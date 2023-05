Knutsen er Ajax-kandidat

Den nederlandske avisen De Telegraaf melder tirsdag kveld at Bodø/Glimt-treneren er blant kandidatene til Ajax-jobben.

TV 2 har opplysninger som stemmer overens med dette.

TV 2 er kjent med at Knutsen de siste ukene har blitt omtalt som en toppkandidat til trenerjobben av nøkkelpersoner i Ajax-ledelsen.

Slik TV 2 forstår det, skal Ajax-topper ha diskutert mulighetene for å organisere et møte med Knutsen den siste tiden.

SUPERSTART: Under Kjetil Knutsens ledelse er Bodø/Glimt blitt løftet helt til toppen av norsk fotball. I år har laget en luke på åtte poeng i toppen av tabellen etter kun ni serierunder. Foto: Mats Torbergsen

Det er foreløpig uvisst hvordan Knutsen stiller seg til interessen fra den tradisjonsrike klubben, men kilder innad i Bodø/Glimt gir uttrykk for at det skal noe helt eksepsjonelt til for at suksesstreneren skal forlate klubben mens sesongen pågår.

– Ajax er jo noe helt eksepsjonelt. Hvis det er sånn at Ajax ønsker Kjetil Knutsen, vil det være en mulighet han kanskje aldri får igjen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg skjønner godt at veldig mange ønsker hans tjenester. Og så er det jo langt fra det å være i finaleheatet til faktisk å få tilbudet, men bare det at han blir nevnt i en sånn diskusjon, er et bevis på hvor vanvittig imponerende det han har holdt på med har vært, fortsetter han.

IMPONERT: Jesper Mathisen fullroser jobben Kjetil Knutsen har gjort i Bodø/Glimt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Flere kandidater

Ifølge De Telegraaf er John Heitinga, som har hatt treneransvaret på midlertidig basis siden januar, en av kandidatene.

Teknisk direktør Sven Mislintat skal også ha to kandidater fra utlandet.

I tillegg kommer Knutsen og Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand, ifølge avisen.

PRESSET: Kasper Hjulmand har hatt svake resultater den siste tiden. Først et skuffende VM, så raknet laget i kvalikkampen borte mot Kasakhstan. Foto: BO AMSTRUP

Knutsens agent skal ha vært i Nederland de to siste ukene. Han ønsker imidlertid ikke å avsløre hvorvidt han har snakket med Mislintat, skriver De Telegraaf.

– Roses av norske trenere

De Telegraaf skriver at «Knutsen er blitt sett på som en ekstremt offensiv trener i Norge over flere år», og at han ble berømt da Glimt smadret José Mourinho og Roma 6-1 for halvannet år siden.



– At han har den type klubber på jakt etter seg, er egentlig bare til å forvente når du ser hva slags resultater han har skapt og hvilken fotball han leverer. Han har noen egenskaper som er veldig sjeldne, roser Mathisen.

– Og det sier jo veldig mange andre trenere i Norge også, at Kjetil Knutsen er en av de fremste av dem som holder på i Eliteserien, og kanskje den aller fremste med norsk pass akkurat nå. Hvis han vil, får han en sjanse i utlandet. Og skal det være for en klubb som Ajax, vil det være formidabelt. Det vil være et eventyr, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Ajax har lagt bak en til dem å være tung sesong i den nederlandske ligaen. Storklubben endte på tredjeplass, den dårligste plasseringen siden 2009.

Dermed er de ikke kvalifisert for Champions League-spill kommende sesong.

– Ikke som alle andre

Laget fra Amsterdam er kjent for sin ballbesittende og offensive spillestil.

Derfor mener Mathisen at Knutsen bør passe svært bra inn som trener for laget, selv om han understreker at det er to vidt forskjellige verdener å være Ajax-trener og Bodø/Glimt-trener.

– Tror du at han kunne ha takket nei hvis han fikk tilbudet om Ajax-jobben?

– Knutsen er ikke som alle andre. Jeg tror ikke at han takker ja til Ajax uansett hva slags fremstøt de kommer med. Men hvis han har lyst til å være trener utenfor Norges grenser, er det vanskelig ikke å ta den muligheten, svarer TV 2s fotballekspert.

Mathisen fortsetter:



– Han kan alltid komme tilbake til Norge og være kongen på haugen, men den type muligheter er det ikke alltid så lett å få igjen.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, har ikke besvart TV 2s henvendelse sent tirsdag kveld.