Knutsen etter Saltnes-innrømmelse: – Følelsene til hver enkelt kan vi ikke ivareta

Sarpsborg (TV 2): Han hyller Ulrik Saltnes (30) for ærligheten, men Kjetil Knutsen (54) er klar på at en brutal evaluering har ført til nye tider.

Etter å ha vært fire minutter unna en straffespark-konkurranse som kunne tatt klubben til Champions League forrige sesong, har Glimt i tur og orden forsterket stallen kraftig.

– Vi mener stallen Glimt har kanskje er tidenes beste i Eliteserien, konkluderte TV 2-ekspertene Jesper Mathisen og Yaw Amankwah da nylig spådde Bodø/Glimt som gullvinnere i Eliteserien.

Den vanvittige konkurransen om spilletid har ført til nye tider på Aspmyra. I en årrekke har Ulrik Saltnes vært blant Eliteseriens beste spillere.

I vinter har han vært skadeplaget, og da han gjestet TV 2s studio i serieåpningen ble utfordret på om han føler seg trygg på sin plass i laget.

Han kunne ikke gi et klart ja på det – og det legger ikke 30-åringen skjul på at påvirker han.

ÆRLIG: Ulrik Saltnes legger ikke skjul på at han ikke synes den sterke konkurransen i Glimt bare er morsom. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg synes ikke det er spesielt gøy. Jeg skulle absolutt ønske det var en plass som ventet på meg når jeg kom tilbake. Jeg tror veldig mange ljuger når de sier at konkurranse er så deilig og konge. Det er konge å spille, sier Saltnes.

Resultat av brutal evaluering

Etter 2-0-seieren over Sarpsborg i serieåpningen hyllet Glimt-trener Kjetil Knutsen eleven sin for ærligheten. Samtidig er han krystallklar på at Glimt helt bevisst har lagt opp til knallhard konkurranse om plassene i år.

– Jeg synes det at flott at Glimt er representert i TV-studio av en mann som er ærlig på hvordan han føler det. Sånn skal vi ha det. Jeg har forståelse for det, men samtidig har vi vært gjennom en tid og erfart en del, og følelsene til hver enkelt kan vi ikke ivareta. Hver dag må vi gjøre det som er best for Glimt. Derfor har vi bygget en stall og en konkurranse som tilsier det, sier Kjetil Knutsen.

- TENKT MYE PÅ DET: Kjetil Knutsen er tydelig på at Bodø/Glimt har evaluert seg selv kraftig det siste året. Her fra Champions League-drømmen røk i ekstraomgangene borte mot Dinamo Zagreb. Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Han forteller at det er et resultat av en brutal evaluering i løpet av det siste året.

– Vår erfaring, etter 56 spilte kamper i fjor, er at stallen var for tynn. Det er kanskje en av grunnene til at vi var fire minutter unna en straffespark-konkurranse om en plass i Champions League. Vi sto ikke løpet ut. Benken var for tynn og vi måtte slippe folk til i nye posisjoner. Det er så langt unna det nivået Glimt skal være, sier Knutsen.

Han påpeker at Champions League-eksempelet bare er ett av flere.

– Vi hadde en nedadgående form etter oppkjøringen. Vi hadde ingen mer energi å slippe inn. Det tror vi er en av grunnene til at vi endte «ørten» poeng bak Molde, sier Knutsen.

Han erkjenner at konkurransen kan være hard å takle for enkelte. Samtidig er han ganske så nådeløs.

– Jeg ber ikke om at folk smiler og er fornøyd. Jeg ber om at de er sultne, tar situasjonen og håndtere det å leve i en konkurransesituasjon, sier Knutsen.

I fjor vant Molde ligaen 18 poeng foran Glimt.

– Tror Ulrik trenger det

Bodø/Glimt-treneren tror Ulrik Saltnes på sikt vil ha godt av den økte konkurransen i klubben. Han kjøper langt ifra premisset om at Saltnes har gått fra å være en nøkkelbrikke til å bli en i mengden.

– Jeg tror Ulrik har kommet dit i karrieren, at det er kanskje dette han trenger. Med det vi holder på med, så må du søke forbedring hver eneste dag. Så er spørsmålet man må stille seg: Hvordan bygger vi dette best mulig for Glimt. Skal du være med på alt det vi ønsker med, så må du ha en stor og slagkraftig tropp med konkurranse, sier Kjetil Knutsen.

En som er sikker på at Ulrik Saltnes slår tilbake, er lagkamerat Hugo Vetlesen.

– Klart det er utfordrende å havne i en slik posisjon. Det er ikke verdens enkleste jobb å være ute lenge, stå litt i dritten, måtte gjennom operasjoner og så få en stygg skade. Det er ikke bare-bare. Samtidig er jeg helt sikker på at sånn Ulrik står på og jobber, så kommer han til å komme sterkere tilbake, sier Vetlesen.

På nært hold har han sett hva lagkameraten har lagt ned av innsats.

- HAN ER HELT I TOPPEN: Hugo Vetlesen er mektig imponert over nøyaktigheten i arbeidet til lagkamerat Ulrik Saltnes. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Han er helprofesjonell. Det er hundre prosent. Fra hva han spiser til når han legger seg er han opptatt av. Han er helt i toppen på akkurat det og de detaljene som skal til for at dette snur til hans vei, sier Vetlesen.

Trøbbel på trøbbel

Trolig gjenstår det noen uker før Ulrik Saltnes er tilbake for fullt på treningsfeltet. Da vil han være tilbake etter en lang periode på sidelinjen:

Det startet med en hofteoperasjon etter sesongslutt. Så fortsatte det med en lyskeoperasjon midt i opptreningen.

På toppen av det kom skrekkskaden i februar, der et særdeles stygt kutt i hånda har gjort at han fortsatt er på sidelinjen.

– Håpet mitt er at jeg kan komme opp på et nivå som gjør at jeg kan prestere ordentlig bra, sier Ulrik Saltnes om veien tilbake.

Men han erkjenner at konkurransen er sterk om de to indreløperplassene i Glimt, der han hovedsakelig kjemper om en plass.

Storsigneringen Albert Grønbæk startet sesongen med å banke inn 2-0-målet mot Sarpsborg 08. På motsatt flanke har Glimt landslagsspiller, og fjorårets spiller i Eliteserien, Hugo Vetlesen.

I tillegg til Albert Grønbæk er også skadeplagede Sondre Brunstad Fet (26) et alternativ i bakhånd.

– Det er klart at det er utrolig høy og tøff konkurranse i Bodø/Glimt. Albert er en fantastisk spiller, Hugo er åpenbart en fantastisk spiller og Sondre er den herligste medspilleren jeg noensinne har spilt med. Man må prestere ordentlig bra for å spille i Bodø/Glimt, sier Saltnes.