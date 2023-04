– Kommer til å bli solgt for betydelig mer enn han ble kjøpt for

MÅL-GLISET: Albert Grønbæk kunne smile bredt for scoring mot Molde i generalprøven til Eliteserien søndag ettermiddag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I fjor sommer skrev den danske storavisen B.T. at AGF og Bodø/Glimt var blitt enig om en overgang for Albert Grønbæk (21) verdt over 20 millioner danske kroner. Det vil si over 26 millioner norske kroner.

Det gjorde han da til tidenes dyreste signering til Eliteserien.

Siden den gang har det blitt syv målpoeng på 23 obligatoriske kamper for Bodø/Glimt. Søndag ettermiddag leverte 21-åringen fra Risskov i Danmark den kampavgjørende scoringen i generalprøven til Eliteserien da Glimt besøkte Aker stadion og fjorårets seriemester Molde.

– Du så kvaliteten på scoringen i dag. Det er verdensklasse, så det er en fantastisk spiller vi har fått. Han har en x-faktor i både høyrefoten sin og evnen til å dra seg forbi spillere, er lagkamerat Hugo Vetlesens dom over Grønbæk etter 3-2-seieren til Glimt i Molde.

Grønbæk gledet også Glimt-supportere med scoring i Europa i fjor:

Kjetil Knutsen ser nesten lettet ut når han får spørsmål om scoringen fra den danske indreløperen. Han bruker ordet «gledelig» om scoringen, ettersom de over tid har jobbet med at Grønbæk ikke skal ta for raske avgjørelser med ballen.

Og når det kommer til tålmodighet, så det nærmest ut som Grønbæk hadde hvilepuls før han på lekkert vis plasserte ballen i mål.

– Den kontringen han scorer på i dag er det tydelig tegn på at han tar læring. Han har et vanvittig sluttprodukt i seg og vi trenger indreløper med det, sier Knutsen før han svarer på spørsmålet om forventingene til dansken.

– Det er en den største signeringen vi har hatt. Men vi følte oss trygg på utviklingspotensialet hans. Så vet vi aldri i fotball, men jeg tror han kommer til å bli bedre og bedre. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at han blir det.

PÅ BALL: Kjetil Knutsen gløtter bort på andre siden av banen for å se Molde varme opp før kamp søndag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Knutsen omtaler altså Grønbæk som den største signeringen til Glimt. Det skal sies at Patrick Berg ble hentet for rundt 40 millioner kroner. Det er imidlertid i samme kategori som han ble solgt for, så dermed er Glimt så å si i null på Berg.

For Grønbæk selv var det åpenbart at scoringen var viktig. Han smiler bredt når han møter TV 2.

Han forteller at han ønsker å være en spiller som produserer både mål og målgivende pasninger for Bodø/Glimt i år. Men kanskje viktigst av alt - han vil være en spiller som de andre på laget kan regne med.

– Det blir jo litt krav og forventninger til deg med den prislappen. Hvordan håndterer du det nå før en ny sesong?

– Helt siden jeg kom så var det klart fra klubben at jeg ikke skal føle press eller stress. Og det er i ferd med å sette seg for meg. Nå er det ikke press fra høyre og venstre, men jeg kan ta det i mitt og klubbens tempo. De hjelper meg og jeg gjør det jeg kan for å hjelpe dem. Det er en super match, sier han og smiler.

Med et familietre som nærmest utelukkende kan ha grobunn midt i den grønneste fotballbanen, er Patrick Berg en mann som vet å ha press på seg i Glimt.

Han forteller at Grønbæk kom inn og imponerte fra første sekund. Han tror dansken har en stor fotballkarriere å se frem mot.

– Han er veldig ung og kommer til å ta store steg. Så er jeg sikker på at han kommer til å bli solgt for betydelig mer enn han ble kjøpt for. Det var nok god business av Glimt, sier Berg.

Med Ulrik Saltnes ute er det også mindre kamp om en plass på midtbanen til Glimt til serieåpningen. Saltnes er ifølge Knutsen ute noen uker til, men er endelig på vei tilbake etter en tøff vinter.

Angående Grønbæk ser Knutsen tydelig på en annen ting enn bare tålmodighet med ball i jakten på å utvikle seg.

– Han tar kunstpauser litt for ofte.

Berg smiler når TV 2 gjenforteller det. Berg forteller at en av styrkene hans er å alltid være påskrudd og fokusert hele tiden. Gjøre grovjobben i hver eneste situasjon.

KUNSTPAUSE?: Selv om Albert Grønbæk her ligger på kunstgresset, kan neppe dette kalles for en kunstpause. Dansken jobbet hardt og hadde flere viktige bidrag både offensivt og defensivt i banen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Også Grønbæk og Vetlesen begynner å le når TV 2 spør de om dette med kunstpausene.

– Jeg har hatt litt samtaler med Kjetil i forhold til det. Det er noe jeg har jobbet med, og det er noe jeg føler har blitt bedre i det siste, sier dansken.

– Jeg har hørt det før og får høre det ennå. Kjetil er på vakt hver eneste dag. Det er ikke mye fred å få, men det er deilig at han roper på oss, er Vetlesen sitt svar etter noen sekunder med latter.