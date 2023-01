Landet i Bergen: – Jeg har noe ugjort i Brann

BYTTER KLUBB: Japhet Sery Larsen under NM-kampen i fotball mellom Vålerenga og Bodø/Glimt på Intility Arena. Foto: Beate Oma Dahle

TV 2 kunne erfare at overgangen var på trappene tirsdag.

Onsdag landet Sery Larsen på Flesland – litt under ett år etter at han ble Bodø/Glimt-spiller.

– Det føles veldig godt å være her, sier Sery Larsen ved ankomst.

VENDER TILBAKE: Japhet Sery Larsen er tilbake i Bergen. Foto: Tore Gloppen / TV 2

Den danske forsvarsspillerens første periode i Bergen varte i et halvt år, før han dro videre til Bodø.

22-åringen var med på å rykke ned med Brann i 2021.

– Jeg har noe ugjort i Brann, sier Sery Larsen.

I Bodø/Glimt fikk han fem kamper fra start i Eliteserien forrige sesong, som var preget av skader for dansken.

Ifølge TV 2s opplysninger fikk Brann rundt fire millioner for Sery Larsen da de hentet ham i januar i fjor. Det er grunn til å tro at overgangssummen for comebacket ligger på samme nivå.

– En hurtig midtstopper som er meget god med ballen og har mange av de kvalitetene vi trenger, sier Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2.

Etter tirsdagens trening stilte Brann-trener Eirik Horneland til intervju med TV 2.

– Det er en spiller vi er glad i. Jeg kan ikke stå her og benekte det, fordi da hadde jeg løyet til deg, og det liker jeg ikke. Vi får se om det formaliserer seg, sa han om Sery Larsen.