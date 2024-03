Knutsen overrasker med Brann-fakkel

Én måned før seriestart topper Bodø/Glimt TV 2s Power ranking, foran Molde og Brann.

Men Glimt-trener Kjetil Knutsen er av en annen oppfatning.

Han legger heller press på de rødkledde fra hjembyen Bergen.

– Jeg synes vi er en fin utfordrer. Jeg ser Brann snakker seg ned, de har vært så gode nå at jeg tror de er favoritter, og så er Molde gode og vi utfordrere, sier Knutsen og smiler.



RESPEKT: – Jeg er ydmyk jeg, sier Kjetil Knutsen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det var ydmykt?



– Ja, jeg er ydmyk jeg, vet du, svarer bergenseren.



– Uenig med Kjetil

Bergenserne lar seg ikke oppildne av Knutsens utspill.

– Jeg må nok si meg uenig med Kjetil der, dessverre. Første og andreplassen er vel lagt, så får vi andre kjempe bak der, tror jeg.

Ordene tilhører sportssjef Per-Ove Ludvigsen.

– Jeg tror nok Glimt er favoritter til å ta gullet i år, det tror jeg alle skjønner, fortsetter han.

IKKE ENIG: – Glimt er favoritter, er Per-Ove Ludvigsens svarer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ludvigsen er fornøyd med at Brann er rangert som nummer tre på ekspertlisten.

– Det er jo kjekt at folk har tro på at vi kan få til noe i 2024. Jeg tror nok at det blir litt tøffere i år enn det var i 2023, så vi må opp på hesten om vi skal være med i toppen.



– Tror du folk fra Bergen vil være fornøyd med en tredjeplass etter fjoråret?

– Det kommer an på hvordan vi eventuelt tar den. Vi er jo litt opptatt av hvordan vi skal se ut, hvordan vi opptrer og utvikling. Jeg tror det viktigste er hvordan uttrykket er, hvordan det ser ut på banen, sier Ludvigsen.

NY JOBB: Per-Ove Ludvigsen er Branns sportssjef kommende sesong. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Vi har ikke bevist noe

Ting har gått på tverke i Trøndelag. Ekspertene har Rosenborg helt nede på 13. plass på Power rankingen.



Det blir møtt med skuldertrekk på Lerkendal.

– Sett i lys av resultatene vi har hatt i oppkjøringen og at vi er et lag som kom på 9. plass forrige sesong, har jeg ikke noe problem med at vi rangeres som nummer 13. Vi har mye å bevise, sier RBK-trener Alfred Johansson.

Ole Sæter følger opp:

– Nedre halvdel var vi i fjor også. Vi har ikke bevist noe hittil som skal tilsi noe bedre enn det. Det er helt fair. Vi har ikke vært bedre i oppkjøringen heller. Vi har mye å bevise, mener spissen.

MYE Å BEVISE: Ole Sæter, Edvard Tagseth og co. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er fair det. Vi kom på 9. plass i fjor og har ikke prestert i det hele tatt i treningskampene. Vi har mye å bevise. Vi vet vi er bedre enn det vi har vist, og skal forhåpentligvis heve oss til seriestart, istemmer Sverre Nypan.

– Får bare motbevise dem

Markus Henriksen lar det heller ikke gå inn på seg, men forsøker å bruke de dyste spådommene som motivasjon.

– Vi får bare motbevise dem. Verken ekspertene eller vi er spåmenn. Det er vanskelig å vite hva som skjer. Vi har begynt på en ny retning, der ting vil ta tid, sier Henriksen og tilføyer:

– Så sier det seg selv at vi ikke er superfornøyd med alt vi har gjort. Vi har fortsatt litt tid igjen, og det er en lang sesong, sier han.

Det er hans nye sjef enig i.

– Det eneste som betyr noe for meg, er hvilken plassering vi har når sesongen er over. Hvordan bookmakere og TV 2 rangerer oss, er ikke noe jeg forholder meg til, sier Johansson.

NY MANN: Alfred Johansson (33) er trener i Rosenborg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Glimt-trener Kjetil Knutsen tror ikke trønderne havner så langt ned som på 13. plass.

– Nei. Det tror jeg ikke. Jeg har veldig lite kontroll og oversikt over hva de andre gjør, og ofte så dømmer dere litt ut fra treningskampene og Rosenborg har hatt enormt mange skader. Så jeg tror de kommer mye høyere enn som så.

Det er Ulrik Saltnes enig i.

– Nei, sånn umiddelbart tenker jeg at det er for lavt. Men det er vel litt artig og fristende å tenke for mange av oss at Rosenborg havner lavt, men Rosenborg er en stor klubb og jeg har troen på dem, sier midtbanespilleren.



UENIG: Ulrik Saltnes har mer troen på Rosenborg enn ekspertene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Branns sportslige leder vil heller ikke dømme trønderne nord og ned.

– Alle har vel null poeng akkurat i dag, så får vi se hvordan det ender. De får nok fasong på tingen der oppe, så jeg tror ikke trønderne trenger å være veldig bekymret, sier Per-Ove Ludvigsen.

– Vi får bare motbevise dem. Verken ekspertene eller vi er spåmenn. Det er vanskelig å vite hva som skjer. Vi har begynt på en ny retning, der ting vil ta tid, og så sier det seg selv at vi ikke er superfornøyd med alt vi har gjort. Vi har fortsatt litt tid igjen, og det er en lang sesong, sier midtbanespilleren.

Se flere reaksjoner i sending her: