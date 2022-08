Kontrakten går snart ut – hevder han ikke bryr seg

Se Dinamo Zagreb - Bodø/Glimt på TV 2 onsdag fra klokken 20.30!

Om Bodø/Glimt skal ta seg av Dinamo Zagreb og gå videre til gruppespillet i Champions League, bør Amahl Pellegrino være i toppslag.

32-åringen er i storform, og har scoret på løpende bånd i kvalifiseringen til Europas gjeveste selskap.

I Eliteserien er han toppscorer med 19 mål - ni foran nestemann på lista.

Kontrakten med Bodø/Glimt går ut etter ved nyttår. Men partene har ikke dialog, ifølge Pellegrino selv.

– Har du hørt noe nytt fra klubben angående ny kontrakt?

– Nei. Men det bryr jeg meg heller ikke om. Det er andre ting som er viktigere enn at jeg skal skrive ny kontrakt, sier han til TV 2.

UTGÅENDE KONTRAKT: Amahl Pellegrinos kontrakt med Bodø/Glimt går ut ved slutten av året. Foto: Mats Torbergsen

Snudd stemning blant supporterne

Den 10. januar i år signerte han på en ny ettårskontrakt med Glimt, etter at det var spor av usikkerhet om hvor drammenseren skulle spille i 2022.

Nå virker det ikke tvil om hva supporterne ønsker.

– Når du gjør det godt vil alle ha deg her. Det er ikke mange måneder siden at jeg hørte at folk ikke ville ha meg her. Det er den fine delen av fotballen - men og den brutale delen.

– Det folk sier er hyggelig å høre, men det er ikke lenge siden det var annerledes, sier han.

Etter det TV 2 kjenner til jobber Glimt med kontraktsituasjonen til Pellegrino.

- De må tenke seg om en gang til

– Tidenes kamp

Nå er all fokuset på returoppgjøret i Kroatia. Glimt vant 1-0 etter en scoring av Pellegrino, men får det etter alle solemerker tøffere på bortebane.

– Selvfølgelig gleder jeg meg. Hvis ikke man gjør det, så driver man med feil idrett. Det er tidenes kamp for klubben og for meg selv. Hvis man ikke klarer å hente energi ut fra det som står på spill, så blir det vanskelig å prepe folk til å bli klare.

– Det blir noe helt annet (enn HamKam-kampen), vedgår Pellegrino.

Da skuffet Bodø/Glimt, og klarte bare 2-2.