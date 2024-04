Knutsens umulige skvis: – Jeg vil ikke høre om det

Se Fredrikstad-Bodø/Glimt på TV 2 Direkte og Play fra klokken 13.30.

I dag – borte mot Fredrikstad – tar Knutsen fatt på nok en sesong som trener i Eliteserien.

Men det har vært nok av beilere som har forsøkt å lokke suksesstreneren ut av landet.

– Jeg har jo en som representerer meg, Morten Wivestad... Stakkars mann, sier Kjetil Knutsen.

55-åringen, Eliteseriens eldste hovedtrener, har nylig blitt utfordret på hvorfor han gang etter gang blankt velger å avviser beilerne.

– Hvis han prøver å få kontakt med meg, så får han veldig dårlig respons. Og sen respons. Jeg vil ikke høre om det, sier Knutsen.

I Eliteseriepodkasten «Spiss Vinkel» åpner suksesstreneren opp på en måte som han aldri har gjort før om blant annet sin egen lederstil, kjærligheten til norsk fotball - og om hvorfor han stadig avviser andre klubber:

I fjor sommer var blant annet Knutsen ønsket av den nederlandske storklubben Ajax. Ifølge TV 2s opplysninger avviste Knutsen i det hele tatt å møte klubben til en samtale.

Selv vil ikke Knutsen snakke om Ajax-saken konkret.

Men generelt sier han:

– Jeg kan jo ikke, når vi står midt i et Europa-kjør, begynne å prate med en annen klubb. Det er for meg komplett umulig. Jeg klarer ikke å stå inne for det overfor meg selv, overfor klubben og overfor spillerne, sier Knutsen.

– Og så kan det være at det på et annet tidspunkt blir en anledning for det, men den anledningen har jeg ikke funnet. Jeg har ikke funnet overskuddet til det, sier han.



AVVISENDE: Kjetil Knutsen ofret Ajax-interessen knapt en tanke. Foto: Patrick Post

– Funker ikke for meg

I podkasten blir Knutsen utfordret på om den rette anledningen noen gang vil komme hvis han alltid avviser nye klubber.

For mens spilleroverganger kan skje kjapt, vil en trenerovergang – i alle fall i en ideell verden – ha vært en lenger prosess.

Knutsen sier det er vanskelig å svare på fordi han uansett ikke har vært klar for det.

– Men jeg kan si noe om hvem jeg ønsker å være, og når jeg en gang ønsker å gjøre noe annet, så skal jeg kunne se meg i speilet og si at «jaja, du stod for noe». Du har dine verdier, og for meg er det mye viktigere enn hva som står på CV-en, sier Knutsen.



– Men er du trygg på at det dere har fått til i Glimt er overførbart til en større klubb?



– Ja, det er jeg. Men det jeg er utrygg på, er selvfølgelig det som går på de ukjente faktorene. Hvem sitter i de ulike lederstillingene, hvilken posisjon får du med tanke på en del ting. Du kan ikke ha en sportssjef som henter spillerne, og så du som trener som bare trener dem. Hvis det ikke er et samspill mellom det, så funker det ikke for meg, sier Knutsen.

Samtidig bekrefter han at språk kan være en barriere med tanke på å uttrykke deg på samme måte.

– Jeg er mye tryggere på norsk enn på engelsk, naturlig nok. Så tror jeg at du vil komme fort inn i et nytt språk, i alle fall engelsk. Men reiser du til Tyskland eller andre steder, da blir det utrolig komplisert, sier Knutsen.



Han sier han har tenkt litt på hva som egentlig blir oversatt i den japanske klubben til Per-Mathias Høgmo og Morten Kalvenes (tidligere Knutsen-assistent).

– Men for å svare veldig kort: Jeg tror at det vi gjør i Glimt kunne vi gjort andre steder og i større klubber, sier Kjetil Knutsen.



SUKSESSTEAM: Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes (som nå er i Japan), Jonas Kolstad og Aasmund Bjørkan har gjort Bodø/Glimt til et lokomotiv i norsk fotball. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg skylder klubben mye

Men enn så lenge virker det lite sannsynlig at Kjetil Knutsen kommer til å teste ut det. Nylig forlenget han nemlig kontrakten sin med Glimt ut 2025.

– For meg var det en forventningsavklaring da jeg først ble hovedansvarlig i Glimt. En forventningsavklaring jeg har, er at jeg ikke er en klubbmann. Jeg skal alltid være på spillernes side. Det er viktig å få sagt, sier Knutsen.



Han begrunner det med at hvis spillerne oppfatter han som en klubbmann, vil de ikke kunne stole fullt og holdent på han.

– Det er en grunnleggende ting for meg. Det er den måten som gjør at jeg er den beste utgaven av meg selv. Hvordan andre gjør det, driter jeg i, sier Knutsen.



VAR ASSISTENT: I hans første sesong i Bodø/Glimt i 2017 var Kjetil Knutsen assistent under Aasmund Bjørkan. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Han er krystallklar på at Bodø/Glimt har hundre prosent av hans fokus.

– Personlig mener jeg at jeg skylder denne klubben veldig mye, sier Kjetil Knutsen.

Samtidig er han krystallklar på at han ønsker å være med på å utvikle norsk fotball.

Dessuten påpeker Knutsen – som kom til Glimt i 2017 som assistent – en ting til. For det var litt mot sin vilje, at han ble klubbens hovedtrener året etter.

– Det var ikke sånn at alt gikk til himmelen med en gang. Men jeg hadde en utrolig support fra folkene rundt meg. Det er på en måte mer hvem jeg skal være og verdiene jeg står for. Og så trives jeg jo ufattelig godt, sier Kjetil Knutsen.