Kritisk «LAN» etter pinlig tap: – Vi ser ikke ut

Sandefjord - Aalesund 4-0 (2-0)

Den elendige sesongstarten fortsetter for Aalesund. Etter tre strake tap ble det verre på den forferdelige gressmatten i Sandefjord.

Aalesund fikk bank i Vestfold, og tapte hele 0-4.

– Det er en del ting som ikke fungerer. Vi henger ikke i hop, og har ikke nivået inne, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

Null poeng, null mål og sisteplass er status for Lars Arne Nilsen og co etter fire kamper.



– Det er flere ting vi må se på. Først og fremst må vi få de beste spillerne friske og på banen. Så må vi få satt et lag. Vi har utfordringer, og ser ikke ut. Vi må vise karakter nå.

– Var det et pinlig tap?

– Ja, fikk oss en skikkelig på trynet i dag. Vi får bare riste det av oss. Det blir skikkelig bunnoppgjør i Møre og Romsdal.

Onsdag skal Molde og Aalesund møtes. Totalt har lagene ett poeng etter fire kamper.

– Trøkket blir markant større. De har ikke sett gode ut i vinter, og det ble hentet inn mange spillere på slutten av overgangsvinduet. Lars Arne Nilsen var sentral i spillerlogistikken. Så går de ut og presterer slik i sesongåpningen, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Lars Arne Nilsen fikk en del kritikk i fjor. Ja, de gjorde det bra, men hva slags fotball spiller de? Er det underholdene og morsomt nok? Det mener mange i Aalesund de ikke er, følger Mathisen opp.

Lars Arne Nilsen har rotert voldsomt på laget så langt. Siden tapet for Bodø/Glimt i forrige runde ble det gjort fem endringer.

– Vi kan ikke lete lenger, sa David Fällmann til TV 2 etter 0-3 mot serielederen på Color Line Stadion.



Lars Arne Nilsen mente at alle byttene har en naturlig forklaring.

– Vi har et nykomponert lag der det har kommet inn en masse unggutter, som kommer innpå i dag og får god erfaring. Vi har bestemt oss for at vi skal bygge et nytt lag. Det tar tid. Sånn er det bare.

Aalesund møter rivalen Molde onsdag, som også sliter. Deretter venter Haugesund og Stabæk.