Løkberg: – Kanskje jeg bare skulle ha holdt kjeft

VIKINGHALLEN (TV 2): Kristoffer Løkberg (30) har ikke akkurat tapt mye av kondisjonen etter å ha sittet én måned i studio som fotballekspert under VM.

NEST BEST I KONDISJONSTEST:

Mandag var juleferien omsider over for Viking-spillerne. Men mens spillerne har hatt fri etter forrige sesong ble avsluttet 13. november i fjor, reiste Vikings veteran Kristoffer Løkberg til Oslo for å jobbe som fotballekspert i NRKs VM-studio i én måned.

Løkberg loset seerne gjennom alt fra fotballanalyse til de viktigste brikkene som avgjorde VM-kampene i fire uker i strekk.

All TV-jobbingen gikk imidlertid absolutt ikke ut over Løkbergs fysiske form. Viking-trenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim sendte spillerne rett ut i biptest, som er en flertrinns kondisjonstest, på årets første Viking-trening.

FOTBALLEKSPERT: Vikings Kristoffer Løkberg jobbet som fotballekspert for NRK under VM. Foto: NRK

I testen løp spillerne mellom to kjegler, som plasseres med 20 meters mellomrom. Og 30 år gamle Løkberg viste at kondisjonen er på topp. Midtbanekrigeren ble til slutt kun slått av 22 år gamle Herman Haugen, og ble dermed nest best i den beinharde kondisjonstesten.

– Er på nedtelling av tester

– Nei, det var blytungt. Men jeg er på nedtelling av tester i resten av karrieren. Så det er positivt, smiler en utslitt Løkberg, som innrømmer at han under oppholdet i Oslo som fotballekspert la inn noen løpeturer før sending.

– Ja, jeg er genuint glad i trening. Om jeg ikke får trent så blir jeg ikke noe hyggelig å være rundt. Jeg tar en treningsøkt om morgenen, så er det jobb, venner og familie resten av dagen. Og på testen i dag fikk jeg et okay resultat, konstaterer Løkberg, og smiler lurt.

UTSLITT: Kristoffer Løkberg ga alt på biptesten. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

At en av Vikings yngre spillere var den eneste som slo ham, er Løkberg egentlig litt overrasket over. Han tror imidlertid at han kunne gjort det enda bedre i testen.

– Det hadde kanskje bekymret meg om jeg vant, jeg begynner jo å bli eldre. Men jeg sendte jo noen meldinger og jeg pushet jo Haugen underveis her til å dra på det siste, så kanskje jeg bare skulle holdt kjeft og løpt. Men det er fint det, men jeg skal jo ikke være fremst i løypa lenger, poengterer han.

Biptest Biptest er en flertrinns kondisjonstest som kan gjennomføres med flere personer samtidig. Testen er enkel å gjennomføre og tar ikke lang tid. Utøveren skal løpe mellom to markeringer på 20 m med økende hastighet innen et gitt lydsignal (bip). Dersom man ikke når markeringen på andre siden innen lydsignalet vil testen bli avsluttet for den enkelte, og antall lydsignal/gjennomført lengde vil bli registrert. Testen kan gjennomføres sammen med andre utøvere, og er hyppig brukt i gymtimer på forskjellige utdanningsnivå. Varigheten på testen er avhengig av utøverens utholdenhetskapasitet, men varer vanligvis mellom 10 og 20 minutter.

– Avhengig av å holde ungguttene bak seg

2000-modellen Herman Haugen legger ikke skjul på at han er fornøyd med å ha slått Løkberg og gått til topps i Vikings kondisjonstest.

VANT TESTEN: Vikings Herman Haugen Foto: Carina Johansen

– Det er jo kjekt. Han er jo en del år eldre, men han løper nok mye utenom treningene. Uansett er det litt stas. Løkberg er jo godt trent, og jeg vil alltid hylle ham, sier han.

Trener Morten Jensen er ikke overrasket over at Løkberg tok andreplassen og slo mange av de unge spillerne på kondisjon.

– Ja, Løkberg løper alltid mye, men han sier at han er avhengig av å være i god form tidlig for å holde ungdommene bak seg, gliser Jensen.