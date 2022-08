Lode om Glimt-returen: – Har kjempet mot følelsene i lengre tid

Marius Lode bekrefter at han returnerer til Bodø/Glimt.

Bodø/Glimts kjøpefest fortsetter. Onsdag formiddag landet Marius Lode i Bodø for å ferdigstille en retur til gamleklubben.

– Så gøy å bli møtt av dette her, sier en smilende blid Lode til pressen som hadde møtt opp på Bodø Lufthavn.

– Å komme tilbake til Bodø, føles veldig som å komme hjem, sier han.

Han signerer en 4,5 års kontrakt.

– Det føles veldig godt. De må jo nesten kalle meg bodøværing etterpå, for hvis jeg sitter ut tiden og eventuelt forlenger har jeg vært her i ti år nesten, sier Lode med et lurt smil.

Han dro rett fra flyplassen til Bodø/Glimt-trening.

– Det rette valget

Lode ble hentet av Schalke 04 ved nyttår, men ble fristilt av den tyske klubben i sommer.

Nå returnerer han til Bodø/Glimt, som han spilte for fra 2017 til 2021.

Etter det TV 2 erfarte tidligere i uken har Lode fått konkrete tilbud fra Groningen og Maccabi Haifa.

– Det irriterer meg litt over at jeg har kjempet mot følelsene mine i lengre tid, når jeg kjenner på det og valget er tatt, så vet du at det er det rette valget, sier Lode og legger til:

– Men det er ikke alltid like lett å skille ut alle tankene når man står midt oppi ting. Nå føles det bare veldig godt å ha landet her, og å ha tatt det valget.

Marius Lode feiret seriegull i 2021. Nå er han klar for nye eventyr med Bodø/Glimt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Når tok du den endelige avgjørelsen?

– Den endelige ble tatt i går, men de som har stått meg nærmest har sagt at jeg egentlig tok det for en uke siden. De sier hver gang det har kommet opp noe annet og jeg har diskutert, så har svarene mine handlet om Bodø, det jeg har hatt tidligere i Bodø og hvor gode Bodø/Glimt er.

Lode forteller at han sammen med sin egen og samboerens familie ble enige om at en retur til Bodø var det rette valget.

– Det har vært et par andre spennende alternativ som har gjort at ting har tatt litt tid, men det føles godt å få landet det valget og det føler jeg meg veldig trygg på, understreker Lode.

Kjøpefest

Mandag ble Patrick Bergs retur til Glimt presentert. Lode blir dermed andremann som returnerer til den regjerende seriemesteren.

I tillegg til Berg, som ifølge franske Footmercato kostet rundt 43 millioner kroner, har Glimt hentet Albert Grønbæk for drøyt 26 millioner kroner fra danske AGF, Lars-Jørgen Salvesen for mellom 12 og 15 millioner kroner og slovenske Nino Zugelj for opptil ti millioner, ifølge transfermarkt.

Dermed har Bodø/Glimt brukt over 90 millioner kroner på spillerkjøp i dette overgangsvinduet.