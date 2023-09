Kommer med tydelig beskjed: – Dette er bare tull

HVOR LANGT KAN DET GÅ?: Gaute Helstrup leder et Tromsø-lag som overgår alle forventninger satt før sesongen. TV 2s fotballekspert kommer med en klar melding til Helstrup og co, men møter motstand. Foto: Ole Martin Wold / NTB

1. Viking med 48 poeng. +20 i målforskjell.

2. Bodø/Glimt med 46 poeng. +26 i målforskjell

3. Tromsø med 45 poeng. +11 i målforskjell.

Det er status etter 21 serierunder. Det er full fyr i gullkampen i Eliteserien med andre ord.

SLIK SER DET UT: Her er en oversikt over hvilke kamper som gjenstår for trioen som jakter gull. Glimt skal kombinere gullkamp med Europa-spill. Foto: Skjermdump fra TV 2 Play.

Søndag innfridde Tromsø favorittstempelet de hadde mot HamKam, med en 2-1-seier. Rivalene i nord, Bodø/Glimt, avga på sin side poeng på Lerkendal.

Men til tross for tabellsituasjonen, så ønsker ikke TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen å snakke om gull.

– Vi er langt unna der, ler TIL-kapteinen.

– Vi skal bare fortsette å jobbe mot å bli bedre, og så venter en ny tøff kamp neste helg, svarer midtbaneveteranen rutinert.

Viking gjorde jobben mot FKH på lørdag. Administrerende direktør i Viking, Eirik Bjørnø, ønsket heller ikke å snakke om gull, og kom med et stikk retning Tromsø.

Se videoen under.

– Dette er bare tull

Gullkampen var naturligvis et hett tema i TV 2-programmet «Fotballkveld» i etterkant av runden.

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, reagerer på forsiktigheten til Viking og Tromsø, når aktører fra klubbene snakker om en mulig eliteserietittel.

Han mener Tromsø er reelle gullkandidater denne høsten.

– Dette er bare tull. Nå har Tromsø kommet seg unna med å si at «Vi er underdogs – vi drømmer om medalje». Nå er det ni kamper igjen, og de er tre poeng bak Viking, sier han og fortsetter:

– Selvfølgelig kan de ta gull. De har et fantastisk momentum og «go» i spillergruppen, og de spiller en type fotball som kan bryte ned de beste lagene i Eliteserien.

FLYR HØYT: Sakarias Opsahl og Tromsø henger med i kampen om gullet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Reagerer: – Det er totalt feil

Amankwah møter imidlertid motstand fra kollega Jesper Mathisen.

– Jeg tror ikke Tromsø tar gull. For meg står det mellom to lag (Viking og Bodø/Glimt). Jeg ser på Tromsø som en klar outsider, sier han.

Mathisen har ikke tro på at Gaute Helstrups mannskap tar gullet.

– For meg så er det ganske fjernt. De har det klart tøffeste programmet igjen – de skal ta igjen poeng på Viking som har et lettere program, og de skal også forbi Bodø/Glimt - som har den beste stallen i Eliteserien, mener ekspertkollegaen.

Mathisen tror Viking og Glimt er for sterke.

– Tromsø gjør en fenomenal jobb, og det er gøy å se dem spille fotball. Men at de skal snike seg forbi Viking og Bodø/Glimt, har jeg lite tro på.

Amankwah kontret med følgende påstand:

– For å si det sånn: De hadde et vanskeligere utgangspunkt, før det de har gjort fram til nå denne sesongen, enn at de skulle avslutte med å ta gull.

– Det mener jeg er totalt feil, svarer Mathisen.



Glimt-stikk

Spydspissen til serieleder Viking, Lars-Jørgen Salvesen, var ikke i tvil om hvem som er favoritter til å ta gullet når han snakket med TV 2 etter seieren mot FKH.

– Det er jo klart at det er Glimt som har alt presset på seg, med tanke på den stallen, spillerne og de økonomiske musklene de har. Så hvis ikke Glimt vinner serien, så er det en skandale, sa den tidligere Glimt spilleren om gullkampen.



STIKK; Lars-Jørgen Salvesen legger presset på sin gamle arbeidsgiver i nord. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Kjetil Knutsens menn har slitt mer i serien den siste tiden. Glimt-treneren reflektere rundt lagets nedadgående formkurve i serien etter 1–1 borte mot Rosenborg.

– Det er det flere årsaker til.

– Hvilke da?

– Det ene er at vi spiller mange flere kamper enn de andre. Det krever mye mer. Også har vi etter hvert begynt å miste litt struktur i det defensive spillet. Det har ikke vært viktig nok for oss, sa Knutsen til TV 2, og trakk fram 4-4-kampen mot HamKam som et eksempel.

LUGGER LITT: Kjetil Knutsens menn har slitt mer den siste tiden. Poengtapene bidrar til at det blir en vidåpen gullkamp i Eliteserien denne høsten. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nå er altså lagene i gang med siste tredjedel av sesongen. Gaute Helstrups menn fremstår proppfulle av selvtillit om dagen, og TIL-treneren forklarer den gode formen slik:

– Jeg tror vi både har selvtillit og ydmykhet i laget, og vi vet at vi kan konkurrere mot alle. Så vet vi at de aller fleste kampene våre blir veldig jevne, det blir små marginer, sa han til TV 2 etter seieren mot HamKam.