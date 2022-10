Knutsen-stikk: – Det var hundre unnskyldninger

Arsenal-manager Mikel Arteta roste Bodø/Glimt-laget etter å ha sett sine stjerner tidvis slite med nordlendingene på Aspmyra torsdag.

– Åpenbart er forholdene og banen et annet element. Man kunne se at av og til var det for raskt for oss, sier Arsenal-sjefen.

– Det er klart det har noe med at underlaget er uvant. Engelskmenn er jo hyggelige, og de er flinke til å gi ros til andre. Det må vi ta til oss, men i dag følte jeg vi var konkurransedyktige og vel så det, svarer Knutsen i intervju med TV 2 på rosen fra den baskiske treneren.

RESPEKT: Mikel Arteta (t.v.) og Kjetil Knutsen hilser på hverandre i forbindelse med Europaliga-kampen på Aspmyra torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ikke sånn mot Roma

Knutsen mener Arsenals oppførsel under kampene i Bodø står i sterk kontrast til sist en storlag med en stjernemanager kom på besøk.

I Conference League ble det bråk mot Roma og José Mourinho, som også var opptatt av å kritisere kunstgressdekket på Aspmyra.

– Du merker at Arteta er inne i kampen og opptatt av sin jobb, og de har gjort alle forberedelsene. Det var ikke sånn da vi møtte Roma, minnes Knutsen.

– Det var hundre unnskyldninger om at forholdene ikke var lagt til rette, banen og så videre. Nå var det en helt annen «attitude», og det er sånn det skal være. Det skal være fair play og respekt for hverandre, sier Knutsen, som selv ble utstengt i tre kamper etter å ha havnet i håndgemeng med Romas keepertrener Nuno Santos.

MOURINHO-BESØK: Roma-trener José Mourinho var to ganger på Aspmyra forrige sesong. Begge gangene tapte han for Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Selv om Bodø/Glimt og Knutsen sa seg uenige i suspensjonen den gangen, har suksesstreneren tatt selvkritikk i etterkant.

Før torsdagens kamp var Martin Ødegaard opptatt av å avfeie kunstgressfrykten, selv om han etter kampen innrømmet at det er annerledes å spille på underlaget. Han var også imponert over Glimt.

– Jeg skjønte at de var litt skuffet sist (tapte 0-3) over at de ikke turte å være seg selv, men selv på Emirates gjorde de det bra og turte å spille. De spilte sitt spill, og det er det de må gjøre for å lykkes, for det er det de er best på, mener drammenseren.

Ødegaard overraskes med joik

Vil på Arsenal-besøk

Etter torsdagens 0-1-tap fikk Knutsen utvekslet noen ord med den norske Arsenal-kapteinen, som spilte sin første tellende klubbkamp på norsk jord siden han herjet for Strømsgodset som 15-åring.

– Jeg måtte skryte av utviklingen han har hatt i sin karriere. Han er kaptein for et Arsenal-lag. Han skrøt også veldig av oss, så det var veldig mye ros til hverandre, sier Knutsen til Viaplay.

ROSTE HVERANDRE: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (t.v.) og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard etter torsdagens Europaliga-kamp på Aspmyra. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Knutsen er sikker på at respekten mellom Glimt- og Arsenal-leiren også handler om fotballfilosofi.

– Jeg tror Arteta ser at det i prinsippene både defensivt og offensivt er mange likheter mellom lagene. Jeg er begeistret for måten Arsenal spiller fotball på, og han er begeistret for måten Glimt spiller på. Jeg tror det handler om hvordan man tenker fotball og ønsker å utføre spillet på, sier Knutsen, som håper det gode forholdet kan fortsette.

– Jeg håper vi får muligheten til å besøke Arsenal igjen og hente inspirasjon, for jobben han og teamet har gjort med å utvikle laget, er ekstremt imponerende, sier han.