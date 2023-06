Lover umiddelbar endring

Svein Maalen lover artig og angrepsvillig fotball til det trønderske fotballpublikumet. Tidligere elev tror Maalen har gode forutsetninger for å lykkes på Lerkendal.

– Jeg trengte to sekunder på å takke ja.

Tidligere Ranheim-trener Svein Maalen trengte ikke lang tid på å beslutte om han ville ta over som RBK-trener.

«Drømmejobben», sier han om det å bli ny hovedtrener for trønderne.



Nyheten om at Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård er ferdige som RBK-trenere ble kjent fredag ettermiddag.



– Han er en trøndersk trener som har lyktes med Ranheim tidligere. Det er ingen tvil om at han står for angrepsvillig, gjenkjennbar fotball som det trønderske publikum har sett før. Rosenborg får en tydelig leder i forhold til hva han ønsker å se offensivt og hvordan man ser ut defensivt.

Det sier nåværende Ranheim-spiller Erik Tønne til TV 2. Han spilte i tre og en halv sesong under Maalen.

KJENNER MAALEN: Erik Tønne er både ansatt og spiller i Ranheim. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Og på sin første pressekonferanse som RBK-trener, lover Maalen en umiddelbar RBK-forandring.

– Det vil være en bra endring. Rosenborg er en av de mest identitetssterke klubbene i norsk fotball knyttet til uttrykk og hvordan det spilles fotball. Det kan jeg veldig godt og jeg vet hvordan man skal angripe og hvordan vi skal prøve å spille fotball. Det er basert på trøndersk identitet og fotballkultur.

Tønne tror Maalen kan lykkes.

– Jeg tror han er sulten på å gjøre en god jobb og jeg har troen på at han kan lykkes. Man kommer til å se 4-3-3 og mye av det Lerkendal-publikumet har sett tidligere. Det handler ikke så mye om formasjon, men mer om tankesettet om å være offensive, det tror jeg blir enda tydeligere nå, sier Tønne.

Svein Maalen tok over som hovedtrener i Ranheim på slutten av 2015. Der holdt han seg som trener til Maalen og Ranheim skilte lag i juni 2021.

Siden har han blant annet vært fotballekspert i Adresseavisen før han i 2022 ble ansatt som trenerutvikler i RBK-akademiet.

– Det blir spennende å se hvordan han takler presset. Det er en stor forskjell fra tida i Ranheim. Jeg tror ikke man skjønner hvor stort presset er, før man står oppi det, sier Tønne.

– Svein Maalen tror jeg blir bra for Rosenborg. Vi er heldige som har veldig mange flinke folk som jobber i Rosenborg. Å få på plass et såpass bra internt team på såpass kort tid, er bra for klubben, sier Tore Berdal til TV 2.



Trond Henriksen er Maalens assistent.