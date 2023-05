Må finne svar: – Det er grove misser

Molde ligger nest sist i Eliteserien med kun ett poeng etter fire kamper. Kun naboklubben Aalesund har startet sesongen på verre vis.

– Det er noe som er veldig galt med Molde, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i Fotballstudio søndag.

Molde har kun scoret fire ganger. Men når man ser på såkalt «Expected Goals» (xG), burde blåtrøyene scoret det dobbelte.

For det har ikke manglet på sjanser for klubben fra Rosenes by. Molde har kommet til 74 avslutninger, hvor 21 har vært på mål.

ET VANLIG SYN: Moldes Kristian Eriksen fortviler etter en misbrukt sjanse mot Stabæk. Det er ikke første gangen for Molde-spissen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Vi kan se på alle sjansene og det er helt vilt egentlig. De er ærlige når de sier at det ikke er godt nok og at man må sette de. Man kan skylde på litt uflaks og slikt, men det har skjedd så mange ganger nå, sier Mathisens kollega Erik Thorstvedt.

– Det er mange grove misser. Det er en kombinasjon av udyktighet og uflaks, fortsetter han.

Mange sjanser – få mål

Den konklusjonen stiller også Molde-leiren seg bak.

– Det er der vi er, og da må vi være ærlige om det. Vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv, sier Molde-trener Erling Moe.

MÅ FINNE SVAR: Erling Moe og Molde har hatt en trøblete start på sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ingen av Moldes største stjernespillere har scoret denne sesongen.

Verken Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen, Veton Berisha eller Kristian Eriksen har funnet veien til nettmaskene.

– Det er mål som avgjør kamper. Det hjelper ikke ha mange sjanser når man ikke scorer på dem. Nå må vi bruke hvert eneste minutt til å prøve å snu dette, sier Eriksen.

HVA NÅ? Kristian Eriksen og Molde må reise seg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I fjor endte blåtrøyene 18 poeng foran Bodø/Glimt. Etter fire spilte kamper ligger Molde ni poeng bak på tabellen.

– Vi kan leite etter unnskyldninger, men det er ikke vits. Vi er ikke dyktige nok til å sette dem. Da må vi sette oss ned, analysere og trene. Det er mitt ansvar, så må selvfølgelig jeg som alle andre i Molde se på meg selv, for det vi leverer er ikke godt nok.



IGJEN: Ola Brynhildsens skudd ble stoppet av Stabæks sisteskanse Isak Pettersson. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Ikke press på motstander

Molde har også slitt ekstremt i bakre rekker. Klubben har sluppet til 36 avslutninger imot, ni av dem på mål. Hele sju har endt med scoring til motstanderne.

– Det er så enkelt. Det er ikke mange avslutninger eller sjanser som kommer imot, men det er nesten ikke noe press på mostander. Det gjør det også vanskelig for Karlstrøm.

FRUSTRERT: Moldes Emil Breivik, Ola Brynhildsen og Sivert Mannsverk fortviler etter fortviler etter eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Stabæk på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg /NTB

Moldes sisteskanse, som også har blitt tatt ut på landslaget flere ganger, står med to redninger hittil i sesongen.

– Det er ikke hans feil at alt går inn, det er en grunn til at disse situasjonene oppstår. De burde ha scoret dobbelt så mye som motstanderne, men istedenfor er det omvendt, sier Thorstvedt.

Moe er ikke fornøyd med blåtrøyenes forsvarsspill.

– Sånn vi agerer på baklengsmålene er ikke slik vi ønsker at forsvarsspillet vårt skal være.

– Det som kommer inn, går inn, og dessverre er det vi som ofte er årsaken til det, sier Moe.

Trenger poeng

Nå venter et ordentlig bunnoppgjør mot Aalesund onsdag 3. mai.

Da møtes 15. plass mot 16. plass på tabellen. Sunnmøringene har verken tatt poeng eller scoret hittil i sesongen.

– Vi har noen dager å jobbe på nå, så får vi se om vi klarer å trykke på de rette knappene. Det har jeg ikke klart til nå. Så får vi sammen se om vi klare å være dyktigere, sier Moe.

