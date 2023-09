Krass kritikk av Stabæk: – Gjort en dårlig jobb

SKAL VÆRE FERDIG: Ifølge TV 2s opplysninger har Lars Bohinen fått sparken som den andre Stabæk-treneren på litt over ett år. Foto: Alf Simensen

Søndag kveld kunne TV 2 erfare at Lars Bohinen er ferdig som trener i Stabæk. Bekreftelsen er ikke kommet, men det er ventet at Stabæk selv offentliggjør avgangen innen svært kort tid.

Dermed må Bærumsklubben på ny trenerjakt, bare ett år siden sist. På sensommeren i fjor fikk Eirik Kjønø fyken.



– Når de nå ligger på direkte nedrykksplass og de sparker Lars Bohinen, så må vi kunne si at de som har ansatt trenerne og havnet i en situasjon der det er sluttpakker på sluttpakker, har gjort en dårlig jobb.



Det sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i TV 2s Eliteseriepodkast Spiss Vinkel. Han har selv en fortid som spiller i klubben.

Amankwah sier klubbens strategi er forvandlet på kort tid.

– Tradisjonelt sett skal og bør de bruke unge spillere. Det funket gradvis dårligere med Kjønø. Inn kom Bohinen, og går en helt annen retning med godt voksne spillere. De har gått totalt bort fra den filosofien for å overleve.

– Det har vært rotete fra begynnelsen, det ser ikke bedre ut. Nå skal de tilbake til å utvikle unge spillere. Ok, men det kan være for sent. Det er ikke lett å få unge til å blomstre når du har kniven på strupen.

Forstår kritikken

Daglig leder Jon Tunold sier det er riktig at det har vært mindre bruk av unge spillere denne sesongen.

Det er blant annet forsvunnet en del unggutter.

– Det er et lite gap fordi spillere født i 2003 og 200404 enten er gått til utlandet, solgt, eller er ute av kontrakt. Nå er det 2006/07/08-modeller som er de kommende årgangene, og det er litt tidlig å gi dem mye spilletid.



DAGLIG LEDER: Jon Tunold i Stabæk. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Tunold sier at det er bevisst brukt eldre spillere denne sesongen.

– Lars (Bohinen) ønsket et mer etablert lag for å stabilisere oss i Eliteserien. Dette fikk han aksept for i styret. Det er ikke ledelsens ønske å ikke gi ungguttene tillit, men treneres privilegium å ta ut de spillerne han mener er best.

Han sier bruken av unge spillere vil øke igjen.

– Vi har ikke gått bort fra filosofien om å bruke unge spillere. Det kommer vi til å ta sterkt tilbake. Det var en beslutning om å gå for mer erfaring dette året.



– Jeg kan forstå kritikken fra Yaw, men vi har planer om å bygge en yngre stall og bruke flere unge spillere neste år.



Det vil skje enten det blir spill i Eliteserien eller OBOS-ligaen, og uansett hvem som trener klubben.

– Det er helt uavhengig av det. Treneren må akseptere det, sier han.

KRISE: Stabæk har havnet under nedrykksstreken. Foto: Alf Simensen

– Begrenset

Stabæks daglige leder vil ikke kommentere TV 2s opplysninger om at Bohinen er ferdig som klubbens hovedtrener.

Men med elleve kamper uten seier og bare to poeng, er det andre året på rad at resultatene under hovedtreneren har vært svake.

– Vi skulle gjerne hatt mer kontinuitet. Kjønø var en riktig profil, og gjorde en god jobb lenge, men resultatene uteble og da ble vi enige om å avslutte samarbeidet.

– Det er en utfordring med trenerskifter om sommeren, da det er begrenset hva som er tilgjengelig i markedet og hvor god tid man har på å kjøre gode prosesser.

BLE KONTAKTET: David Nielsen fikk forespørsel om Stabæk-jobben. Foto: Ernst van Norde

Kontaktet David Nielsen

Ifølge TV 2s opplysninger skal Stabæk ha vært i kontakt med David Nielsen om hovedtrenerjobben. Klubben skal ha tatt kontakt mens Bohinen fortsatt ledet laget.



Den tidligere Strømsgodset-treneren hadde sist en trenerjobb i AGF i Danmark, som han var ferdig i sommeren 2022.

– David Nielsen ville vært en bombe. For norsk fotball ville det vært gøy, for det er en enorm profil som hadde kommet inn. For oss i media hadde det vært en gave, sier Amankwah.

Dansken skal ikke ha vært særlig interessert, og det er urealistisk at Nielsen blir Stabæks nye trener.