Lillestrøm smadret RBK: – En klubb i fritt fall

Det ble en drømmedebut for Eirik Bakke på Åråsen. For Rosenborg ble det bekmørkt.

Lillestrøm - Rosenborg 3-0 (1-0)

Rosenborg hadde tapt de to siste bortekampene før helgens runde, og mot Lillestrøm ble det et nytt bortetap.

Lillestrøm herjet rett og slett med Rosenborg som fikk en katastrofekveld på Åråsen.

– Det føltes litt som Rosenborg på bortebane over litt tid. Det er litt guttelag mot voksenlag. Vi har en ganske lik kamp her i fjor, sier André Hansen til TV 2.

Han mener at det krever tid å snu trenden.

– Den opptredenen på bortebane, har kjennetegnet oss over lengre tid, løser vi ikke i morgen ved å prate om at vi må være tøffere på dødball. Det handler litt om at vi må å vokse som lag og stå mye tøffere i de situasjonene. Vi er stort sett verken først på førsteball eller andreball, sier Hansen.



– Noen av gutta må få på seg litt ekstra kilo og bli litt eldre. Sånn sett er den en kjemperfaring for de yngre gutta i dag. Samtidig er vi ikke konkurransedyktige når vi er såpass svake på defensiv dødball, melder Rosenborg-målvakten.



Sverre Nypan strakk armene i været foran bortefansen da han ble byttet ut. 16-åringen forklarer:

– Det er bare å beklage. Det er ikke noe annet å gjøre. Det jeg og laget viser på banen i dag, er ikke godt nok i det hele tatt, sier Rosenborg-juvelen til TV 2.

– Når vi får så mye støtte, og så gir vi det her tilbake, synes jeg synd på dem som kommer og ser på, fortsetter Nypan.

– De skal være Norges stolthet



Mens det ble en tung kveld for RBK-trener Svein Maalen, ble det en drømmedebut for LSK-trener Eirik Bakke i hans første kamp på hjemmebane.

– Det er helt fantastisk. Jeg er imponert over hvordan de tar kampen, måten de står på og får med seg hele stadion. Det kunne blitt mye mer, så jeg er stolt over guttene i dag. Og så har vi Thomas Lehne-Olsen som går foran med to fantastiske scoringer, vi har matchvinnere i begge deler av banen, sier Bakke til TV 2.



Lehne Olsen var naturligvis i strålende humør etter kampen.

– Det er en stor kamp. Rosenborg skal være Norges storhet, alle så jo opp til Rosenborg på 90-tallet og tidlig 2000. Det er deilig å slå dem, gliser Lehne-Olsen.



– Jeg synes vi gjør en veldig god kamp, og synes vi er det beste laget selv før de fikk det røde kortet også. En fortjent seier, oppsummerer Lehne-Olsen.



– Det er vold



Kristoffer Tønnesen startet LSK-festen med å sette inn 1-0 like før pause.

Deretter ble det Thomas Lehne Olsen-show. Først fikk Lillestrøm straffe etter at André Hansen bommet og bokset ned både ball og Espen Garnås innenfor egen 16-meter.

– Det der er det ikke ofte man ser, at det dømmes på det umiddelbart. Dommeren mener Hansen går ut der og bommer, og han meier jo ned Garnås. Helt riktig gult kort og godt dømt. Hansen har hatt eng od kamp, men det der er jo vold nesten, sier TV 2s Marius Skjelbæk i FotballXtra.



Lehne Olsen var sikker fra straffemerket og sørget for 2-0. I det 65. minutt sørget samme mann for 3-0 etter et hjørnespark.

Slaktes: – En klubb i fritt fall

Tyngre ble det for Rosenborg da Jayden Nelson fikk sitt andre gule kort for kvelden og ble sendt i garderoben med 25 minutter igjen av kampen.

– Den utvisningen der oppsummerer bare hele kvelden, klubben og laget. Det er bare rør å få sitt andre gule på en sånn ettersleng som det der. At det går an, sier Marius Skjelbæk.



– Det er to lyspunkter med Rosenborg slik jeg ser det. Det ene er Kjernen som støtter det laget. Det er et oppmøte på Åråsen som er eventyrlig bra. Det andre er at du har lokale unggutter som Røsten og Nypan som inspirerer og sjarmerer. Men det er det. Uten det er dette, som jeg ser det, en klubb i fritt fall, fortsetter Skjelbæk.



Petter Myhre trekker frem at Svein Maalen ikke har klart å løfte laget etter at han tok over som trener.

– Jeg er overrasket over at de gjør det så svakt som de gjør det, men det har ikke vært noen bedring etter trenerbyttet heller. De har variert prestasjonsmessig like mye som før, sier Myhre.



– Det som går på spillerlogistikk, ledelsen av Rosenborg Ballklubb er langt unna der det burde være. De har ikke treneren de vil ha, men hvem i all verden skal være det neste år?, følger TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.



Rosenborg ligger nå på en foreløpig 9. plass i Eliteserien. Lillestrøm ligger på 6. plass.