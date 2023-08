LSK-sjefen åpner opp om tungt privat år: – Den tøffeste tiden i mitt liv

LILLESTRØM (TV 2): Natten etter nedrykket til LSK, fikk Simon Mesfin beskjed om at maskerte menn ventet utenfor huset hans. Nå er alt snudd på hodet, men bak masken har 43-åringen lagt bak seg et svært tøft år.

11. desember 2019 vil for alltid være en dato som vekker vonde minner hos Simon Mesfin.

Etter 45 år sammenhengende på øverste nivå, måtte Lillestrøm ta den tunge veien ned til 1. divisjon.

Der og da var Simon Mesfin sportssjefen som hadde feilet.

Fansen var rasende.

Bildene av politiet på vei inn i LSK-garderoben glemmes neppe med det første på Åråsen. På vei hjem fra stadion fikk spillerne politieskorte:

Lillestrøm 20191211. Politi passer på LSK spillerene etter kvalifiseringskampen til Eliteserien menn mellom Lillestrøm og Start. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Men noen dro det enda lenger, ifølge LSKs sportssjef.

– Vi hadde et ekstra styremøte som varte til over to på natta. Da fikk jeg telefoner med beskjed om at det sto flere mennesker med hette over hodet og bind over øynene utenfor hjemmet mitt, forteller Mesfin snart tre år og åtte måneder senere.

Han var ikke hjemme, men det var familien hans.

Mesfin har tre barn.

– Heldigvis lå familien min og sov, sånn at de ikke fikk vite om det, sier han.

Opplevelsen satte uansett en solid støkk i LSKs sportssjef.

– Personlig var jeg ikke veldig bekymret, men som far kjenner du jo på et stort ansvar. Da ønsker du å beskytte barna dine uansett. Det kunne jeg ikke på det tidspunktet, siden jeg ikke var hjemme, men heldigvis ble de jaget bort, sier han.



Mesfin minnes tøffe måneder i bakkant av nedrykket.

– Det var ekstremt tøft å stå i det siden 99 prosent av alle jeg kjenner enten holder med LSK eller har sterke meninger om klubben. Jeg hadde jo naboer som «sagde» meg som sportssjef, sier Mesfin.



MIDT I SENTRUM: Simon Mesfin bor midt i sentrum av Lillestrøm, bare noen langpasninger unna Åråsen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Snuoperasjonen

Likevel var det aldri tvil om at han skulle være klubbens sportssjef også i 1. divisjon.

Og sett i ettertid var det kanskje desember-kvelden på Åråsen i 2019 som var det virkelige startskuddet for den oppblomstringen Lillestrøm Sportsklubb har hatt de siste årene.

– Det var dårlig økonomi, det var en utvikling som hadde vært negativ over tid og hvis man gjorde spillersalg, så var det som regel for å dekke inn gammel moro. Som leder i klubben var det et svare strev med å holde klubben oppreist og hodet over vannet, sier Mesfin.

Nedrykket førte til en skikkelig opprenskning i klubben.

Trener Geir Bakke ble hentet inn, Mesfin fikk fornyet tillit og en ny kurs ble staket ut på Åråsen.

I korte trekk endte det med opprykk, langt bedre økonomi og en cupfinale på veien. I år er LSK for alvor med i medaljekampen.

– Jeg hadde ståltro på at vi skulle få LSK på riktig vei, men jeg visste det kunne ta litt tid, sier Mesfin.



Han mener hele klubben må dele æren for snuoperasjonen. Likevel er det ingen tvil om at mannen som startet sin karriere som frivillig i klubben har vært helt sentral:

Fra å være frivillig og supporter gikk Simon Mesfin til å bli ansatt som ansvarlig for integrering i LSK. Under sportssjef Torgeir Bjarmann fikk han stadig mer ansvar, og da han ga seg var det Mesfin som tok over.

– Den er egentlig ganske utrolig den reisen jeg har hatt i denne klubben, sier hovedpersonen selv.



PRØVESPILTE I COVENTRTY: Simon Mesfin erkjenner at personlig erfaring fra toppnivå ikke er hans styrke, men 43-åringen var faktisk på prøvespill i Coventry som 16-åring og har spilt drøssevis av kamper i norsk 2. divisjon. Foto: Astrid Pedersen

– Den tøffeste perioden i livet mitt

I løpet av de siste ukene har rollen hans til og med blitt enda mer sentral enn den var i utgangspunktet.

12. juni slapp Lillestrøm bomben: LSKs trener, Geir Bakke, bestemte seg for å hoppe over til erkerivalen Vålerenga.

I løpet av noen timer sto LSK uten trener.

De siste ukene har sportssjefen Mesfin steppet inn i en dobbeltrolle som klubbens hovedtrener.

– Jeg vet at jeg løper en risiko nå. Som sportssjef føler jeg at jeg fått en ganske sterk posisjon i byen nå, men den kan jo falle nå om jeg taper litt kamper. Samtidig kan jeg nok utspille litt min rolle som sportssjef overfor spillerne. For eksempel ved at jeg tar med meg konflikter i forbindelse med et laguttak, sier han.



Likevel falt LSK som klubb ned på at det var den beste løsningen på kort sikt.

– Det har vært et helt spesielt år. Det som er ekstra spesielt, er jo at dette skjer midt i en sesong. Og i tillegg er det en overgang fra Lillestrøm til Vålerenga. Det tror jeg nesten ikke at vi kommer til å oppleve igjen, sier Mesfin.



– MÅ HA RUSTNING: Simon Mesfin var klar i talen på pressekonferansen etter at det ble klart at Geir Bakke skiftet ut LSK med Vålerenga. Han mener Geir Bakke må ha på seg rustning når han vender tilbake til Åråsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han hadde et tett og nært forhold til Geir Bakke og Petter Myhre, som sammen var LSKs trenerteam.

