Knutsen freste etter annullering: – Hva er det vi har det for?

Strømsgodset - Bodø/Glimt 2-0

Etter elleve seriekamper på rad uten tap i 2023 sa det stopp for Glimt på Marienlyst. Jonatan Braut Brunes scoret kampens første mål i det som var en svært sjanserik affære.



På tampen tok det virkelig fyr.

For på overtid jublet Glimt for en ball i nettet, men den ble annullert for armbruk i boksen. Reprisene viste at både Faris Pemi og Godset-forsvareren tok i bruk ulovlige midler.



– Det syns jeg er feil. Den burde ha stått for Bodø/Glimt, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Like etter økte Tobias Gulliksen til 2-0 med en lekker avslutning etter en kontring.

– Det er fantastisk. Vi visste at det ble en krigekamp, og vi kriget i 90 minutter i dag, sier Gulliksen til TV 2.

Den kontroversielle annulleringen var Glimt-trener Kjetil Knutsen svært misfornøyd med.

– Det er 50/50. Men hvorfor skal han dømme på den? Vi har VAR. Det sitter 12 mann inne i en buss og skal vurdere situasjoner. Hva er det vi har det for? Akkurat den syns jeg er dårlig dømt. Og det er på 1-0, sier Knutsen til TV 2.

Se situasjonen her:

Treneren var langt fra fornøyd med førsteomgangen, men følte laget hevet seg etter hvilen.

– I andreomgang er det bedre. Det er marginalt og vi kommer til nok muligheter.

– Det er noen kontroversielle situasjoner. I dag fikk vi de mot oss.

Pellegrino: – Trist for fotballen

Amahl Pellegrino var ikke imponert over dommer Sigurd Smehus Kringstad som kampledelse.

– Det er mye rart fra ham. Det er ikke bare vi som sliter med varmen. Han er en av de som sliter mest kanskje, sier Pellegrino til TV 2.

– Det har vært en gjenganger i hele år. Det er trist for fotballen. Hva er vitsen med å ha VAR når de skal gjøre de avgjørelsene selv.

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino i aksjon mot gamleklubben. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Dommeren selv står fast på at avgjørelsen var riktig.

– Jeg ser et klart frispark til Godset for holdning og armbruk. Jeg står inne for den vurderingen, sier Kringstad til TV 2.

– Det får stå for hans regning. Det er varmt for alle i dag, men ikke noe spesielt utfordrende, sier dommeren om Pellegrinos varmestikk.

Uansett om det var kontroverser på tampen, var det ingen tvil om at Godset-keeper Viljar Myhra storspilte på Marienlyst med flere glimrende redninger.

– Det ble noen redninger i dag. Men jeg syns vi gjør en dritbra match, sier Myhra til TV 2.

Skadesmell for Glimt

Midtveis i førsteomgang måtte Brice Wembangomo gi seg grunnet skade. Inn kom Omar Elabdellaoui mot klubben han tidligere har spilt for.

– Det var baksiden av låret. Det er snakk om en strekk tror jeg, sier Wembangomo til TV 2.

I løpet av andreomgang måtte også Marius Lode kaste inn håndkleet etter det som kunne tyde på en skade.