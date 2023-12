– Legger stort press på dem

– Dette kan gå alle veier, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Brann-stopperen har vært med på cupgull og seriesølv i første sesong etter opprykket fra OBOS-ligaen.

– Det er greit å være sølvgutt, men det finnes noe bedre også?



– Ja, det finnes noe bedre også. Vi skal gå for det beste, sier Pallesen Knudsen, som også tar sikte på spill i Europaligaen.



Mathias Dyngeland er enig.

– Vi ønsker ikke å stoppe her. Vi har mål om å ta gull og komme oss videre i Europa, så det er planen vår, sier Brann-målvakten til TV 2.



SØLVGUTTER: Brann-assistent Erik Huseklepp med Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen og Mathias Dyngeland rundt seg. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Rævva blues

Når TV 2 spør Eirik Horneland om de offensive Brann-spillerne før 2024-sesongen, svarer treneren:

– Det så ikke sånn ut i går (søndag). Det var rævva blues, sier en blid Horneland til TV 2 som sesongen som endte med et 0-3-tap mot Strømsgodset – og sølv i Eliteserien.



– Vi er en ambisiøs gjeng, og vi har et toppnivå som er bra. Så handler det om å få opp toppnivået til å bli bedre over lengre perioder og over hele kamper, sier Horneland.

Får klar beskjed av fansen

Brann-treneren mener enkelte perioder ser «helt tullete ut».

– Men jeg liker at dem har ambisjoner og at de uttaler det allerede nå, for det legger et stort press på dem gjennom vinteren når det gjelder treningsarbeidet vi skal gjennom, så det er bra, sier han.

Jakten på Glimt

Midtveis i sesongen mistet Brann nøkkelspillerne Mathias Rasmussen og David Møller Wolfe.

– De har spilt fenomenal fotball. De mistet viktige brikker, men de har klart å bygge opp et nytt lag. På sitt beste filleristet de Bodø/Glimt i Bergen, og de var veldig gode i én omgang da de møtte Glimt i Bodø, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

HERJET: Niklas Castro og Brann slo Bodø/Glimt 4-2 i siste hjemmekamp. Bergenserne ledet 4-0 tidlig i andre omgang. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Brann havnet ni poeng bak seriemester Bodø/Glimt. I nest siste runde gikk nordlendingene på et 1-4-tap på Brann Stadion.

Da var Glimt-profil Ulrik Saltnes klar på at det er grunn til å frykte Brann i toppkampen neste sesong.

– Brann er et kjempelag. De har en filosofi de er tro mot. De er ambisiøse, ressurssterke og fyller stadion. Det er over 16.000 mennesker. Det er et fantastisk liv og røre, sa Saltnes til TV 2.