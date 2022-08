Lillestrøm rotet bort poeng mot jumbolaget

LSK styrte mot en oppskriftsmessig seier mot Kristiansund, men en 19-åring sørget for uavgjort. Samtidig skaffet Molde seg en større luke i teten.

Lillestrøms Thomas Lehne Olsen var tilbake for LSK etter utenlandsoppholdet. Foto: Heiko Junge / NTB

Molde - Sarpsborg 08 4-1

Lillestrøm - Kristiansund 1-1

En tidlig scoring fra Holmbert Fridjonsson gjorde at Lillestrøm fikk kampen inn i sitt spor. Men litt ut av intet fikset Max Williamsen utligning for KBK.

Geir Bakke kastet inn Thomas Lehne Olsen til sitt Åråsen-comeback, men storscoreren klarte ikke å fikse noe seiersmål. På overtid sendte 31-åringen riktignok ballen i mål, men det ble annullert for offside.

Gultrøyenes poengtap gjør at Molde nå har en luke på syv poeng ned til både Lillestrøm og Bodø/Glimt etter søndagens storseier mot Sarpsborg 08.

Lillestrøm-trener Geir Bakke er usikker på om gullet glapp etter søndagens poengtap.

– Det er vanskelig å si. Jeg tar ikke stilling til det nå. Vi burde nok ha tatt tre poeng her i dag hvis vi skulle påberope oss å være med helt inn. Men det er ti kamper igjen, sier LSK-trener Geir Bakke til Discovery.

Lehne Olsen er usikker på om annulleringen på overtid var riktig.

– Jeg har ikke mye å si ennå. Jeg har ikke sett den. Jeg er usikker på om Pål dekker noe for keeper der, sier spissen til Discovery.

Etter å ha sett den i reprise er angriperen fortsatt usikker om Pål André Helland forstyrrer keeper nok.

– Den er vanskelig. Han ødelegger ikke mye for keeperen. Men det har vi vel noen eksperter som kan si noe om.

Lehne Olsen var glad for å være tilbake i gult på Åråsen. Foto: Heiko Junge

– Det var godt å spille kamp igjen. Jeg kom til en del sjanser. Jeg skulle hatt en i mål som var tellende.

Slik var kampene

På Åråsen tok Lillestrøm i mot «fortapte» Kristiansund. Etter 23 minutter var spissvikar Holmbert Aron Fridjonsson sterk i boksen da han headet inn corneren fra Ylldren Ibrahimaj.

Lillestrøms Hólmbert Fridjónsson under eliteseriekampen i fotball mellom LSK og Kristiansund på Åråsen stadion. Foto: Heiko Junge / NTB

Lillestrøm styrte det meste av banespillet, men ti minutter ut i andreomgang stilnet en unggutt hjemmefansen på Årasen. Den 19-årige midtstopperen Max Williamsen kastet seg frem i boksen og styrte ballen i mål via tverrliggeren til 1-1.

Fem minutter etter scoringen måtte Kristiansunds målscorer halte av banen med skade.

Etter 65 minutter ble Thomas Lehne Olsen byttet inn for Fridjonsson. Den tidligere toppscoreren ble nylig klar for Lillestrøm etter et kort opphold i Emiratene.

Måljegeren kom til flere muligheter, men presisjonen foran KBK-buret var ikke god nok. På overtid var riktignok presisjonen på topp da Lehne Olsen på vakkert vis vendte opp og banket ballen i mål, men assistentdommeren vinket for offside. Dermed ble det 1-1.

Lillestrøms Thomas Lehne Olsen fikk ingen scoring i comebacket. Foto: Heiko Junge

– Det er heroisk innsats. Vi viser at vi holder Eliteserie-nivå på vårt beste, sier KBK-trener Christian Michelsen til Discovery.

Kristiansund har syv poeng opp til Jerv som ligger på kvalikplassen, men KBK har én kamp mindre spilt.

Molde med storseier

På Aker Stadion tok det ikke lang tid før Molde fant veien til mål mot et Sarpsborg-lag i motgang. Etter 13 minutter banket Etzaz Hussain inn 1-0 med en knallhardt treff fra 17 meter.

Men Sarpsborg svarte ti minutter senere. Tobias Heintz utnyttet en grusom klarering fra Erling Knudtzon da han fikset 1-1.

Molde svarte raskt. For før halvtimen var spilt var vertene tilbake i føringen. Jørgen Horn kastet seg frem for å stoppe innlegget fra Knudtzon, men endte opp med å sette ballen i eget mål på småklønete vis.

Etzaz Hussain og Molde koste seg mot Sarpsborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Kun fem minutter senere fikk de formsvake sarpingene nok en nedtur. Anton Skipper fikk rødt kort etter å ha revet ned Ola Brynhildsen som var på vei mot mål.

Like før pause økte Molde til 3-1 etter et pent angrep. Kristian Eriksen serverte Brynhildsen som styrte inn målet fra kort hold.

Andreomgang ble en transportetappe for moldenserne. Blåtrøyene rullet opp haugevis med flotte angrep og bortelaget slet med én mann mindre på banen.

Etter 80 minutter kom også 4-1. Innbytter Magnus Grødem var våken i boksen og pirket innlegget fra Knudtzon i mål. Grødem fikk mulighet til å score sitt andre på tampen, men fra straffemerket skjøt midtbanespilleren utenfor.

Dermed endte det 4-1. Det var Sarpsborgs åttende strake tap i Eliteserien. Sarpingene blir liggende på kvalikplassen med sine 19 poeng. Det er fem poeng ned til Jerv, og to poeng opp til Tromsø (to kamper mindre spilt).