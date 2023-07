Lars Arne Nilsen har fått seg ny jobb

NYTT EVENTYR: Lars Arne Nilsen er klar for færøysk fotball. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det bekrefter Nilsen selv overfor TV 2.

– For min del er dette et lite eventyr. Jeg skal jobbe med flotte folk, i et nytt land og i en ny kultur. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Lars Arne Nilsen.

Knappe to måneder er gått siden det ble kjent at Nilsen ikke fikk fortsette som trener i Aalesund. Absolutt ingen skal tvile på at Nilsens motivasjon før comebacket som trener:

– Jeg var klar for å jobbe igjen dagen etter. Nå er jeg klar som et bombefly, sier Lars Arne Nilsen på karakteristisk vis.

I førsteomgang har han skrevet under på en avtale ut årets sesong.

På Færøyene spilles siste serierunde 28. oktober.

– Klubben var veldig giret på å få meg over, og det er jo alltid hyggelig. Jeg følte meg veldig ønsket. Samtidig skal klubben inn i en spennende periode, sier 59-åringen.

– Egentlig uvirkelig

Lars Arne Nilsen tar nemlig over treneransvaret for en klubb som går spennende måneder i møte.

I serien er klubben - selv med en kamp mindre spilt - bare to poeng bak 4.-plassen som gir plass i Europa.

I den hjemlige cupen har 07 Vestur spilt seg fram til en semifinale.

– Klubben har veldig mye å spille for framover, og det gleder jeg meg til å være en del av, sier Nilsen.

Han har allerede vært på besøk hos klubben, som holder til på en øy med rundt 3000 innbyggere.

– At klubben kjemper om en plass i Europa og kan spille seg til en cupfinale, er egentlig ganske uvirkelig. Men det er en liten, hardtarbeidende klubb med flotte folk som jeg gleder meg til å jobbe med, sier Nilsen.

Unner Aalesund alt godt

Etter at Lars Arne Nilsen ble ferdig som Aalesund-trener i starten av mai, har han forholdt seg taus om avgjørelsen.

Knappe to måneder senere virker han ikke å bære nag.

– Aalesund er jeg ferdig med. Jeg hadde tre fantastiske år der, og jeg ønsker klubben lykke til videre. Jeg følger med både Aalesund, Hødd og Brann (klubber han har trent tidligere). For min del er det «no hard feelings», sier Lars Arne Nilsen og konkluderer på følgende vis:

– Når du er fotballtrener, så er du arbeidskraft på gjennomreise. Og du må reise lett, sier han.

Nå er hans neste reise til Færøyene.

– I utgangspunktet blir jeg der ut sesongen, men man vet aldri i fotball. I første omgang er dette et eventyr for meg, sier han.