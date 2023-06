Kommer med advarsel: – Problemene er ikke løst

Mandag bestemte Vålerenga-styret seg for å kvitte seg med Dag-Eilev Fagermo som Vålerenga-trener.

– Dette her er som forventet, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Han viser til de svake resultatene, og da særlig på hjemmebane.

– De hadde kommet til et tidspunkt der de ikke lenger kunne peke på tålmodighet, og enten måtte ta handling eller bli beskyldt for å være handlingslammet. Det er på mange måter en varslet beslutning, kommenterer Amankwah.

Han kommer imidlertid med en advarsel til hovedstadsklubben.

– Det skal sies at selv om Vålerenga nå har tatt avskjed med Fagermo, og selv om de nå får en ny trener, er ikke problemene løst av den grunn. Dette stikker dypere, mener han.

– Uriaspost

Amankwah fortsetter:

– Det er en veldig uklar ledelsesstruktur i klubben. Hvem er det som tar avgjørelsene, hvilken påvirkning har Trøim på avdeling sport? Jeg tror det er en trenerstilling som på mange måter nå ligner en uriaspost. Jeg er spent på å se hvem som kommer inn dørene etter hvert.



56-åringen kom i januar 2020 etter tolv år i Odd. Den første sesongen endte med bronse, men siden har ikke Vålerenga vært i nærheten av å være et topplag.

Fagermo overtok etter Ronny Deila, som heller ikke nøt suksess på Valle. Det gjorde for så vidt heller ikke navn som Kjetil Rekdal, Martin Andresen eller Tor Ole Skullerud, som trente klubben før der igjen.

– Uansett hvem som kommer inn – uansett om det er Pep Guardiola som hadde kommet inn – er det ikke sånn at alle problemer løser seg selv, advarer Amankwah.

Forventer synligere Jonsson

– Vålerenga har vært en veldig vanskelig klubb for de fleste som har prøvd seg som trenere. Kontinuitet har vært mangelvare både når det kommer til hovedtrenere og spillere, og nå blir det veldig interessant og spennende å se hvem Vålerenga velger, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han er spent på om det blir en endring rundt sportssjef Joachim Jonsson fremover.

– Nå blir det også spennende å se om Joachim Jonsson får en mer fremtredende rolle. Etter at han ble ansatt har han vært overraskende anonym, og samarbeidet med Fagermo har vært alt annet enn optimalt.

– Joachim Jonsson må få en viktig rolle her om han fortsatt skal ha en rolle i klubben, og da er nok hele det skandinaviske markedet et sted Vålerenga har kartlagt og vil starte jakten nå.



Han forventer at svensken får en viktig rolle i tiden fremover når en ny trener skal ansettes.

– For Vålerenga sin del blir det ekstremt viktig å treffe på de valgene som nå skal gjøres rundt ny trener, og der må man jo tro at Jonsson har en veldig sterk stemme - for hvis ikke er det ingen vits at han heller jobber i klubben.



– Det har vært en sportssjef som har vært underordnet hovedtrener. Det er en veldig spesiell «set up», legger Amankwah til.



– Vålerenga som klubb, overordnet, må ta et veivalg for at en dyktig hovedtrener skal ha mulighet til å kunne levere resultater.