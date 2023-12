Lettet Moe: – Så ærlige må vi være

Med cuptriumfen over Bodø/Glimt sikret ikke bare Molde seg en ny kongepokal, men det gir også en billett til Europaliga-kvalifiseringen.

– Jeg er så glad for at vi tar en tittel med hjem til klubben, byen og tilhengerne. Så betydde den litt med i år med tanke på Europa. Så ærlige må vi være. Det sto uten tvil litt på spill, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Jeg er en lettet mann, for det var selvfølgelig viktig med Europa neste sesong, sier Moe.



Fredrik Gulbrandsen senket Bodø/Glimt i cupfinalen, men i Eliteserien har ikke Molde maktet å utfordre nordlendingene.

UT I EUROPA: Magnus Wolff Eikrem og Molde får muligheten til å kvalifisere seg til Europaligaen neste sesong etter cuptriumfen over Bodø/Glimt. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

– I en sesong som alle dere karakteriserer som middels for Molde, har vi tatt oss videre i Europa og tatt NM-tittelen. Det er ingen andre dere hadde sagt det om, mener Moe.

– Til sjuende og sist reddet vi oss inn på en bra måte, sier Molde-treneren.

– Derfor jeg kom tilbake

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem mener det svært viktig for Molde å spille ute i Europa.

– Det er nesten så vi ikke kunne spilt uten å ha Europa, så jeg turte ikke å tenke på hvor fatalt det kunne bli, men nå er det plutselig en fantastisk sesong, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

TILBAKE SOM CUPHELT: Fredrik Gulbrandsen kom tilbake til Molde i sommer etter flere år i Østerrike, USA og Tyrkia. Lørdag avgjorde han cupfinalen mot Bodø/Glimt. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Gulbrandsen kom hjem til Norge i sommer. Han gleder seg til fortsettelsen.

– Det er dette jeg har lyst til å være med på. Det er derfor jeg kom tilbake til Molde. Jeg vet at det er en klubb som staser. Vi har hatt en litt trøblete sesong, i hvert fall i serien. Det var utrolig viktig å vinne og få muligheten til å kvalifisere oss til Europa neste sesong. Det var ekstremt viktig, sier han.

– Ekstremt viktig

Eirik Haugan mener Molde hadde et press på seg før cupfinalen.

– Glimt har vunnet ligaen og er i «pole position» på Europa neste sesong, så vi måtte vinne, selv om vi ikke snakket om det før kampen. Det betyr ekstremt mye for klubben. Det er ekstremt viktig for oss og norsk fotball at vi tar den europacupplassen, sier Molde-forsvareren.

PITTELITT GLEDE: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen unner Molde en plass i Europa neste sesong. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Akkurat det virker Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen å være enig i.

– Hvis jeg skal finne «pittelitt» å glede meg over i dag, er det at Moldes muligheter i Europa er større enn for et nytt lag fordi de har vært med i mange år. Det er også viktig. Jeg unner dem det, sier Knutsen til TV 2.

Før torsdagens bortekamp mot Bayer Leverkusen ligger Molde på tredjeplass i Europaliga-gruppen sin. Det gir plass i Conference League.