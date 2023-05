Kranglet, slo og løp gråtende inn til moren

Se alle kampene fra cupen på TV 2 Play og Direktesport!

– Det var meg, sier David Møller Wolfe kontant.

– Nja, jeg vil si vi var ganske like, kontrer storebror Dennis.



Allerede første spørsmål, om hvem som var det største talentet da guttene var yngre, skaper litt diskusjon de to imellom.

Nå spiller Dennis (22) for Frøya i tredjedivisjon og jobber som selger. David (21) er nettopp solgt fra Brann til AZ Alkmaar for 30 millioner kroner.

DUELL: Storebror Dennis Møller Wolfe møter lillebror David Møller Wolfe når Frøya tar i mot Brann i cupens første runde. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Da David kom i puberteten, da var jeg ferdig, sier Dennis og ler.

– Hva skjedde?

– Jeg vet ikke helt, faktisk. Han tok helt av der en periode i Bergen Nord. Han kom med på A-laget og tok stegene med en gang, sier storebror.

– Jeg vil si at jeg har litt mer talent, kanskje, sier Brann-spilleren og titter bort på Dennis.

– I mitt kull var vi alltid 14-15 stykker på banen som spilte, mens i Dennis sitt kull var det to-tre, sier yngstemann.

– Jeg var nok litt heldig der.

– Ja, det skylder jeg på, skyter Dennis inn.

Lillebror flytter

Samme dag som brødrene møtes for å snakke om cupmøtet mellom Frøya og Brann, har David kommet hjem fra kontraktsignering med nederlandske AZ Alkmaar.

Lillebror Wolfe har skrevet under på en avtale som binder ham til klubben fram til sommeren 2028.

CUPMESTER: David Møller Wolfe lever fotballivets glade dager. To dager etter cuptriumfen dro 21-åringen til Nederland for å signere med AZ Alkmaar. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er litt blandede følelser. Det er kjipt at han drar, men vi er jo selvfølgelig veldig stolte av at han har kommet seg til utlandet.

– Det er stort for hele familien.

Begge brødrene drømte om å nå lengst mulig med fotballen. David nyter suksess, men noen misunnelse er der ikke å spore hos storebror.

KLARE: Det er klart det er spesielt å møte hverandre i kamp, sier de to brødrene. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Nei, det er det faktisk ikke. Jeg unner ham det, sier den eldste av de to.



– Det ville selvfølgelig vært gøy om begge kunne gjort det, men jeg hadde ikke tatt det ifra ham om jeg kunne gjort det, sier Dennis.

Slag og tårer

Brødrene Møller Wolfe er vant med å møtes til duell. I hele oppveksten spilte de mot hverandre én-mot-én.

Det endte ofte med en gråtende David Møller Wolfe.

– Det var ofte du som...



– Det var fordi du slo da du tapte...hele tiden, skyter David inn.

Det er starten på en real ordduell dagen før de barker sammen på banen.

– Jeg tapte ikke.

– Jo, det var hele tiden det. Han var ganske treig. Du var det, sier David og nikker mot sin bror.

– Nå finner han på ting, kontrer Dennis.

LIKE: Det er to år som skiller de to brødrene. Dennis er født i år 2000. David i 2002. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Nei, du var treig og jeg var rask. Jeg løp forbi ham, og da kom etterslengene, sier to år yngre David.

Det eneste begge er enige om er at det som regel endte med at gutten som nettopp signerte for AZ Alkmaar løp gråtende inn til mor.

Ny brødreduell

Selv om begge spiller kamper ukentlig og alltid ønsker å prestere best mulig, er det noe spesielt med å måle krefter med sin egen bror.

– Ja, det blir det jo. Jeg har mer fokus på situasjonene i kampen enn på resultatet, sier Dennis.

TV 2 kjenner til av David Møller Wolfe starter kampen for Brann. Begge håper det blir noen tette dueller på Varden Amfi onsdag kveld.

Det skal vi sørge for at det gjør. Han er jo på deres venstreside og jeg er på vår høyreside, så vi møtes jo.

– Jeg skal ikke stå her å si at jeg skal knekke beina hans, men om jeg får et bilde der han ligger på bakken hengslende bak meg, så skal jeg være veldig fornøyd, sier David Møller Wolfe og ler.

De to har møttes før. Da spilte Dennis for Bergen Nord, David for Brann 2.

Lillebror David Møller Wolfe møter storebror Dennis Møller Wolfe når Brann spiller første runde i cupen mot Frøya. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Det gikk veldig fint, det. Vi vant 3-1 og jeg scoret to, sier Frøya-spilleren og smiler.



– Det at Dennis fikk seg en liten karamell å sutte på går helt fint, svarer David Møller Wolfe.

– Vi vinner én av 200 matcher, sier en rimelig realistisk storebror.

