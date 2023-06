LSK-stjerne mener han ble snytt for scoring – dommeren uenig

Akor Adams mener han ble snytt for et mål mot Brann, men får ikke medhold fra dommer Rohit Saggi.

Brann-Lillestrøm 2-2

Det ble en tett og jevn batalje da lagene som møttes i cupfinalen for tre uker siden møttes igjen.

LSK tok ledelsen, men så snudde Brann kampen på tre minutter.

Gjestene utlignet så til 2-2.

Tre minutter før slutt fikk Brann muligheten til å avgjøre det hele, men Sivert Heltne Nilsen bommet fra straffemerket.



– Jeg følte meg ganske trygg på å score. Det er selvfølgelig kjedelig, vi burde tatt tre poeng i dag, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2 etter kampen.

LSK-stjerne mener han ble snytt for scoring

Like etter pause trodde Akor Adams at han hadde doblet ledelsen, men dommer Rohit Saggi hadde blåst i fløyten.

Saggi mente Lillestrøms kraftspiss brukte ulovlige midler i duellen med Sery Larsen.

– Nei, jeg føler ikke jeg gjorde noe galt, sier Akor Adams.



– Han blåser for lett, legger han til.

HEKTISK: Rohit Saggi hadde nok å gjøre på Brann Stadion. Blant annet dømte han to straffespark til Brann. Foto: Tuva Åserud

Sery Larsens stoppermakker Fredrik Pallesen Knudsen mener dommer Saggi gjorde helt rett.

– Den er klinkende klar. Han går i ryggen på Japhet, så den er soleklar, sier Pallesen Knudsen til TV 2 etter kampen.

Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre reagerer på at Saggi blåste før ballen var i mål, slik at situasjonen kunne blitt sett på av VAR.

– Det kan godt være at det er frispark, men jeg lurer på hvorfor han dømmer før ballen er i mål når vi har VAR til å sjekke situasjonen i etterkant, sier Myhre.

Kampens dommer Rohit Saggi sier at han blåser for armbruken til Adams. Han mener det var riktig at det ikke ble mål, men han er enig i at han burde ventet til etter avslutningen.

– Jeg blåser såpass tidlig at det er før avslutningen. Det hadde vært bedre slik vi gjør på offside, at vi lar målet bli scoret, så kommer assistenten med flagget og så lar vi VAR sjekke. Det er den eneste situasjonen i dag hvor jeg egentlig skulle ventet til målet var scoret, så skulle jeg blåst.

– Men så får jeg heldigvis bekreftet fra VAR-rommet at kontakten var nok til at vi skulle stå på avgjørelsen. Sånn sett er ingen feil gjort, men det er litt på det tekniske, sier Rohit Saggi.

SISTE KAMP: Søndagens kamp var David Møller Wolfes siste for Brann i denne omgang. Når Brann returnerer fra ferie er Wolfe på plass i nederlandske AZ Alkmaar. Foto: Tuva Åserud / NTB

Horneland tror det jevner seg ut i løpet av sesongen

Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre var ikke helt uenig med Heltne Nilsen om at Brann var det beste laget.



– Hadde det vært en boksekamp, så hadde de kanskje vunnet på poeng, sier Petter Myhre.

Eirik Horneland var fornøyd med spillerne sine, men innrømmer at det er surt å stå igjen med ett poeng.

– Resultatet hadde vi muligheten til å spille inn til en trepoenger, men jeg tror at man får som man fortjener i løpet av 30 kamper. I dag synes jeg at vi legger ned nok til å få mer, så får vi se når vi får det igjen, sier Eirik Horneland.

AKTIV: Eirik Horneland befant seg som vanlig for det meste ute i teknisk sone under kampen. Foto: Tuva Åserud

LSK utnyttet svakt forsvarsspill

23 minutter var spilt da Lillestrøm tok ledelsen etter svakt forsvarsspill av Japhet Sery Larsen. Eskil Edh utnyttet danskens svake involvering og hamret ballen i mål bak Mathias Dyngeland.

Så skulle Brann sette Brann Stadion i flammer på tre minutter.

Først skaffet Felix Horn Myhre et straffespark, som Sivert Heltne Nilsen satte kontant i mål.

Tre minutter senere smalt det igjen bak LSK-keeper Mads Hedenstad.

Ole Didrik Blomberg viste fart, balanse, styrke og timing, før han serverte Niklas Castro. Kantspilleren var nådeløs da han sendte Brann i ledelsen.



– Kampens prestasjon, var dommen til Espen Ween over Blombergs forarbeid.

Ti minutter senere slo de gule og svarte tilbake. Gjermund Åsen svingte inn et frispark som ble headet inn foran mål. Der hadde Kristoffer Tønnesen løpt seg fri og kunne enkelt sette ballen i mål.

Ti minutter før slutt ble Ulrik Mathisen byttet inn for Brann. 24-åringen ble hentet fra LSK før sesongen, men har slitt stort med skader.

Tre minutter før slutt gikk Mathisen i bakken inne i Lillestrøms 16-meter. Dommer pekte igjen på straffemerket.

Men denne gangen sviktet Sivert Heltne Nilsen. Mads Hedenstad var raskt nede i hjørnet og reddet skuddet.

Brann-supporterne ropte febrilsk på dommer og mente straffen burde tas på nytt, ettersom LSK-keeperen så ut til å forlate streken for tidlig.

Etter at dommerne i VAR-rommet hadde sett på situasjonen ble avgjørelsen stående.