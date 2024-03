Løkberg skjuler sorgen: – Jeg har grått for meg selv

– Jeg ser mer lyst på at antall minutter skal øke i år, enn at jeg skulle fått fisk her, sier Løkberg med et glis til TV 2 og legger til:

– Heldigvis!

For etter en rekke kast i den urolige sjøen på den spanske solkysten, har Løkberg kun fått tang og tare på kroken.

IKKE NAPP: Det var ikke dette Kristoffer Løkberg håpet å få på kroken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han møter TV 2 for å prøve fiskelykken og for å snakke om opplevelsen av å bli tilsidesatt for første gang i karrieren. Forrige sesong ble det bare én kamp fra start i Eliteserien. Ellers var det stort sett ett minutt her, ett minutt der, og en sjelden gang et drøyt kvarter.

– Det spiser meg jo opp innvendig, innrømmer Løkberg.

ÆRLIG: Kristoffer Løkberg forteller om det tøffe fjoråret. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Mentalt helt utslitt

Helt siden han kom hjem til Norge på sommeren i 2011 etter å ha prøvd lykken i Sheffield United som tenåring, har Løkberg vært inne i varmen. Med unntak av skader og suspensjoner har han stort sett spilt alt, i elleve strake sesonger, frem til i fjor.

Ser man det fra utsiden, virker det som den nye tilværelsen er noe han lever fint med. Han klager ikke åpenlyst og fremstår ofte som tredjemann i trenerteamet når han engasjerer seg på benken.

– Den oppfatningen stemmer jo ikke, sier Løkberg.

– Men jeg prøver å sørge for at det spiser meg opp innvendig, og ikke er en energitapper for omgivelsene og for lagkameratene, forklarer han.

Løkberg erkjenner at klaging og syting kanskje kunne gjort ham til en mann det var vanskeligere å sette på benken, men han mener en slik holdning ville gitt laget dårligere forutsetninger for å vinne.

– Så jeg er blitt ganske flink til å holde det inne. Men det er jo egentlig enda tyngre, sier han.

Foto: Christoffer Andersen

– Hvordan da?

– Du har dager der du kommer hjem og ikke har fått det helt ut. Da kan du føle deg mentalt helt utslitt.

Løkberg drar frem lagets bortekamper i fjor som eksempel. Mønsteret var ofte det samme:

Dagen før kamp, og før flyreisen, forteller trenerne hvem som skal starte og ikke. Løkberg må dermed svelge skuffelsen over nok en gang å bli benket, før han reiser med laget, gjerne en lørdag.

Så omstiller han seg mentalt og gjør alt han kan for å støtte lagkameratene, bidra i de taktiske forberedelsene og oppmuntre spillerne under kampen søndag. Samtidig svelger han skuffelsen over ikke engang å ha blitt byttet inn.

Isteden går han i gymmen og tar en knallhard løpeøkt for å holde tritt med lagkameratene til tross for mangelen på spilletid.

Og mandag flyr han hjem til Stavanger med resten av laget.

– Jeg skal innrømme at jeg har kommet hjem fra tre dagers borteturer og vært helt tom. Jeg har grått for meg selv. For da må følelsene ut. Det er det som skjer når du holder det inne, sier Løkberg.

– Hvilke følelser er det som kommer til overflaten når du kommer hjem?

– Jeg er 32 år, og jeg føler ikke at jeg er gammel. Jeg har mange gode år igjen, og er sjeldent skadet. Etter hvert som jeg er blitt eldre, er ambisjonene mine på vegne av laget og klubben jeg er en del av. Det er det viktigste for meg. Men, sier han:

– Samtidig har du også lyst til å vise frem hva du kan. Jeg vet at jeg har det i meg, så det er kanskje de følelsene som presser på. Jeg har så lyst til å vise at jeg fortsatt duger. Alle mennesker har et behov for selvrealisering.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Går i psykose

– Har du vurdert å endre måten du takler å bli benket på, så du kanskje ikke er en så «enkel» fyr å vrake?

– Jeg fikk beskjed av en lagkamerat i en annen klubb om at «du må ikke være så snill når du blir satt på benken, for det blir så lett å vrake deg. Se på han andre, se på ansiktsuttrykket og holdningene deres når de blir satt på benken. Det er vanskeligere å sette dem der.».

– Så tenkte jeg: «Skal jeg begynne med det?» Men jeg fant ut at jeg ikke er sånn. Dette er mine holdninger og verdier.

Han forteller at han noen ganger har gjort det stikk motsatte: Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim har vurdert å gjøre et bytte, og Løkberg har endt opp med å si at «jeg tror det er lurere å bytte inn noen andre enn meg, for da tror jeg sjansen er større for å vinne kampen».

Når han først er på banen, er det riktignok lite å spore av den lite selvhevdende fremtoningen. Da høres Løkberg mer enn noen andre på banen, noe som særlig blir tydelig under treningskamper på Marbella med få tilskuere.

– Når jeg spiller kamp, går jeg litt inn i en psykose. Det kan bli for mye noen ganger, men det er den spilleren jeg har vært i hele karrieren, sier 31-åringen.

KOMMANDERER: Kristoffer Løkberg er ikke mye stille når han er ute på banen. Her kommer han med tilbakemeldinger til Djibril Diop på vei inn til pause i treningskamp mot Moss på Marbella i februar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Du startet én kamp i fjor. Hvor mange tror du det blir i år?

– Hvis det hadde vært opp til meg, hadde jeg startet 30, gliser Løkberg.

– Men jeg er ikke dum, erkjenner han og forklarer:

– Jeg er ikke en som mener jeg skal starte alle kampene, men jeg skal være nærmere 15 enn null. Og klarer vi som helhet å utvikle oss, så er jeg superhappy.

Han lar det henge litt, som om det foregår en indre kamp mellom den ærgjerrige vinnerskallen og den rause lagspilleren.

– Men jeg er fortsatt så dum og naiv, vet du, at jeg tror at vi er best når jeg spiller, gliser trønderen.

Ny NRK-rolle

Det er innstillingen han kommer til å ha til skoene er lagt på hyllen, forteller Løkberg, men planen for en videre karriere er allerede igangsatt. Han jobber som fotballekspert i NRK og skal i sommer få bryne seg på en ny rolle.

– Jeg får prøve meg som ekspertkommentator live. Jeg skal til Tyskland og prøve et par kamper der under EM. Det er spennende, sier han.

På litt lengre sikt er det grunn til å tro at Løkbergs bærende røst blir å høre fra sidelinjen i rollen som trener. Han sier at «det kommer nok en annen tid for å ta ut laget selv». Men kanskje ikke rett etter at spillerkarrieren er over?

– Det kunne jo vært godt med noen år der du ikke jager tre poeng på søndager. Det koster litt i hverdagen, både fysisk og mentalt. Du har aldri ferie. Det kunne vært deilig med en pause fra det, sier Løkberg.

Men igjen tenker han seg om.

– Det handler også om timing. Hvis det er noen som er villige til å ta sjansen på en fersk og urutinert trener, så er jeg åpen. Det kan jo gå.

– Du er åpen for alt?

– Ja, alt er åpent. Men akkurat nå er jeg ganske smal i fokuset. Jeg går på trening i morgen for å prøve å spille meg inn på laget til seriestart.