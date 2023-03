Liseths brutale år: – Plutselig betydde ikke foten min noe

TILBAKE: Sondre Liseth gleder seg over lysere tider. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

12. desember 2021.

Det var datoen Sondre Liseth sist spilte en kamp i Eliteserien. 455 dager senere startet FKH-kapteinen igjen, i 1-3-tapet mot Brann i cupen.

– For egen del er bare det å spille fotball igjen noe for meg, men når du er utpå der sitter man mest igjen med følelsen av at det er veldig surt å tape.

– Men det er klart det har vært noen lange måneder. Jeg skal ikke lyve, forteller Liseth til TV 2.

I AKSJON: Sondre Liseth i åttedelsfinalen mot Brann i NM, 15 måneder etter forrige tellende kamp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jævlig uflaks

Det startet med en uskyldig joggetur på ferie i Spania i januar 2022.

– Jeg tråkket over og fikk en tung vridning i foten. Jeg hoppet ned fra en stein og fikk vekten over meg, som var uflaks, jævlig uflaks. Det var en spesiell skade.

Deretter fulgte en lang prosess.

Skaden i ankelen og foten satte Liseth ut av spill lenge, og etter å ha vært frem og tilbake hos leger og ortopeder ble det bestemt at angrepsspilleren måtte opereres.

Det først fem-seks måneder etter joggeturen.

– Det som har vært frustrerende er at man i starten ikke kunne gå på gymmen og trene så hardt som mulig. Jeg måtte holde meg igjen og være tålmodig, forklarer 25-åringen.

Sykdom i familien

Likevel er det noe annet som har vært mest i tankene til bergenseren.

Lillesøsteren på 18 år ble alvorlig syk, som han også har vært åpen om i Haugesunds Avis-podkasten «Frelst».

– Hvordan var det å være skadet, og få den beskjeden i tillegg?

– Da får man alt på en gang, som er tøft. Det flytter fokus og plutselig blir ikke foten min eller fotballen viktig. Man får perspektiv på ting og innser at det finnes viktigere ting enn fotball.

ENDRING: Sondre Liseth innså at fotballen var ubetydelig i det store bildet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Man rekker ikke tenke så mye, bare at man må prøve å holde ut. Det handler det om uansett hvor «dritt» det står til, sier Liseth.

Han ønsker ikke gå i detaljer på søsterens sykdom, men forteller at etter noen «voldsomme runder» kommer det til å gå bra.

– Mange er gjennom tøffe ting, så går det som oftest bra til slutt, smiler han.

Fleipete Grindhaug

FKH-trener Jostein Grindhaug er glad for å ha kapteinen sin tilbake, men lot ikke muligheten til å komme med et stikk gå forbi.

– Han blir viktig for oss, og er en av dem som må komme seg opp på et høyere fysisk nivå, sier Grindhaug før han med et glimt i øyet beskriver hvordan Liseth har kjempet seg tilbake.

– Han har «fløte på ei fjøl» de siste 15 månedene og fått det gratis. Sånn er det for noen, sier treneren ironisk i kjent stil.

MELDING: FKH-trener Jostein Grindhaug er fornøyd med å ha Sondre Liseth tilbake. Foto: Mario Buehner / BILDBYRÅN

Tilbake på fotballbanen vil profilen gi alt for å oppleve suksess med FKH.

I 2021 ble det ni målpoeng. Mot Brann ble det verken scoring eller assist, i en kamp han følte seg noe rusten.

– Jeg er i en fase hvor jeg jobber meg tilbake. Jeg tar med meg enkelte ting, i tillegg til at det er det noe man må jobbe med.

At Liseth er tilbake mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er kjempegode nyheter for laget som ble nummer ti i Eliteserien i fjor.

– Det mest gledelige for Grindhaug må være at en av hans aller viktigste spillere tålte en tellende kamp igjen, sier Mathisen og utdyper:

– Det er som å få inn en helt ny spiller. I garderoben og på banen er han en leder, og FKH-kapteinen må virkelig stå frem for å gjøre savnet av (Christos) Zafeiris så lite som mulig.

Fotballeksperten har fått rapporter fra Haugesund om at laget er positivt overrasket over hvor bra Liseth har sett ut i vinter.

– I kampen mot Brann var det ingen tvil om at kroppen i alle fall ser ut til å fungere fint. Brann var såpass mye bedre at man aldri fikk se hva Liseth eller Haugesund har å by på offensivt, men det vil komme, spår Mathisen.

Se Liseths forrige scoring i Eliteserien:

Skumle planer

– Jeg vil prege kamper igjen og være en som kan hjelpe laget til å vinne, det man må jobbe for, sier bergenseren selv.

– Hva kan man forvente av Sondre Liseth i 2023?

– At jeg kommer til å gi alt i hver kamp. Jeg har jo selvfølgelig ambisjoner som spiller fortsatt, selv om man begynner å bli eldre, sier 25-åringen målrettet.

For å klare det skal han være ekstra påpasselig med én spesiell aktivitet.

– Jeg skal prøve å unngå og jogge ute! Jeg har gått på foten i ett år nå og har lært litt hva som funker for kroppen. Det blir spennende å se hvordan den reagerer på kampbelastning, sier Liseth.

Mandag 10. april blir det mulighet for revansj, når FKH igjen tar turen til Bergen for å møte Brann til første runde i Eliteserien.