– Jeg vil ikke si at jeg føler det som et svik. Men det overrasket meg at det var et behov for å gå til Vålerenga, sier Mesfin om Bakkes avgjørelse.



Samtidig var Bakke-exiten bare nok en uvanlig opplevelse for Mesfin i løpet av året i år.

Selv om han har hatt en rekke baller i lufta på Åråsen, er det færre som vet at han privat har hatt et svært tøft år.

– Det siste året har jeg stått i et samlivsbrudd samtidig som jeg mistet trenerne mine. Det gjør at du får veldig mye innover deg samtidig. Det har absolutt vært den tøffeste perioden jeg har hatt i livet mitt. Selv nedrykket kan ikke måle seg med det jeg opplevde det første halve året, sier Mesfin åpenhjertig.

– Jeg er så gul som du kan få det

Han takker Lillestrøm Sportsklubb for måten de har støttet ham på.

– Jeg har hatt enkeltmennesker som har vært veldig støttende. Familien min, morfar og søster. Jeg har hatt folk i fotballmiljøet som har vært støttende og klar over situasjonen. Den siste måneden har det vært én person som har vært veldig støttende og som har hjulpet meg, sier Mesfin uten å utdype mer.

Samtidig er det, utad, få som har merket at han har hatt det utfordrende på privaten.

Likevel har han tatt på seg langt mer arbeid enn normalt.

Simon Mesfin er av typen som har med seg jobben nærmest 24 timer i døgnet.

– Det handler jo om LSK når jeg er på Åråsen. Så handler det gjerne om LSK når jeg er på puben eller på butikken også. Det er stort sett LSK det går i, sier 43-åringen



Selv virker han ikke å ha særlig i mot det. Og uansett om det blir seier eller tap er ikke han en person som gjemmer seg unna: Mesfin er gjerne typen som spanderer øl på fansen uansett hvordan det går.

Absolutt ingen skal tvile på at Simon Mesfin er LSK-mann.

– Jeg er så gul som det går an å bli. Det betyr ikke at jeg på et eller annet tidspunkt kan jobbe for en annen arbeidsgiver, kanskje i utlandet eller noe sånn. Men jeg blir aldri blå. Jeg hadde ikke signert for Vålerenga om jeg fikk 10 millioner i året engang. Og det er ikke for å være flåsete, sier han.

PÅ KONTORET: Normalt sett holder Simon Mesfin til på kontoret til sportssjefen. På ubestemt tid kombinerer han jobben med å være LSKs hovedtrener. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ønsker å kunne oppholde meg i Lillestrøm

For Simon Mesfin er Lillestrøm på sin hals. Han har stått med fansen på hjemme- og bortekamper.

– Det gjør noe med deg når du får muligheten til å jobbe i favorittklubben din, sier han.



Samtidig gjør han det med flere han har tette bånd til: En av tingene Mesfin er skikkelig stolt av når det kommer til LSK, er at en rekke lokale krefter bidra.

– Det trigger meg å skape noe med et støtteapparat som er lokalt, mange ansatte som er lokale og spillere er som lokale. Det trigger meg at det er så nært. Den nærheten vi har i klubben, og den familietanken vi har, det har gjort meg ekstra glad i denne klubben, sier han.



NY ROLLE: Simon Mesfin har hovedansvaret på trenerrommet på Åråsen for øyeblikket. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Og nettopp derfor er Mesfin – født og oppvokst på Skjetten – klar på at han ikke kunne byttet ut LSK med Vålerenga.

– Hadde jeg gjort det, så tror jeg ikke at jeg kunne oppholdt meg i Lillestrøm lenger, og jeg ønsker å kunne oppholde meg i Lillestrøm resten av livet. Jeg ønsker å kunne gå rundt her og snakke med folk, sier han.

At det betyr mye for Mesfin, har spillerne lagt merke til.

– Simon er en veldig samlende person. Han har vært med på å sørge for at klubben har kommet i en situasjon der mye er på plass, sier Vetle Dragsnes.

– Han har vært en som virkelig har stått på for at LSK skal få det til. Han står opp sent og går hjem tidlig, forteller Gjermund Åsen.

Og hva så med treneren?

– Han er litt som Ancelotti. Vi kaller ham bare Carlo Mesfin. Han er en litt sånn stille leder, som gir oss mye tillit. Og så bruker han teamet rundt seg godt, sier Gjermund Åsen.

GEVINST PÅ FØRSTE FORSØK: I 2017 kunne Arne Erlandsen, Frode Kippe og Lillestrøm juble for cupgull. For Simon Mesfin ble det en opptur etter bare noen måneder i jobben som sportssjef. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Spent på desember

Samtidig er det ironisk nok kanskje det som gjør at han av og til legger litt for mye engasjement i jobben.

I år har han flere baller i lufta enn noen gang. Han innrømmer at han er litt spent på hvordan kroppen vil takle det hele.

– På trenere merker man det ofte at de aldri er syke under sesongen, men så kommer desember. Da kommer gjerne influensaen for en trener. Det handler om at du står i beredskap i elleve måneder i året, og så slipper man plutselig ned garden. Du er jo litt soldat når du er på jobb, sier Mesfin.



– Er du spent på desember?



– Ja, jeg er jo det. Men som sportssjef må jo jeg gjerne jobbe i desember også. Men foreløpig tror jeg at jeg har energi til det, sier Mesfin.



Uansett ser han fram til litt roligere dager med barna Rubi (5), Stella (7) og Gabriel (10).

Men først har han lyst å bidra til å hente en medalje hjem til Åråsen igjen.

– Det er mange, mange år siden LSK har gjort det. Det er selvfølgelig en drøm for oss, sier Simon Mesfin.