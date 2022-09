Kommer med klart råd til Brann etter opprykket

Se Brann feire opprykket hjemme mot Grorud på TV 2 Play fra klokken 17.50.

– Det har vært en fantastisk sesong for oss. Resultatene og prestasjonene har vært suverene. Derfor er vi klar så tidlig som vi er.

Det sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes til TV 2, dagen etter at opprykket var et faktum.

For en uke sided feiret Brann-spillerne og supporterne med bluss utenfor Brann Stadion etter en ellevill sesong i Obos-ligaen.

Men neste sesong venter en helt ny hverdag for bergenserne. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er krystallklar på at Brann trenger forsterkninger når de nå skal opp i Eliteserien.

– Det tror jeg de er veldig klar over selv. De tok det helt piano i sommerens vindu, og så sparer de seg til vinteren for å forsterke før en sesong i Eliteserien, sier Amankwah.

Branns daglige leder utelukker ikke spillerkjøp til vinteren.

– At vi ikke kjøpte spillere i sommer var et bevisst valg i forhold til troppen, men det er ikke dermed sagt at vi ikke kommer til å handle i vinter. Vi kommer til å gjøre det vi kan gjennom vinteren for å styrke laget vårt, sier Kalvenes som samtidig understreker at de har en spennende og god spillertropp per nå.

– Det er nok naivt å tro at vi bare kan spasere fra Obos til Eliteserien uten å gjøre noen forsterkninger. Du ser jo bare på hvordan topplagene investerer og forsterker for å kjempe i toppen, legger Kalvenes til.

Men sportssjefen mener samtidig det er viktig at Brann jobber og tenker langsiktig.

– Vi rykket ned av en grunn for et år siden. Nå har vi hatt et fantastisk år i Obos, men lagene vi møter neste år er på en helt annen hylle.

Én til to nye spillere

Trener Eirik Horneland og sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen er allerede i gang med å se etter mulige forsterkninger inn mot neste sesong.

Her feirer de opprykket

– Vi ser etter en eller to spillere som kunne vært interessant for oss neste sesong. Vi er veldig fornøyde med den spillergruppen vi har, så per nå handler det om en eller to som kan supplere den gjengen, sier Jacobsen til TV 2.

I Obosligaen hadde Brann kanskje det største budsjettet, men vil ikke være i samme posisjon når de nå entrer Norges øverste liga, med et lavere budsjett enn de største klubbene.

Men selv om de ikke er i nærheten av de største budsjettene i Eliteserien, er det penger til rådighet.

– Vi skal nok finne ressurser til at vi kan gjøre noe, det er jeg ganske trygg på, understreker Jacobsen.

Dette må Brann bestemme seg for

TV 2s fotballekspert tror Brann kan etablere seg på øvre halvdel av Eliteserien neste sesong, men mener noe av det viktigste Brann må bestemme seg for er hvem som skal være spydspissen i laget.

– Hvem skal være toppscorer? Skal det være Aune Heggebø, Bård Finne, eller en de skal bruke mye penger på? I dagens marked er en god spiss sinnssykt dyrt, påpeker Amankwah og utdyper:

Aune Heggebø kan bli spissen Brann satser på i Eliteserien. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Og akkurat det må de bestemme seg for tidlig. Hvis de har tro på at for eksempel Heggebø skal være den spilleren, da trenger de ikke bruke titalls millioner på en spiss. Men om de bestemmer seg for at de trenger noe annet, eller noe bedre, må den prosessen begynne allerede nå. Seriestarten 2023 kommer fortere enn du skulle tro.

Samtidig mener Amankwah at Brann ikke bør gjøre de store utskiftningene og bygge videre på det de har bygget opp gjennom en sesong i Obosligaen.

– De har fått en veldig god kultur i laget. Horneland hadde et utrolig godt sitat der han sa at de hadde hentet riktig type mennesker. Det er en tankegang som jeg tror gleder Brann-fansen, for det er sånn du får til en god prestasjonskultur også.