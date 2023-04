Lillestrøm langer ut mot NFF: – Under enhver kritikk

Det har gått to dager siden beskjeden om at kampen mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble utsatt kom.

Nå forteller Lillestrøm-styreleder Morten Kokkim om klubbens dialog med Norges Fotballforbund, som han mildt sagt er misfornøyd med.

– Med en beslutning som er såpass inngripende er det veldig rart at man ikke har en prosess som sikrer at begge parter får uttalt seg og at det er en skriftlighet, sier Kokkim.

Elleve spillere og to i støtteapparatet i Strømsgodset testet positivt på korona i forkant av seriestarten.

Dette førte til at NFF avlyste kampen mot Lillestrøm på Åråsen 2. påskedag.

Kokkim forteller at de først ble muntlig opplyst om utsettelsen før pressemeldingen kom. Deretter henvendte han seg til NFF for å få et skriftlig vedtak, som var vanskelig å få.

– Jeg måtte purre to ganger og fikk til slutt et svar som ikke gjorde meg veldig betrygget, sier Kokkim.

LSKs styreleder Morten Kokkim er ikke fornøyde med at kampen ble utsatt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Styrelederen kom deretter med en ny henvendelse, hvor han la vekt på at klubben ikke kunne se at det var rettslig grunnlag for utsettelse av kampen.

– NFF er jo satt til å forvalte et regelverk og det mener vi de ikke har gjort korrekt i denne saken. De fatter jo ikke noe skriftlig vedtak, de kommer med kulepunkter i etterkant som viser at saksbehandlingen har vært under enhver kritikk.

Pressemeldingen til NFF «Mandagens serieåpning mellom Lillestrøm og Strømsgodset må dessverre utsettes grunnet sykdomsutbrudd i Strømsgodset. Totalt 10 spillere er indisponible grunnet sykdom, blant annet, covid. Strømsgodset ba på dette grunnlaget om at kampen ble utsatt. Søknaden ble vurdert av uavhengig medisinsk kompetanse, behandlet i spilleplanutvalget og besluttet imøtekommet. - Fotballkamper skal avgjøres på et sportslig grunnlag. Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse ble utfallet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn. Når kampen skal spilles fastsettes sammen med rettighetshaver og klubbene i løpet av kommende uke.»

NFF svarer

Kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, viser til at kampreglementet åpner for utsettelse av kamper på grunn av sykdom eller akutte hendelser.

– Det var denne bestemmelsen som ble brukt da Strømsgodset sendte inn skriftlig søknad om utsettelse av kampen mot Lillestrøm, skriver Anderssen i en e-post til TV 2.

SVARER: Kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Kokkim har til gode å finne en bestemmelse som er i samsvar med regelverket.

– Vi burde også blitt hørt og fått uttalt oss om hvordan regelverket er på dette området, deretter kunne de fattet en beslutning skriftlig, slik at det er mulig i ettertid å få en forståelse av dette.

Anderssen opplyser at spillerplanutvalget hentet inn ekstern medisinsk ekspertise for en vurdering av innsendt dokumentasjon.

– Denne vurderingen var at det var et omfattende utbrudd og overveiende sannsynlig at spillerne ikke kunne spille mandagens kamp. Utvalget var enige om å utsette kampen. Vedtaket ble publisert på fotball.no i tråd med praksis i saker som denne.

TV 2 har siden søndag spurt NFF om å stille til intervju for å svare på spørsmål rundt utsettelsen, men ifølge Anderssen lar ikke dette seg gjøre da hun er i Göteborg der kvinnelandslaget spiller kamp mot Sverige i kveld.

TYDELIG: Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin er klar på at kampen burde blitt spilt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

TV 2 har reporter til stede på kampen og har gitt Anderssen mulighet til å stille til intervju. Denne forespørselen ble også møtt med et svar om at NFF kun vil kommentere saken skriftlig.

– Vi har svart ut saken ved flere anledninger og ønsker nå å ta videre dialog direkte med Lillestrøm, skriver Anderssen i e-posten til TV 2.

– Går ikke an

Kokkim henviser til en lignende hendelse i fjor, i cupkampen mellom Aalesund og Bodø/Glimt. Sunnmøringene fikk ikke utsatt kampen, selv om klubben stod midt i et utbrudd.

– Jeg trodde, eller jeg trodde egentlig ikke, men håpet at de hadde lært noe etter fadesen i fjor. Jeg lette etter et skriftlig vedtak rundt den kampen, men fant ikke det der heller, sier styrelederen.

– Det er 9000 mennesker som skulle på Åråsen. Folk har endret på ferieplaner og blitt hjemme for å holde gressbanen klar for kamp, så får vi en saksbehandling som er under enhver kritikk. Det synes jeg ikke går an, fortsetter han.

Kokkim opplyser at LSK vil be NFF om kompensasjon for at kampen ikke ble spilt.

– Vi har tapt en del penger, som NFF skal få lov til å betale.

TV 2s spørsmål til NFF TV 2 skrev følgende e-post til Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i NFF: LSK mener at utsettelsen av kampen mellom LSK og Godset ikke er fattet basert på regelverket. De mener også at de burde fått uttalt seg før avgjørelsen ble tatt og at det burde vært fattet et skriftlig vedtatt. I det store og det hele er de kritiske til saksbehandlingen. Hvorfor ble det ikke fattet et skriftlig vedtak?

Hvorfor fikk ikke LSK uttale seg før avgjørelsen ble tatt?

Gir regelverket grunnlag for å utsette kampen?

Hvorfor ønsker dere ikke å stille til TV-intervju, selv om det er mulig?

Kommer LSK til å få kompensasjon/tilbakebetalt det de har tapt på utsettelsen av kampen?

Sportssjef Simon Mesfin forteller til TV 2 at de ser frem til å komme i gang med sesongen.

– Vi som har ansvar for det sportslige jobber med å ha fokus på Viking-kampen til helgen, men det er ikke tvil om at vi også ønsker å spille den utsatte kampen så fort som mulig, sier Mesfin.

– Kampen burde absolutt blitt spilt. Det er vår mening, sier sportssjefen bestemt.