Videodømming har vært et vanlig skue i internasjonal fotball de siste årene. Denne sesongen innføres VAR i norsk fotball. Det var også tema for debatt i den første episoden av «Fotballpunch».

Fotballpunch: Se hele VAR-episoden på TV 2 Play

Det er delte meninger om innføringen av VAR i Norge.

– Mitt inntrykk er at store deler av stående, syngende supportere er mot VAR. Fordi det dreper spontaniteten.

Det sier Ole Kristian Sandvik, leder i Norsk Supporterallianse. Han møter motbør fra Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det gjør fotballen mer rettferdig. De der supporterunionene... bli nå ferdig. Kom an, nå må vi akseptere det og gå videre. Så må vi være opptatte av hvordan vi skal få det best mulig. Å gå i protester mot VAR..., sier Knutsen og rister på hodet.

– Feil rekkefølge

Men også blant trenerne er det delte meninger.

– Jeg synes man starter i feil rekkefølge i Norge. Jeg synes dommerne skal få mulighet til å bli profesjonelle slik at de er på høyest mulig nivå først. Dommergjengen sier det også selv: De vil dømme så bra på banen at VAR blir minst mulig brukt. For at de skal få den muligheten, må de få muligheten til å bli profesjonelle dommere, sier Lillestrøm-trener Petter Myhre.

Listen for at VAR skal gripe inn i en situasjon skal være høy. Scoringer, straffespark, tildeling av direkte røde kort og feil identitet er de fire konkrete situasjonene hvor VAR vil være et nyttig verktøy for dommeren. Videodommerne kommuniserer kun med dommeren for klare og åpenbare feil eller alvorlige hendelser som dommerteamet på banen ikke får med seg, men det er dommeren på banen som tar den endelige avgjørelsen.

– Jeg er veldig spent på hva vi får i norsk fotball. Det er en annen variant enn i Premier League og Champions League, men det har vært så ufattelig mye dårlig dømming i norsk fotball at dommerne trenger hjelp. Nå får de hjelpen de trenger for å unngå de store flausene, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Lanserer marerittscenario

Mathisen tror VAR er kommet for å bli.

– Skal Norge henge med som fotballnasjon, må Norge også ta inn VAR i sin øverste divisjon. Dette er også viktig for de norske dommerne. Skal de ut og dømme internasjonalt, er de nødt til å dømme med VAR i hjemlig liga.

– Gleder du deg til å krangle med fansen?

– Fansen er selvfølgelig kritiske, men det er også noen som liker det. Det er fort å glemme hvor mange elendige avgjørelser det har vært. Det har vært mange kontroverser rundt VAR, men personlig synes jeg dette begynner å fungere bedre og bedre. Teknikken er bedre, og de store, stygge feilene vil forsvinne i større grad, sier Mathisen.

– Jeg tar «dommerjævel»

VIF-patrioten Sandvik tror ikke det er mulig å reversere innføringen av VAR i første omgang.

– Jeg er skeptisk til VAR, men når VAR først blir innført er det viktig at det blir så bra som mulig og at vi på tribunen og stadion får vite hva som skjer. Mitt marerittscenario er at vi scorer og avgjør derbyet mot Lillestrøm på overtid - at det tar to minutter med VAR-sjekk der vi ikke får se hva de sjekker - og at det plutselig blir frispark på midtbanen til Lillestrøm, sier Sandvik.

Selv om han prinsipielt er VAR-motstander, mener Sandvik at VAR også har noen positive elementer ved seg.

– Det beste argumentet for VAR er at det beskytter spillerne. Man kan gå inn i ettertid og gi rødt kort på en takling dommeren ikke ser, sier han.

FIFA-dommer Espen Eskås forteller at dommerstanden ønsker mest mulig åpenhet rundt beslutningene som tas.

– Når endelig avgjørelse blir tatt, vil bakgrunnen for den avgjørelsen bli vist, sier Eskås.