Fire mål mot Vålerenga forrige helg reiser nok en gang spørsmålet om Amahl Pellegrino skal tas ut på landslaget.

Eliteseriens toppscorer har enda til gode å bli uttatt i en norsk landslagstropp.

Til Nettavisen tirsdag bekrefter Ståle Solbakken at Glimt-spilleren med 22 mål i årets eliteserie, er aktuell for neste landslagssamling.

– Han ligger i den gruppa (med aktuelle spillere), så får vi se. Det kommer litt an på andre også, sier Solbakken.



Folket vil ha ham

I en fersk avstemning på TV 2 Sports egen app er folket klar på en ting: Amahl Pellegrino fortjener å få sjansen i neste landslagstropp.

Over 80 prosent av hittil drøyt 5000 stemmer mener 33-åringen bør få sjansen.

Men Trond Olsen mener at den utrolig målstatistikken ikke er nok til en landslagsplass.

– Han er en veldig god kunstgress-spiller, men internasjonalt på gress så tror jeg ikke han er god nok. Bodø/Glimt er et lag som dominerer kampene stort, og det tror jeg ikke han gjør ute i Europa.

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren, som også figurerer som ekspert for Avisa Nordland, blir konfrontert med den utrolige statistikken til drammenseren: 47 mål og 19 målgivende pasninger på de 48 siste kampene.

– I Eliteserien og for Bodø/Glimt er det godt nok. For Norge tror jeg det ikke er godt nok. Han kommer ikke til å få like mange sjanser. Han har en skreddersydd rolle i Bodø/Glimt som passer ham bra og der kommer han til sin rett.

TV 2 har vært i kontakt med Bodø/Glimt for å få en kommentar fra Pellegrino. Klubben opplyser at stjernen ikke er tilgjengelig tirsdag.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah stemmer i med Olsen, men forstår at folket vil ha ham med.

– Han scorer mål som ingen andre norske fotballspillere scorer. Han kommer til å bli rangert som en av de aller beste i eliteseriehistorien.

– Kun Haaland er bedre

Begge ekspertene peker i tillegg på sterk konkurranse med yngre konkurrenter som en medvirkende årsak til at han ikke er tatt ut.

Tilbake til Olsen: Han tror dette svir for Pellegrino.

– Det er veldig kjipt for ham. Han er en god avslutter og fotballspiller. Det er kanskje bare én i Skandinavia som er bedre enn han på avslutninger og det er Haaland, sier Olsen og fortsetter:

– Det må være fryktelig tungt å være i den båten han er i. Men han har også Tanzania, som har lyst til å ha ham med, minner Olsen om.

I juni ble Pellegrino tatt ut på landslaget til Tanzania.

Svaret om Pellegrino er med eller ikke i den norske landslagstroppen, kommer først neste uke.

Norge møter Kypros og Spania henholdsvis 12. og 15. oktober til viktige EM-kvalikkamper. Hvert spark på ballen ser du på TV 2 Play.