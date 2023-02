Knutsen: – Finnes enklere ting i livet enn å endre reglene til UEFA

Kjetil Knutsen ønsker at UEFA endrer på reglene for registrering av nye spillere i Europa.

Etter flere uker med treningskamper, er alvoret allerede i gang for Bodø/Glimt torsdag denne uken.

Polske Lech Poznan, med norske Kristoffer Velde på laget, står på motsatt banehalvdel når Glimt skal spille om avansement i UEFA Europa Conference League på Aspmyra Stadion.

Trener Kjetil Knutsen mener laget er godt forberedt før den første playoffkampen mot Lech Poznan.

– Jo, vi føler oss jo privilegert over å ha vært i Spania én måned og fått trent under et bra klima på gode baner der alt er lagt til rette. Forholdene har vært fantastiske, mente Knutsen, og la til:

– Så håper vi det vi har levert under de gode forholdene har vært nok til at vi er godt forberedt til to spennende kamper mot en sterk og god motstander, sa han.

Ønsker regelendring

Glimt får imidlertid kun lov til å til melde inn tre nye spillere for spill i UEFA Europa Conference League fra i fjor. Disse reglene gjelder for alle lag som spiller under UEFA-fanen.

Glimt har hentet inn en rekke nye spillere, og mener regelverket er urettferdig siden de avsluttet sesongen i desember, mens lag i konkurrerende ligaer er midt i sesong.

De tre spillerne Glimt har meldt inn til UEFA Europa Conference League er Joel Mvuka, Adam Sørensen og Faris Pemi. Fredrik Bjørkan ble opprinnelig meldt inn, men skadet seg under treningsleiren i Spania. Glimt har imidlertid flere spillere de ønsket å ha i troppen som på grunn av reglene ikke får anledning til å spille i Europa for øyeblikket.

Glimt har derfor meldt inn til UEFA at de ønsker en regelendring, men Knutsen tror ikke det vil skje.

– Det å endre regler i UEFA, jeg tror det finnes enklere ting her i livet. Jeg har utfordret reglene selv jeg, og det ble jo som det ble. Jeg er kommet dit at vi må jobbe politisk i klubb og i forbund, samtidig som det er ekstremt viktig for oss å forholde oss til realitetene, for med de vi har tilgjengelig er jeg overbevist om at vi har et konkurransedyktig lag, mente han.

– Hugo er profesjonell

Gjennom vinteren har det vært stor interesse for en av Glimts største profiler, Hugo Vetlesen.

22-åringen kunne blitt solgt under overgangsvinduets siste timer før vinterens overgangsvindu stengte, men Bodø/Glimt sa nei. Det lever Knutsen godt med, og tror ikke det virker forstyrrende for spilleren.

– Det er ikke en uvanlig situasjon at det kommer bud på Glimt-spillere. Spillerlogistikk er alltid noe vi holder på med, så er vi åpen med spilleren om at det kom et bud på spilleren veldig seint inn, og at vi selv skulle spille veldig viktige kamper. Dialogen har vært veldig god, og det var Håvard Sakariassen som tok dialigen inn mot hans agenter og den type ting. Hugo er profesjonell og viser forståelse, og føler det har vært en veldig fin prosess, sa han om fremtiden til Vetlesen, som forøvrig må stå over første kamp mot Lech Poznan på grunn av gule kort.

Marius Lode mener alt ligger til rette for ny festkveld i Europa på Aspmyra.

– Vi har hatt en fin samling i Spania. Vi har fått inn et par nye fjes, og hatt fokus på at folk skal være kapable til å spille i Glimt-systemet og lære dem vår måte å spille på. Det har vært terping på detaljer både offensivt og defensivt, oppsummerte han.