Krever salg av Vålerenga-stjernen: – Han kommer ikke til å spille. Null sjanse!

HERJET: Andrej Ilic var lyspunktet i en bekmørk Vålerenga-sesong i fjor, her etter scoring mot Bodø/Glimt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Halvveis ut i det internasjonale overgangsvinduet er den serbiske spissen fortsatt Vålerenga-spiller. Faktisk har VIF foreløpig ikke mottatt noen konkrete bud på Ilic.

Ikke fordi han ikke er ettertraktet etter sine 11 mål på 16 kamper i høst, men på grunn av prislappen Vålerenga har satt på ham.

Ifølge TV 2s opplysninger har flere utenlandske klubber nemlig henvendt seg om 23-åringen for å vite hvor mye han koster. Franske Toulouse og Lille samt MLS-klubber skal være blant de utenlandske beilerne, mens Bodø/Glimt har signalisert sterk interesse uten foreløpig å legge inn bud.

Alle som har henvendt seg, har fått kontant svar fra Vålerenga: De krever rundt 50 millioner kroner. Svaret har så langt stilnet alle som har spurt.

– Jeg kan ikke love at Ilic starter i første serierunde mot Sogndal, men det kan godt hende han gjør det også. Det er ikke sånn at vi må eller skal selge ham, men kommer det er riktig bud på våre spillere, så blir det butikk, sier sportssjef Joacim Jonsson i Vålerenga om Ilic.

– Mareritt

Den sindige serberen forholder seg foreløpig rolig til situasjonen. Han trener med Vålerenga på Tenerife. I et intervju med serbiske Mozzart Sport har han riktignok gitt forsiktig uttrykk for at han ønsker seg en overgang.

– Det er til det beste for både Vålerenga og meg at jeg går. Jeg tror de kan tjene gode penger, og sannsynligvis klarer de å rykke opp uten meg, sier Ilic.

På telefon fra Beograd er Ilic' agent Nenad Asanovic langt klarere i talen.

Asanovic sier til TV 2 at han sitter og spiser lunsj med spillerens far. Han ønsker å formidle følgende budskap:

– Andrej kommer ikke til å spille på andre nivå i Norge. Jeg sitter med faren hans nå, og det er vår endelige avgjørelse. Dette er riktig tidspunkt for klubben å selge ham på. De må selge ham i løpet av de neste 15 dagene.

Han sikter til at det internasjonale overgangsvinduet stenger natt til 1. februar.

– Jeg har sagt til Vålerenga at han ikke kommer til å spille på andre nivå. Det er null sjanse for det, gjentar Asanovic.

– Han har kontrakt til juni 2027. Kommer han til å nekte å spille hvis ikke Vålerenga selger ham?

– Jeg kan ikke si det sikkert, men vi kan fortsatt finne en løsning på denne situasjonen som er til det beste for alle. Vi vet at han har kontrakt, så hvis de krever at han blir, må vi kanskje ty til andre virkemidler. Ingen tjener på å ha en misfornøyd spiller.

– Hvilke virkemidler sikter du til?

– Det har ikke noe å si akkurat nå, for Vålerenga må forstå at han ikke kan spille på andre nivå. Jeg er veldig lei meg for klubbens situasjon, jeg respekterer dem, men jeg prøvde til og med å få en utkjøpsklausul i kontrakten hans i tilfelle de rykket ned, men klubben nektet.

Han advarer:

– Dere kommer ikke til å kjenne ham igjen hvis han spiller på andre nivå. Jeg kjenner ham, jeg har snakket med ham hver dag i åtte år. Jeg vet hvordan han tenker. Det er ikke noe poeng å ha Andrej hvis han ikke er fornøyd. Tro meg. Han kommer ikke til å være den samme spilleren.

Ifølge Asanovic var en klubb villig til å betale nærmere 30 millioner kroner i tillegg til prosenter på et eventuelt videresalg, men dette skal ha blitt møtt med et uforbeholdent avslag fra VIF.

– Hvis Vålerenga hadde beholdt plassen, hadde det ikke vært noe problem. Han kunne blitt en sesong til. Men på andre nivå er det umulig. Denne situasjonen er et mareritt for Andrej og for oss. Vi kunne aldri forestilt oss dette. Det er utrolig. Han har utviklet seg godt i Vålerenga, vi er veldig takknemlige, men han må få komme seg videre, fullfører agenten.

Jonsson: – Pulsen steg ikke ett slag

TV 2 har forelagt sitatene for sportssjef Jonsson i Vålerenga.

– Jeg har en ekstremt lav puls fra før, og den steg ikke ett slag da jeg leste dette. sier svensken om Ilic-agentens uttalelser.

Han legger til:

– Hvis prisen er riktig og vi kan erstatte ham og på sikt bli bedre, kan det skje noe. Jeg skjønner at det er interesse, og at han vil spille på høyest mulig nivå. Det er for meg helt legitimt å mene det også.

ROLIG: Joacim Jonsson tar uttalelsene til Andrej Ilic' agent med knusende ro. Foto: Geir Olsen / NTB

– Agenten antyder at Ilic ikke vil spille i Obosligaen, eller at han i så fall ikke vil være til å kjenne igjen. Hva svarer du til det?

– Skal jeg være helt ærlig, forholder jeg meg ikke til agentens uttalelser. Han burde holde seg for god for dette.