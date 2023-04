Kraftige reaksjoner etter drama: – Ballen var inne

ULIK OPPFATNING: Moldes Ola Brynhildsen mener ballen var inne. Hoveddommeren står for at han ikke dømte scoring. Tromsø-keeper Jakob Haugaard sier han ikke har peiling.

Tromsø – Molde 1-0 (0-0)

Molde produserte de fleste og største sjansene, men Tromsø sjokkerte da Vegard Erlien sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter 53 minutter.

Tre minutter før fulltid var Molde-spillerne sikker på at satte ballen i mål og utlignet til 1-1. Moldenserne raste etter situasjonen, men kampen fortsatte uten at dommeren dømte scoring.

– Den ballen var inne. Jeg stod rett ved. Han henter den fra inne, men når vi verken har VAR som fungerer eller mållinjeteknologi så blir det tøft. Selv om vi har jobbet hardt for å få det i år og hauset det, så det er litt spesielt, sier Ola Brynhildsen.

Han mener Molde likevel hadde nok av sjanser til å påvirke utfallet av kampen, som endte med tap.

– Jeg følte dommeren var litt passiv i et par situasjoner, men vi kan ikke skylde kun på det. Det er opp til oss selv også. På en sånn dag som dette er det seigt at det meste bikker i mot. Som sagt, vi har nok situasjoner til å avgjøre det selv.

Avgjørelsen står

Etter kampen står hoveddommer Mohammad Usman Aslam fortsatt inne for at det ikke var scoring.

– Der har vi også med oss VAR, fordi det er en faktuell situasjon til vurdering. Live ser vi situasjonen og har fokus på den, og når vi ikke ser at den er klart inne i øyeblikkavgjørelsen kan vi ikke gamle på at det er mål, sier hoveddommeren.

– Da kjører vi «play on». Så har vi snakket med VAR-senteret etter kampen, og de har heller ikke klare bilder på at den var innenfor. Så den står vi for, fortsetter han.

Tromsøs sisteskanse Jakob Haugaard var svært usikker.

– Jeg er ikke sikker i det hele tatt. Jeg har ikke peiling. Jeg ser på linjedommeren, og han sier at den ikke er inne, så da er det bare å kjøre på, sier Haugaard om situasjonen.

– Jeg synes Molde har en god sak her, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Den ballen er inne! Den er inne, utbrøt TV 2s Marius Skjelbæk i FotballXtra-studio, før han fikk se enda flere repriser.

– Jeg ble kanskje litt ivrig, sa Skjelbæk.

FÅR STØTTE: Molde reagerte og mente ballen var inne. Det samme mente ekspertene i FotballXtra, men dommeren valgte å ikke dømme scoring.

VAR-drama

Romsdalingene var også tydelig uenig med dommeren en halvtime tidligere.

Første felte Sivert Mannsverk Tromsøs Hilmir Rafn Mikaelsson like utenfor feltet. Mikaelsson reiste seg kjapt opp igjen, og falt i en duell med Erling Knudtzon, som kom i full fart mot Tromsø-spilleren.

Da Sakarias Opsahl gikk frem for å ta straffen, reddet Molde-keeperen.

BOMMET: Sakarias Opsahl gikk frem for å ta det omdiskuterte straffesparket. Dessverre for Tromsø-spilleren reddet Moldes Jakob Karlstrøm. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Jeg synes den straffen var feil. Jeg mente han oppsøkte det i stor stor grad, sier Glimt-spiller Ulrik Saltnes i FotballXtras studio.

Langer ut

Etter kampen raste Molde-trener Erling Moe.

– Nå har jeg sett den på skjermen vår og det ser ut som et frispark til oss for min del. Nå sier de at VAR og hele pakka har sett på det, selv om VAR ikke fungerte her i dag. Jeg får se på det en gang til, sier Moe til TV 2.

Monitoren var ute av drift på grunn av trøbbel hos Telenor, men VAR-rommet så likevel på straffesituasjonen.

– Da fungerte vel ikke VAR.

– Dommeren fikk ikke se situasjonen på nytt, men de i VAR-rommet så på den.

– Det er vel litt av poenget, er det ikke det? Det er vel derfor man har en skjerm, sier Moe.

– Det er ikke nok at situasjonen ble sett på i et VAR-rom?

– Det er ikke den måten VAR jeg har blitt forespeilet.

– Smakte godt

Moldes Knudtzon forstår ikke dommerens avgjørelse.

– Jeg prøvde å få kontakt med dommeren, men han ville ikke si hvem som lagde straffe. Jeg trodde jeg skulle få frispark, jeg er først og får et spark på foten så jeg skjønte ikke mye av det, sier Moldespilleren om situasjonen.

Tromsø-leiren oppfattet situasjonen annerledes.

– Jeg så den ikke godt, men jeg hørte den var klar. Det holder for meg, sier Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen til TV 2.

Han og resten av laget kan juble for tre poeng i serieåpningen.

JUBEL: Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen kan juble for tre poeng. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Vi måtte helt i kjelleren alle mann. Vi fikk til slutt et mål, selv om vi var uheldige og bommet på straffe. Det smakte godt. Det er moro med mye folk på kamp som bærer oss frem, sier Yttergård Jenssen.

Moldes Veton Berisha var naturligvis på andre siden av skalaen.

– Det er dritt. Rett og slett for dårlig. Vi har nok sjanser til å vinne kampen, det er det ikke noe tvil om. Det er frustrerende når vi ikke klarer å omsette det i tre poeng, sier en skuffet Berisha.

Enorme sjanser

De regjerende seriemesterne kom best i gang på Romssa Arena, som er det nye stadionnavnet på Tromsøs hjemmebane.

Molde-kaptein Magnus Wolf Eikrem sendte Ola Brynhildsen alene gjennom med keeper etter knappe seks minutter, men Haugaard fikk reddet unna.

Emil Breivik var nære kun minutter senere, men Tromsøs Jostein Gundersen avverget sjansen.

Like før pause burde og kunne Breivik scoret kampens første mål, men igjen var Haugaard enorm i Tromsø-buret. Selv om Molde-spillerne kom til sjanse etter sjanse gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Over i andre omgang hang Tromsø mer med på notene, og kom til et par sjanser.

Etter 53 minutter fikk de røde- og hvitkledde straffe, men den ble reddet av tidligere Tromsø-keeper Jakob Karlstrøm.

Minutter senere sendte Erlien hjemmelaget opp i ledelsen.

Molde jaget etter utligning, og få minutter før fulltid mente de at ballen var i mål. Dommeren var imidlertid uenig.

Kampen endte 1-0 til Tromsø, som sendte Molde på et sjokktap.

Dermed ble også Moldensernes seiersrekke brutt. De blåkledde stod med 17 seire på rad i Eliteserien før mandagens kamp.