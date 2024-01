Lodes brutale forvandling: – Har preget meg mer enn jeg har turt å innrømme

KAFFE-GREP: Han unnet seg én kaffekopp i forbindelse med intervjuet med TV 2. Men et av grepene Marius Lode har faktisk har tatt for å slå tilbake på fotballbanen, er å roe ned på kaffedrikkingen. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

– Skal jeg være ærlig med deg, så er det ikke til å legge skjul på at det har vært tøft, sier Bodø/Glimts Marius Lode.

Han sikter til fjoråret da omtrent alt ble snudd på hodet.

For ganske nøyaktig to år siden ble rogalendingen hentet til den tyske storklubben Schalke 04.

Flere ganger har Lode vært innom landslagstroppen.

Han har blitt sett på som en av Eliteseriens beste midtstoppere i flere år.

Men i fjor høst nådde Lode bunnpunktet.

– Det var etter Sandefjord-kampen. Jeg så den ikke komme i det hele tatt. Litt ut av ingenting fikk jeg vite at jeg ikke engang var i troppen til neste kamp, sier Marius Lode.

I en årrekke hadde han vært en bauta for suksessrike Bodø/Glimt.

Kontrastene ble enorme for rogalendingen.

– Jeg huske at jeg gikk inn i gymmen. Der har vi en sånn stor boksesekk. Ikke at jeg brukte den så mye altså, men da fikk jeg forståelsen av hvorfor folk har lyst å slå til den for å få alt ut, sier Marius Lode til TV 2.

Han var dypt fortvilet.

– Jeg hadde hatt flere dårlige opplevelser en stund der, og etter hvert blir det nok også en mental greie. Jeg begynte å stille meg selv spørsmål. «Har du det som skal til lenger?» eller «Er du bare så dårlig!?». Det ballet nok litt på seg, sier Lode.

Lå langflat etter kamp

Hans opphold i Tyskland – før han ble hentet hjem til Glimt – varte bare i et halvt år.

30-åringen ble kjapt en sentral del av laget, men det varte ikke evig.

Lenge skjønte ikke Marius Lode helt hva som skjedde heller.

– Plutselig begynte jeg å føle meg utrolig sliten. Jeg kunne føre ballen opp, men så merket jeg at jeg hadde liten kontroll og var helt utslitt, sier han.

Etter hvert begynte han å reflektere rundt det.

– Jeg følte meg ofte veldig sliten i både én og to dager etter kamp. Før var jeg vant til å møte kompiser etter kamp, eller ta en kaffe med dem dagen derpå. Men i fjor kunne jeg ligge langflat i et par dager, sier han.

Prestasjonene på banen ble naturligvis preget. Etter hvert ventet innbytterbenken. Så fikk han ikke engang være med der.

Cupfinalen mot Molde måtte Lode se fra tribunen.

– Jeg har en fin jobb og et godt liv, men jeg forbinder jo meg selv litt med fotballspilleren Marius og hvordan ting har vært. På det tidspunktet der fikk jeg ikke det til, sier han.

I LANDSLAGSTROPPEN: Så sent som i november 2022 var Marius Lode med i landslagstroppen til Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell

Tror problemet er løst

Over en lengre periode forsøkte Lode, Bodø/Glimt og helsevesenet å finne ut hva det var som gjorde han så sliten.

Lenge fant de aldri svaret.

Til slutt viste prøvene at Lode hadde blod- og jernverdier som slett ikke var forenlig med å være fotballspiller på toppnivå.

– Legen mente det var medisinsk uforsvarlig å presse seg sånn som jeg gjorde det, sier Lode.

Til Avisa Nordland har Lode tidligere åpnet opp om at han på et tidspunkt var sikker på at han hadde tarmkreft. Blant annet ble det funnet mye blod i avføringen hans.

– Jeg håper og tror problemene er løst nå, sier midtstopperen.

– Hva har du gjort?

– Vi fant jo ut hva det var, og da har jeg tatt konsekvensene av det. For eksempel fant vi ut at jeg ikke tåler laktose. Jeg tar jerntabletter og er mer nøye med kostholdet. Blant annet har jeg måttet kutte ned på kaffeinntaket. Det er slike ting, sier han.

– Har preget meg

Derfor er det en langt mer offensiv og positiv Marius Lode som er på plass med Bodø/Glimt under den pågående treningsleiren på Marbella.

– Det er jo på en måte betryggende å vite at det var noe som var galt med meg. Samtidig føler jo jeg faktisk at jeg har levert et par gode kamper etter at vi fant ut av det med blodverdiene og sånt, sier han.

For selv om veien fram til en plass på laget fortsatt virker å være lang, er humøret hans helt annerledes enn det var like før nyttår.

Og det er kanskje ikke så rart: I jula kunne han dele to virkelige gladnyheter:

På ferie i Miami gikk han ned på kne og fikk ja av kjæresten Vilde Ueland. Kort tid senere delte duoen av de skal bli foreldre i februar.

– Jeg tror det var gull verdt for meg å få en ferie, komme seg litt vekk med samboeren og gjøre noe annerledes. Jeg tror ting har gått langt mer innpå meg enn jeg har turt å innrømme overfor meg selv, sier Glimt-spilleren.

KONTRASTER: Marius Lode har vært med på å vinne tre seriegull med Bodø/Glimt. Likevel endte fjoråret med en ekkel følelse for Glimt-stopperen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han reflekterer blant annet over at han fikk samboeren til å flytte til Bodø i fjor.

– Hun hadde en god jobb i Sandnes som hun trivdes godt i, og så har jeg fått henne til å flytte til Bodø. Og der trives vi jo godt. Så jeg vil jo virkelig at det skal fungere. Man tenker jo litt på sånne ting også, men heldigvis er hun idrettsutøver selv og vet hva det går i. Hun har vært veldig støttende, sier Lode.

Fikk ikke spilletid

Den brutale sannheten er at likevel at han per dags dato virker som et femtevalg på stopperplass for Bodø/Glimt. Mot Hammarby torsdag, der hele 22 Bodø/Glimt-spillere slapp til, fikk ikke Marius Lode spilletid.

– I dag prioriterte vi rett og slett å gi spilletid til de på banen. Det er en ny kamp mot Sparta Praha mandag, da får vi se om Marius er en av de vi bruker da. Men vi har rett og slett fem midtstoppere og vi kan ikke bruke alle, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Lode selv erkjenner at han per dags er klubbens femtevalg.

– Jeg ser jo det selv, det er ikke noe å legge skjul på. Men det eneste jeg kan gjøre er å bruke hver eneste trening best mulig slik at jeg er klar den dagen jeg får sjansen. Det snur fort i fotball, sier Lode – og koster på seg et smil.

Samtidig utelukker han ikke at det til slutt kan ende i et klubbskifte.

– Jeg føler at jeg har en fin dialog med Bodø/Glimt. Vi er ærlige med hverandre og vet hvor vi har hverandre. Men per nå vet jeg rett og slett ikke noe mer enn at jeg skal gjøre det jeg kan for å vise at fjoråret ikke er noe jeg vil være bekjent av, sier Marius Lode.