Kraftig Moe-oppgjør: – Latterlige uttalelser

STEILER: Molde-trener Erling Moe stusser over uttalelsene til Viking og Vålerengas sportssjefer. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I en TV 2-sak slo blant annet Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson pris-alarm i norsk fotball.

– Det er umulig å handle på det norske markedet. Spillerne blir fullstendig overpriset, sa Jonsson, og pekte på Molde og Bodø/Glimt som pådriverne bak prisøkningen:

– Molde og Glimt driver opp prisene og har nesten skapt seg et monopol, men det går ikke an å kritisere det heller, for de har fortjent hver eneste krone de har tjent inn. Men det drar opp prisen på spillerne, sa VIF-sjefen.

PEKER PÅ TREND: Svensen mener prisene i norsk fotball er for høye. Foto: Lage Ask / TV 2

Moe: – Har ikke noe å klage over

Moe kommer med en klar beskjed til Romsdals Budstikke rundt Molde og Glimts rolle i det norske overgangsmarkedet.

– Det er jo ikke vi eller Bodø/Glimt som presser opp prisene, det er det de andre klubbene som gjør. De setter en pris på sine spillere som er mye høyere enn tidligere. Så blir det opp til oss om vi mener prisen er riktig eller feil, sier Moe til avisen.

REAGERER: 53-åringen mener at det ikke er Molde og Glimt som driver opp prisene. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

53-åringen mener det norske markedet stopper opp når klubber ber om for store summer for sine spillere, og trekker frem Vålerenga som et eksempel.

– Vi kan vel ikke lastes for at Vålerenga går ut og sier at de nekter å selge spissen sin (Andrej Ilic) for mindre enn 50 millioner. Da kan jo ikke vi kjøpe ham for 15 eller 20, men de kan kanskje selge spilleren til utlandet.

– Det er dette spillet som driver opp prisene. Vålerenga har ikke noe å klage over, det er slik fotballøkonomien fungere, uttalte Moe om VIF.



Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På pressekonferansen før åttendedelsfinalen mot Club Brugge i Europaligaen utdypet Moe rundt RB-intervjuet.

– Jeg blir litt forbauset at de hele tiden skal trekke fram Molde og Bodø/Glimt – som de som trekker i gang dette. Dette har med økonomi å gjøre – det har kommet en større økonomi i norsk fotball, og da er det naturlig at prisene øker, sier Moe etter et spørsmål fra TV 2.

Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Latterlige uttalelser

I den samme RB-saken reagerte også Moe på at Viking-sportssjef Erik Nevland var bekymret over utviklingen.

– Jeg mener dette er latterlige uttalelser. For meg blir dette å bortforklare hvorfor du ikke klarer å gjøre jobben din selv, sa han, og listet opp spillersalg som Solbakken, Berisha, Brekalo, Bell og Heggheim.

MØTTE PRESSEN: Erling Moe. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Moe kom med en klar beskjed til Nevland.

– Konsentrer deg heller selv om å gjøre en best mulig jobb. Det var inngangen på det (Intervjuet med RB). Har de ikke penger, har de heller ikke råd til å kjøpe spillere. Dersom du drifter en klubb og alle inntekter havner i et svart hull, så ikke syt på andre, sier Moe til TV 2 på onsdagens pressekonferanse.



Han mener man kan se synergiene av at det har kommet mer penger inn i norsk fotball.

– Det betyr at Viking kan selge en Brekalo for 35–40 millioner, og VIF kan selge spissen sin for rundt 40 millioner. Da kan de få høre dette med en ubeskjeden tone fra meg:

– Det skal de takke de klubbene som har gjort det mulig for at de kan få de prisene der for spillerne sine.



Jonsson reagerer

– Jeg skjønner det ikke helt. Har de fått lite oppmerksomhet i Molde?

Det sier Jonsson til TV 2 når han får høre om Molde-sjefens utspill.

– Problemet er at de har fått et slags monopol i det norske markedet, som fører til at de andre klubbene må se til utlandet. Dermed blir det en inflasjon av utenlandske spillere, forklarer VIF-sjefen.

JAKTER SPILLERER: VIF-sjefen jobber med å sette stallen sammen før Obos-ligaen sparkes i gang. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Han vil sikkert bare skape litt oppmerksomhet. Men jeg mister ikke nattesøvnen av det, sier han med et glimt i øyet.

Moe svarer: – Har ingenting med det å gjøre!

Moe svarte på utspillet på pressekonferansen onsdag.

– Det har ingenting med det å gjøre, sier moldenseren og smiler.

Moe mener utspillet er en forsvarsmekanisme fra Jonsson for å unngå å debatten rundt prisnivået i norsk fotball.

– Jeg gjør det ikke for å angripe noen, men for å balansere en diskusjon i norsk fotball som jeg synes blir veldig ensidig – der det hele tiden legges skyld på noen.

– Det har kommet mer penger i norsk fotball, og at alle får bedre betalt for spillerne sine – er ikke det bare bra? Er det ikke det vi har jobbet for? Det er en positiv og ikke negativ ting, er Moes klare beskjed.



Jonsson kommer med en presisering rundt debatten.



– Jeg har aldri kritisert Molde eller Glimt. Jeg har sagt gang på gang at de har fortjent hver eneste krone de har tjent, og styrer helt selv hvordan de vil bruke dem, sier han, og fortsetter:

– Jeg har kun konstatert at prisene internt i landet har blitt for høye ut ifra hvilken kvalitet man får, og derfor vil det komme flere utenlandske spillere tiden fremover.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ikke hjernekirurgi

Jonsson mener at de andre norske klubbene må justere seg deretter.

– At summene blitt kunstig høye grunnet kjøpekraften til Glimt/Molde er vel heller ikke hjernekirurgi. Da er det opp til oss andre i arbeiderklassen å balansere oss.

– Tror du Joacim Jonsson heier på Molde i morgen? spør TV 2 Moe.

– Han er verdens fineste fyr, så det gjør han nok. Han er egentlig en Molde-mann, sier han med et stort smil.



GOD TONE: Til tross for at de er uenige, fremstår det som at det er en god tone mellom Moe og Jonsson. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Utspillet responderer VIFs sportssjef på.

– Jeg er ikke uenig med Erlings karakteristikker av meg, men til tross for disse superlativene holder jeg kun med Vålerenga, svarer Jonsson.



Nevland: – Det blir konsekvensen

TV 2 tok også en prat med Nevland om Moes kommentarer. Han tar det med knusende ro.

– Det kan stemme, det. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor prisene er som de er. Molde og Glimt er i sin fulle rett til å kjøpe spillere for den prisen de vil. Jeg har ikke noe godt svar, egentlig, sier Viking-toppen til TV 2.

– Molde og Glimt har satt seg i den situasjonen de er i selv, og de kan bruke de pengene de selv ønsker.

SVARER: Vikings sportssjef Erik Nevland. Foto: Carina Johansen / NTB

– Er prisene innad i Eliteserien urimelige?

– Klart, det er høye priser og det må vi forholde oss til. Klubbene må jobbe med å gjøre en god jobb i prisklassen som passer hver klubb.

– Slik det er nå sikter man jo litt ut av landet, slik prisene er nå. Det blir konsekvensen, men heldigvis er det begrensninger på hvor mange utenlandske spillere man kan ha i en tropp.