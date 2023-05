Se siste nytt før runden i Fotballfeber på tv2.no kl. 11.30!



Trenerjakten pågår for fullt i Ålesund etter at Lars Arne Nilsen ble sparket som trener.

Ett av navnene som er blitt nevnt, spesielt blant fotballinteresserte på Twitter, er John Arne Riise. Ålesunderen klarte å holde Avaldsnes oppe i Toppserien med et ekstremt ungt lag forrige sesong.

Til nå har laget startet bra i forhold til forutsetningene, og har fått en brukbar luke til de nederste lagene.

Til Haugesunds Avis svarer Riise på om Aalesund han er blitt kontaktet av Aalesund.

– Nei, det har jeg ikke. Men det er flere som har stilt samme spørsmålet i dag. Og jeg tenker at det er naturlig at navnet mitt blir nevnt i en slik sammenheng.

– Hvis AaFK tar kontakt – hva da?

– Det har jeg ærlig talt ikke tenkt noe særlig på og kan derfor ikke si så mye om. Jeg får eventuelt ta det der og da, sier Riise til H-avis.

Riise har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken, men han har tidligere sagt til TV 2 at han stortrives i Avaldsnes, og at det kan bli en forlengelse av kontrakten som går ut etter sesongen.

– Signalene er at klubben har lyst å forlenge, og det har jeg gitt signaler om også. Det ligger kanskje an til at komme til å skje. Samtidig legger jeg ikke skjul på at jeg vil inn i herrefotballen på sikt, sa han til TV 2.



Tror ikke han er klar enda

Etter det TV 2 erfarer skal det ikke være aktuelt med Riise for Aalesund, og fotballekspert Erik Thorstvedt tror heller ikke Riise er rett mann.

– Jeg tror han fortsatt har for mye «image-problemer» og at han har vært involvert i for mye rør. Det er bare en måte å rette det opp på, og det er å skape gode resultater med de lagene han trener. Det er han i ferd med å gjøre med Avaldsnes, sier han.

Men...

– Hvis Aalesund ønsker oppmerksomhet, så er det bare en ting å gjøre. Da hadde det blitt gang!



SUKSESS: John Arne Riise får gode skussmål som Avaldsnes-trener. Foto: Jan Kåre Ness

Selv om timingen kanskje ikke er den riktige nå, betviler han ikke trenerferdighetene.

– De som har hatt han på trenerkurs har sagt at han har vært veldg bra. Sannsynligvis er han en bra trener og jeg tror han er en bra fotballfagmann.



Aktuelle navn som nevnes i Aalesund er Eirik Bakke, Jan Jönsson samt nåværende andrelagstrenere Amund Skiri og Thor Hogne Aarøy. René Skovdahl fra Brattvåg er også nevnt.

En mer oppsiktsvekkende kandidat vil være Ole Gunnar Solskjær, som har to barn som bor i Ålesund. Henning Berg er også ledig på markedet.



Jakten på ny trener styres av styret i kombinasjon med daglig leder Ronny Stokke og sportslig leder Bjørn Erik Melland. De jobber nå med å kartlegge interne og eksterne kandidater og leter etter en langsiktig løsning. Det vil overraske om noe skjer før Haugesund-kampen. AaFK vil ikke gjøre noe overilt, men bruke den tiden det tar for å lande en riktig løsning.



Skeptisk til Brann-jobb

I løpet av torsdagen ble også trenerposten i Brann Kvinner blitt ledig etter at Olli Harder måtte takke for seg etter en svak sesongstart.

TV 2s Toppserien-ekspert Ingrid Ryland har ikke troen på at det er særlig realistisk med Riise til fjorårets dobbelmester.

– Jeg tenker nei, det kan ikke være en sak. Han har litt erfaring i Toppserien, men ikke mer enn det. Jeg ser ikke for meg at han kan være aktuell, sier Ryland.

Hun har ikke latt seg helt overbevise enda, tross noen gode resultater i det siste.

– Så langt har han gjort det bra på hjemmebane, men det har vært en humpete bane som har gjort det vanskelig for andre. De er på 7. plass. Det er helt ok, men ikke noe mer enn det.



Hun la opp som Brann-spiller forrige sesong, og har tidligere også spilt for Avaldsnes. Selv om bekjente på Karmøy har skrytt av den tidligere Liverpool-spilleren, tror hun ikke det passer med Brann.



– Han tar ofte offerrollen når det går dårlig, og det er ikke noe Brann trenger akkurat nå. I tillegg hadde det vært utfordrende å komme inn etter utspillene før sesongen.

Hun ser for seg en «tryggere» løsning.

– De trenger en tydelig trener. En som får satt en spillestil som kan håndtere ulike faser av spillet og den situasjonen som de er i. De de trenger er noen lokale som begeistrer.