved å spille fotball. Den tror han vil komme i Bodø/Glimt

De siste ordene blir hengende litt i luften. Jens Petter Hauge er kommet hjem til Glimt for å finne seg selv.

– Angrer ikke

Han er den siste av seks sentrale Bodø/Glimt-spillere som er vendt hjem etter utenlandsopphold. Det blir ikke sett på som noe nederlag, kun en ny mulighet.

Det er ikke et fiber i den 24 år gamle kroppen som ville valgt annerledes høsten 2020.

– Det er tre år jeg ikke hadde byttet mot noe. Jeg har opplevd utrolig mye kult, sier Hauge.

VINNERE: Eintracht Frankfurt og Jens Petter Hauge (nummer to bak fra venstre) slo Glasgow Rangers i finalen og kunne juble for sier i Europa Leauge 2022.

Størst var opplevelsen da en fjerdedel av Frankfurts innbyggere tok til gatene for å feire Hauge og lagkameratenes triumf i Europa League.

– Vi kjørte kabrioleter fra flyplassen og inn til sentrum med 200.000 fans i gatene. Alle skal slå på deg og ta tak i deg. Da ser man hvor mye det betyr for fansen. Det var ikke Champions League, men folk tok fri fra jobb for å være med. Det var stort.