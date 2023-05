Lars Arne Nilsen leder Aalesund mot Molde

Det har vært hektisk møtevirksomhet på Color Line Stadion helt siden søndag kveld.

Mandag morgen meldte Sunnmørsposten at Lars Arne Nilsen kom til å få sparken som AaFK-trener. TV 2 formidlet kort tid senere de samme opplysningene.

Nå viser det seg ikke å stemme likevel, ifølge TV 2s opplysninger.

Slik TV 2 forstår det, har Nilsen vært i flere møter med styreleder Gunnar Haagensen mandag.

– Ingen er fredet

I fire-tiden mandag ettermiddag bekrefter Haagensen til TV 2 at opplysningene stemmer, og at Lars Arne Nilsen leder laget mot Molde. Treneren skal ha full tillit i spillergruppen tross den svake starten.

– Det er ingen som er fredet, men Lars Arne Nilsen har full tillit i spillergruppen og stiller som trener mot Molde på onsdag, sier Haagensen til TV 2.

– Betyr det at du har hatt et møte med spillergruppen i dag?

– Jeg har hatt et møte med spillergruppen i dag, og de har god tro på vinne kampen mot Molde, svarer styrelederen.

– Har du den samme troen?

– Det har jeg, vi reiser ikke til Molde for å tape.

– Hvis det ikke blir tre poeng på onsdag, hva da?

– Det var som kona mi pleier å si til ungene, hypotetiske spørsmål svarer jeg ikke på, sier Haagensen med et smil.

– Har du full tillit til Lars Arne Nilsen?

– Det har jeg. Og full tillit til seier mot Molde, svarer han.

Onsdag kl. 17.50: Se Molde-Aalesund på TV 2 Play.

Lars Arne Nilsen får tommel opp av styreleder Gunnar Haagensen før rivaloppgjøret med Molde på onsdag. Foto: TV 2

Blytung sesongstart

I møtene har lagets svake prestasjoner – fire tap og ingen scorede mål så langt i Eliteserien – vært tema, og tonen har vært alvorspreget.

Men konklusjonen etter en heseblesende dag med møter mellom ulike parter, der også representanter fra spillergruppen har vært involvert, er at Nilsen leder AaFK-laget i onsdagens kamp mot Molde.

Både Nilsen og andre medlemmer av det sportslige apparatet er under enormt press, og det er ingen tvil om at trenerjobben er truet dersom resultatene ikke snur med umiddelbar virkning, men for øyeblikket har 59-åringen styrets tillit, ifølge TV 2s opplysninger.

Nilsen ledet AaFKs treningsøkt mandag og vil gjøre det samme tirsdag, før han tar med laget til en tøff bortekamp mot et Molde-lag som også er under stort press etter ett poeng på fire kamper.

Søndag venter hjemmekamp mot FK Haugesund.